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Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд

Заместитель председателя Национального банка Украины Ярослав Матузка высказался за создание специализированного финансового суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ 12 марта.

О такой идее он заявил на круглом столе, который состоялся накануне.

Согласно сообщению, по мнению Матузка, создание такого суда "позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно повлияет на инвестиционную среду".

Как заявляет представитель Нацбанка, более 130 000 судебных споров в Украине связаны с финансовым сектором, что равняется четверти всех судебных процессов.

"Учитывая проблематику мы инициировали вопрос о необходимости создания специализированного финансового суда. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все: кредиторы, заемщики, вкладчики и инвесторы. Ведь такой суд может стать действенным механизмом защиты их прав", - заявил Матузка.

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Согласно заявлению НБУ, суды рассматривают дела о задолженности с заемщиками на общую сумму 144 миллиардов гривен, с вкладчиками - на 18млрд, с инвесторами - на 81 млн гривен.

"На сегодняшний день банки активно говорят не только о загруженности судебной ветви власти, но и других проблемах: правоприменения или эффективное исполнение судебных решений для удовлетворения кредиторских требований. Мы должны наработать эффективный механизм для улучшения работы в этом направлении, и это может быть как специализированный финансовый суд, так и отдельная судебная палата по рассмотрению финансовых споров", - отметил директор юридического департамента НБУ Владислав Бедненко.

По сообщению пресс-службы НБУ, центробанк продолжит диалог с участниками рынка и органами государственной власти относительно перспектив создания и деятельности такого суда.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Прикольно.
Главой будет гонтарева?
Не, а шо?
Так давайте отдельный суд образования, с разделением на садики школы вузы и всякие там ПТУ
Отдельные суды по сельскому хозяйству, та по всем отраслям отдельные суды!!!!!
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12.03.2021 19:09
+4
За Финансовым нужно создать , - Автомобильный , Авиационный , Морской , Флоры и Фауны , Горный, подводный , Ямочный , - для тех кто пострадал после ямочного ремонта , и т д .
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12.03.2021 19:24
+3
мало судов? давай ешшо ! а то кормушки переполнена...а желающие слюной давятся
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12.03.2021 19:09
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Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд - Цензор.НЕТ 3717
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12.03.2021 19:05 Ответить
Поки він створиться, а потім до нього поки передадуть справи фінансових злочинів... А в дорозі щось може згубитися... Бєня ще років зо 3 може спати спокійно в Україні. Це така мета цієї ініциативи?
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12.03.2021 19:07 Ответить
Дайош ще більше усіляких різних судів!
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12.03.2021 19:09 Ответить
Прикольно.
Главой будет гонтарева?
Не, а шо?
Так давайте отдельный суд образования, с разделением на садики школы вузы и всякие там ПТУ
Отдельные суды по сельскому хозяйству, та по всем отраслям отдельные суды!!!!!
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12.03.2021 19:09 Ответить
мало судов? давай ешшо ! а то кормушки переполнена...а желающие слюной давятся
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12.03.2021 19:09 Ответить
даешь "финансовую корупционную крышу"
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12.03.2021 19:14 Ответить
Як же ви задовбали зі своїми судами, комісіями, комітетами, підкомітетами, в яких ви ніхріна не робите, окрім як спуштошуєте бюджет, прилаштовавши шісток олігархів, колаборантів та своїх родичів.
Пліснява.
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12.03.2021 19:17 Ответить
ты забыл про комиссии, подкомиссии, рабочие группы и коллеквиумы Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд - Цензор.НЕТ 2904
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12.03.2021 19:20 Ответить
Каждой отрасли по суду! Реформу судопроизводства от Зеленского - в жизнь!
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12.03.2021 19:17 Ответить
предлагаю каждому министерству - по карманному суду!!!
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12.03.2021 19:19 Ответить
За Финансовым нужно создать , - Автомобильный , Авиационный , Морской , Флоры и Фауны , Горный, подводный , Ямочный , - для тех кто пострадал после ямочного ремонта , и т д .
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12.03.2021 19:24 Ответить
Ги..Ги..усе для бені
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12.03.2021 19:30 Ответить
Странно что не предлагают изобрести велосипед.
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12.03.2021 19:34 Ответить
А почему бы и нет? Только на хозрасчетной основе!
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12.03.2021 20:11 Ответить
нацбанк сидить на подсосі (гроші не несуть, рожкова сидить, бачить все, перший зам все таки) тому хочуть стати на отсос. і юридичну адресу суду визначити в найкращому ресторані києва, щоб чітко, швидко і економно вирішувати судові спори.
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12.03.2021 21:25 Ответить
Та можно просто отдельный кабинетик где-то сбоку сделать , человечка посадить шоб туда деньги заносили и усе
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12.03.2021 22:00 Ответить
 
 