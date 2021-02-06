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НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко

Национальный банк изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - e-гривны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в фейсбуке.

"Национальный банк Украины также продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну", - заявил Шевченко.

По его словам, в 2016 году Украина одной из первых в мире начала изучение возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).

"В 2018 году было проведено пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки", - добавил Шевченко.

Он отметил, что в конце 2020 НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривни в Украине.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Пора етой власти уже выдавать по е-баллу.
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06.02.2021 01:40
+5
Яку відюху брати для майнінгу?
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06.02.2021 00:58
+5
Какая е-гривна!? е-бонаты может введете клоуны!!! Потому что осталось каких-то 5-6% эмиссии гривны - и ее можно будет обклеивать каждому Украинцу сортиры вместо обоев !! НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 8424
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06.02.2021 01:11
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Є-твою ж мать...
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06.02.2021 00:54 Ответить
и кто теперь переловит по всей стране этих зе-финансистов и зе-ученых? они ж не зря дурдомы закрывали и телеканалы поотключали....
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06.02.2021 02:12 Ответить
👍👍👍
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06.02.2021 08:14 Ответить
Скоро кожен райцентр почне свою валюту випускати. А то й сільрада.
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06.02.2021 09:51 Ответить
тут необходимо наличие головного мозга
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06.02.2021 00:54 Ответить
Сначала пусть обеспечат банковскую тайну.
Чтобы базы клиентов не гуляли по рукам.
И вообще - таким, как Гонтарева, только дай подержать свои денежки...

МЫ НИЧЕО НЕ ЗАБЫЛИ
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06.02.2021 01:48 Ответить
Пєпєл Адєсси стучіт в твайом сєрдцє?
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06.02.2021 11:09 Ответить
Яку відюху брати для майнінгу?
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06.02.2021 00:58 Ответить
А шоб я всрався і води ніде не було!!!!!!
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06.02.2021 01:01 Ответить
Ну зачем прям уж так-то...
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06.02.2021 01:23 Ответить
Буде. Але заплатити не зможете. НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 7168
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06.02.2021 09:52 Ответить
Лучше наличный рубль выпускайте в промышленных масштабах. Так обычно делают на войне.
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06.02.2021 01:07 Ответить
Какая е-гривна!? е-бонаты может введете клоуны!!! Потому что осталось каких-то 5-6% эмиссии гривны - и ее можно будет обклеивать каждому Украинцу сортиры вместо обоев !! НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 8424
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06.02.2021 01:11 Ответить
А ТОЛКУ ?! Чем она лучше будет гривны или их платёжной системы "простир" !?
Смех сквозь слёзы...
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06.02.2021 01:15 Ответить
Ты сравниваеш невпихуемое.
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06.02.2021 01:35 Ответить
Да разе я сравниваю... ) Я крнстатирую очевидное...(
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06.02.2021 02:26 Ответить
МММ
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06.02.2021 01:22 Ответить
Заколебали уродцы
Цены на видяхи задрали даже не в 2-3, в 5-10 раз.
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06.02.2021 01:34 Ответить
*****тые на голову. В стране веерные отключения и енергетика в долг дышит, а они хотят цифровую валюту печатать
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06.02.2021 01:38 Ответить
Наличку где положил - там и взял, и никто не знает сколько там.

А электронные деньги на виду у налоговой, у бандитов, у кого угодно.
Хозяином становится БАНК, который требует "А докажи сначала, что они твои ".
А не пошли бы они на ххху й со своими "услугами".
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06.02.2021 01:39 Ответить
Пора етой власти уже выдавать по е-баллу.
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06.02.2021 01:40 Ответить
Хм, а чем не устраивают существующие безналичные деньги? Чем они не е-гривна?
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06.02.2021 02:11 Ответить
Как ребята не садитесь - в музыканты не годитесь... НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 2762
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06.02.2021 05:00 Ответить
Но не БИТКОИНА! или его аналога. Рано или поздго этот пузырь лопнет. Эта денежная искуственная единица - персонализированное изобретение для выкачки средств с планеты. Другими словами -для истощения ресурсов. Наши банки не должны иметь операции с биткоинами, даже если это супервыгодно на данный момент. Это ловкий крючек..... позже расскажу кого.
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06.02.2021 07:27 Ответить
Вы эти научитесь печатать! Уже появились банкноты с одинаковыми номерами, и что характерно все настоящие...
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06.02.2021 07:35 Ответить
Единицу назовут е-клоун.
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06.02.2021 08:08 Ответить
Может уже хватит смешить Мир? Не страна а территория власти клоунов и недоумков, к тому же слепых, глухих и алчных.
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06.02.2021 08:10 Ответить
Свою платежную карточку сделать не можем. Платим Визе и Мастеру.
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06.02.2021 08:21 Ответить
назвати її зебеня
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06.02.2021 10:23 Ответить
категории: централизация и цифровая валюта - это две большие разницы....
- шёл всего лишь второй год интеллектуального локдауна эпохи) Зе
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06.02.2021 13:07 Ответить
...они имели ввиду, - туалетной бумаги.
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06.02.2021 14:41 Ответить
Только сначала надо внести статью в УК об ответственности за последствия введения этой афёры.
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06.02.2021 17:22 Ответить
 
 