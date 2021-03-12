Незалежність НБУ - життєво важливий принцип для МВФ, - представник Фонду Райс

Незалежність Національного банку є життєво важливим принципом для Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час пресбрифінгу, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової про цензуру в НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незалежність центральних банків - життєво важливий принцип для МВФ, для всіх країн. І як ви знаєте, незалежність Національного банку України - це один з аспектів, за яким ми дуже уважно стежимо. Тому що, знову ж таки, незалежність центрального банку є ключем до мікроекономічної стабільності, до довіри інвесторів, фінансової стабільності, захисту фінансової системи та ін.", - сказав Райс.

При цьому представник МВФ додав, що однаковою мірою важлива також і незалежність і ефективність українських антикорупційних інституцій.

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"Так само я б додав, що збереження цілісності, незалежності та ефективності українських антикорупційних інституцій також є важливою попередньою умовою для інвестицій в зростання і є вимогою чинної програми підтримки МВФ, статус якої обговорюється", - зазначив Райс.

Раніше, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про спроби цензури з боку керівництва НБУ, які почалися з серпня 2020 року, а також про відхід від прозорості та незаангажованості центробанку. Вона також вказала на те, що через кілька годин після проведення одного з її інтерв'ю, "за дивним збігом обставин" було видано наказ глави НБУ про заборону коментувати теми внутрішньої ситуації в центробанку, кадрової політики, співпраці з МВФ.