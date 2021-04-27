ВР приняла за основу законопроект о финансовых услугах и компаниях

Народные депутаты приняли за основу проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании во вторник проголосовали 247 народных депутатов.

В ходе обсуждения парламентарии обращали внимание, что действующий закон "О финансовых услугах и государственном регулирование рынка финансовых услуг" был принят еще в 2001 году и с тех пор комплексно не пересматривался, поэтому назрела необходимость для принятия нового документа.

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Планируется, что принятие закона поможет создать возможности для развития финансовых учреждений в различных сегментах, согласовать требования к их деятельности, регулированию и надзору за ними к международным, позволит обеспечить функционирование эффективного рынка финансовых услуг.

Проектом предлагается определить терминологию, виды финансовых услуг, принципы взаимодействия поставщика с клиентами, формы защиты их прав, основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг, основы государственного регулирования и надзора за деятельностью по предоставлению финансовых услуг и подобное.

Законопроектом также предлагается внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс, законы Украины "О Национальном банке Украины", "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", "О банках и банковской деятельности" и ряд других законов Украины.