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МВФ (1342) НБУ (1457) Рожкова Катерина (88) Райс Джеррі (8)

Незалежність НБУ - життєво важливий принцип для МВФ, - представник Фонду Райс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Незалежність НБУ - життєво важливий принцип для МВФ, - представник Фонду Райс

Незалежність Національного банку є життєво важливим принципом для Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час пресбрифінгу, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової про цензуру в НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незалежність центральних банків - життєво важливий принцип для МВФ, для всіх країн. І як ви знаєте, незалежність Національного банку України - це один з аспектів, за яким ми дуже уважно стежимо. Тому що, знову ж таки, незалежність центрального банку є ключем до мікроекономічної стабільності, до довіри інвесторів, фінансової стабільності, захисту фінансової системи та ін.", - сказав Райс.

При цьому представник МВФ додав, що однаковою мірою важлива також і незалежність і ефективність українських антикорупційних інституцій.

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"Так само я б додав, що збереження цілісності, незалежності та ефективності українських антикорупційних інституцій також є важливою попередньою умовою для інвестицій в зростання і є вимогою чинної програми підтримки МВФ, статус якої обговорюється", - зазначив Райс.

Раніше, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про спроби цензури з боку керівництва НБУ, які почалися з серпня 2020 року, а також про відхід від прозорості та незаангажованості центробанку. Вона також вказала на те, що через кілька годин після проведення одного з її інтерв'ю, "за дивним збігом обставин" було видано наказ глави НБУ про заборону коментувати теми внутрішньої ситуації в центробанку, кадрової політики, співпраці з МВФ.
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Что такое независимость, когда ОВГЗ печатать надо. Дохозяйничались до того, что без них совсем все плохо будет. С ними плохо, а без них - ппц.
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12.03.2021 17:06 Відповісти
Незалежність НБУ від кого?
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12.03.2021 17:14 Відповісти
от народа
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12.03.2021 19:57 Відповісти
От узеленского!
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12.03.2021 20:27 Відповісти
А хто буде винуватим (крайнім) у випадку незадовільної роботи НБУ, провалу валютно-грошового регулювання і нестабільного курсу гривні в країні?
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12.03.2021 20:29 Відповісти
Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил о том, что заболел COVID-19. Вот что нам всегда нравилось в нем - это то, что он всегда делает все вовремя. Вовремя снял с себя полономочия согласовывать министру финансов Марченко его ОВГЗешные фантазии, вовремя указал на Минфин, как источник инфляции и вовремя заболел . В разгар скандала с Рожковой. Человек скандально заменивший Смолия на должности главы НБУ, понимает, что за все нужно платить. И пусть не ему, но лучше в стороне постоять. (с)
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12.03.2021 17:29 Відповісти
Пусть снова заменят Кирила Ш. на Смолия, и будет НБУ самостоятельным. Не трогают Тупицына, оставят в покое НАБУ.
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12.03.2021 20:25 Відповісти
 
 