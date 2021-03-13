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НБУ (1457) суд (8046) фінанси (123)

Нацбанк пропонує створити окремий фінансовий суд

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Нацбанк пропонує створити окремий фінансовий суд

Заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка висловився за створення спеціалізованого фінансового суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ 12 березня.

Про таку ідею він заявив на круглому столі, який відбувся напередодні.

Згідно з повідомленням, на думку Матузка, створення такого суду "дозволить банкам ефективніше регулювати питання непрацюючих кредитів та позитивно вплине на інвестиційне середовище".

Як заявляє представник Нацбанку, понад 130 000 судових суперечок в Україні пов'язані з фінансовим сектором, що дорівнює чверті всіх судових процесів.

"З огляду на проблематику ми ініціювали питання про необхідність створення спеціалізованого фінансового суду. Ми вважаємо, що від створення спеціалізованого фінансового суду виграють всі: кредитори, позичальники, вкладники та інвестори. Адже такий суд може стати дієвим механізмом захисту їхніх прав", - заявив Матузка.

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Згідно із заявою НБУ, суди розглядають справи про заборгованість з позичальниками на загальну суму 144 мільярдів гривень, з вкладниками - на 18 млрд, з інвесторами - на 81 млн гривень.

"На сьогодні банки активно говорять не тільки про завантаженість судової гілки влади, а й інші проблеми: правозастосування або ефективне виконання судових рішень для задоволення кредиторських вимог. Ми повинні напрацювати ефективний механізм для поліпшення роботи в цьому напрямку, і це може бути як спеціалізований фінансовий суд, так і окрема судова палата з розгляду фінансових суперечок", - зазначив директор юридичного департаменту НБУ Владислав Бедненко.

За повідомленням пресслужби НБУ, центробанк продовжить діалог з учасниками ринку та органами державної влади щодо перспектив створення і діяльності такого суду.
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Топ коментарі
+5
Прикольно.
Главой будет гонтарева?
Не, а шо?
Так давайте отдельный суд образования, с разделением на садики школы вузы и всякие там ПТУ
Отдельные суды по сельскому хозяйству, та по всем отраслям отдельные суды!!!!!
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12.03.2021 19:09
+4
За Финансовым нужно создать , - Автомобильный , Авиационный , Морской , Флоры и Фауны , Горный, подводный , Ямочный , - для тех кто пострадал после ямочного ремонта , и т д .
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12.03.2021 19:24
+3
мало судов? давай ешшо ! а то кормушки переполнена...а желающие слюной давятся
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12.03.2021 19:09
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Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд - Цензор.НЕТ 3717
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12.03.2021 19:05 Відповісти
Поки він створиться, а потім до нього поки передадуть справи фінансових злочинів... А в дорозі щось може згубитися... Бєня ще років зо 3 може спати спокійно в Україні. Це така мета цієї ініциативи?
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12.03.2021 19:07 Відповісти
Дайош ще більше усіляких різних судів!
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12.03.2021 19:09 Відповісти
Прикольно.
Главой будет гонтарева?
Не, а шо?
Так давайте отдельный суд образования, с разделением на садики школы вузы и всякие там ПТУ
Отдельные суды по сельскому хозяйству, та по всем отраслям отдельные суды!!!!!
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12.03.2021 19:09 Відповісти
мало судов? давай ешшо ! а то кормушки переполнена...а желающие слюной давятся
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12.03.2021 19:09 Відповісти
даешь "финансовую корупционную крышу"
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12.03.2021 19:14 Відповісти
Як же ви задовбали зі своїми судами, комісіями, комітетами, підкомітетами, в яких ви ніхріна не робите, окрім як спуштошуєте бюджет, прилаштовавши шісток олігархів, колаборантів та своїх родичів.
Пліснява.
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12.03.2021 19:17 Відповісти
ты забыл про комиссии, подкомиссии, рабочие группы и коллеквиумы Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд - Цензор.НЕТ 2904
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12.03.2021 19:20 Відповісти
Каждой отрасли по суду! Реформу судопроизводства от Зеленского - в жизнь!
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12.03.2021 19:17 Відповісти
предлагаю каждому министерству - по карманному суду!!!
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12.03.2021 19:19 Відповісти
За Финансовым нужно создать , - Автомобильный , Авиационный , Морской , Флоры и Фауны , Горный, подводный , Ямочный , - для тех кто пострадал после ямочного ремонта , и т д .
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12.03.2021 19:24 Відповісти
Ги..Ги..усе для бені
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12.03.2021 19:30 Відповісти
Странно что не предлагают изобрести велосипед.
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12.03.2021 19:34 Відповісти
А почему бы и нет? Только на хозрасчетной основе!
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12.03.2021 20:11 Відповісти
нацбанк сидить на подсосі (гроші не несуть, рожкова сидить, бачить все, перший зам все таки) тому хочуть стати на отсос. і юридичну адресу суду визначити в найкращому ресторані києва, щоб чітко, швидко і економно вирішувати судові спори.
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12.03.2021 21:25 Відповісти
Та можно просто отдельный кабинетик где-то сбоку сделать , человечка посадить шоб туда деньги заносили и усе
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12.03.2021 22:00 Відповісти
 
 