РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4984 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
465 7
МВФ (3293) НБУ (4807) Рожкова Екатерина (89) Райс Джерри (9)

Независимость НБУ - жизненно важный принцип для МВФ, - представитель Фонда Райс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Независимость НБУ - жизненно важный принцип для МВФ, - представитель Фонда Райс

Независимость Национального банка является жизненно важным принципом для Международного валютного фонда.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс в ходе пресс-брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать заявления первого замглавы Нацбанка Катерины Рожковой о цензуре в НБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Независимость центральных банков - жизненно важный принцип для МВФ, для всех стран. И как вы знаете, независимость Национального банка Украины - это одна из областей, за которой мы очень внимательно следим. Потому что, опять же, независимость центрального банка является ключом к микроэкономической стабильности, к доверию инвесторов, финансовой стабильности, защите финансовой системы и так далее", - сказал Райс.

При этом приедставитель МВФ добавил, что в равной степени важна также и независимость и эффективность украинских антикоррупционных институций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацбанке обвинили Рожкову в клевете из-за заявлений о попытках цензуры ее интервью

"В равной степени я бы добавил, что сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институций также является важным предварительным условием для инвестиций в рост и является требованием действующей программы поддержки МВФ, статус которой обсуждается", - отметил Райс.

Ранее, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о попытках цензуры со стороны руководства НБУ, которые начались с августа 2020 года, а также об отходе от прозрачности и незаангажированности центробанка.Она также указала на то, что через несколько часов после проведения одного из ее интервью, "по странному совпадению обстоятельств" был издан приказ главы НБУ о запрете комментировать темы внутренней ситуации в центробанке, кадровой политике, сотрудничестве с МВФ.

Также читайте: Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что такое независимость, когда ОВГЗ печатать надо. Дохозяйничались до того, что без них совсем все плохо будет. С ними плохо, а без них - ппц.
показать весь комментарий
12.03.2021 17:06 Ответить
Незалежність НБУ від кого?
показать весь комментарий
12.03.2021 17:14 Ответить
от народа
показать весь комментарий
12.03.2021 19:57 Ответить
От узеленского!
показать весь комментарий
12.03.2021 20:27 Ответить
А хто буде винуватим (крайнім) у випадку незадовільної роботи НБУ, провалу валютно-грошового регулювання і нестабільного курсу гривні в країні?
показать весь комментарий
12.03.2021 20:29 Ответить
Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил о том, что заболел COVID-19. Вот что нам всегда нравилось в нем - это то, что он всегда делает все вовремя. Вовремя снял с себя полономочия согласовывать министру финансов Марченко его ОВГЗешные фантазии, вовремя указал на Минфин, как источник инфляции и вовремя заболел . В разгар скандала с Рожковой. Человек скандально заменивший Смолия на должности главы НБУ, понимает, что за все нужно платить. И пусть не ему, но лучше в стороне постоять. (с)
показать весь комментарий
12.03.2021 17:29 Ответить
Пусть снова заменят Кирила Ш. на Смолия, и будет НБУ самостоятельным. Не трогают Тупицына, оставят в покое НАБУ.
показать весь комментарий
12.03.2021 20:25 Ответить
 
 