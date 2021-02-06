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НБУ вивчає можливість випуску власної цифрової валюти, - глава Нацбанку Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

НБУ вивчає можливість випуску власної цифрової валюти, - глава Нацбанку Шевченко

Національний банк вивчає можливість випуску власної цифрової валюти - e-гривні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко  в фейсбуці.

"Національний банк України  продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти – е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит на е-гривню", - заявив Шевченко.

За його словами, в 2016 році Україна однією з перших у світі розпочала вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).

"У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки", - додав Шевченко.

Він зазначив, що в кінця 2020 НБУ почав опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок щодо перспектив впровадження е-гривні в Україні.

Також читайте: Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко
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Топ коментарі
+11
Пора етой власти уже выдавать по е-баллу.
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06.02.2021 01:40
+5
Яку відюху брати для майнінгу?
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06.02.2021 00:58
+5
Какая е-гривна!? е-бонаты может введете клоуны!!! Потому что осталось каких-то 5-6% эмиссии гривны - и ее можно будет обклеивать каждому Украинцу сортиры вместо обоев !! НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 8424
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06.02.2021 01:11
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Є-твою ж мать...
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06.02.2021 00:54 Відповісти
и кто теперь переловит по всей стране этих зе-финансистов и зе-ученых? они ж не зря дурдомы закрывали и телеканалы поотключали....
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06.02.2021 02:12 Відповісти
👍👍👍
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06.02.2021 08:14 Відповісти
Скоро кожен райцентр почне свою валюту випускати. А то й сільрада.
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06.02.2021 09:51 Відповісти
тут необходимо наличие головного мозга
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06.02.2021 00:54 Відповісти
Сначала пусть обеспечат банковскую тайну.
Чтобы базы клиентов не гуляли по рукам.
И вообще - таким, как Гонтарева, только дай подержать свои денежки...

МЫ НИЧЕО НЕ ЗАБЫЛИ
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06.02.2021 01:48 Відповісти
Пєпєл Адєсси стучіт в твайом сєрдцє?
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06.02.2021 11:09 Відповісти
Яку відюху брати для майнінгу?
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06.02.2021 00:58 Відповісти
А шоб я всрався і води ніде не було!!!!!!
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06.02.2021 01:01 Відповісти
Ну зачем прям уж так-то...
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06.02.2021 01:23 Відповісти
Буде. Але заплатити не зможете. НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 7168
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06.02.2021 09:52 Відповісти
Лучше наличный рубль выпускайте в промышленных масштабах. Так обычно делают на войне.
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06.02.2021 01:07 Відповісти
Какая е-гривна!? е-бонаты может введете клоуны!!! Потому что осталось каких-то 5-6% эмиссии гривны - и ее можно будет обклеивать каждому Украинцу сортиры вместо обоев !! НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 8424
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06.02.2021 01:11 Відповісти
А ТОЛКУ ?! Чем она лучше будет гривны или их платёжной системы "простир" !?
Смех сквозь слёзы...
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06.02.2021 01:15 Відповісти
Ты сравниваеш невпихуемое.
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06.02.2021 01:35 Відповісти
Да разе я сравниваю... ) Я крнстатирую очевидное...(
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06.02.2021 02:26 Відповісти
МММ
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06.02.2021 01:22 Відповісти
Заколебали уродцы
Цены на видяхи задрали даже не в 2-3, в 5-10 раз.
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06.02.2021 01:34 Відповісти
*****тые на голову. В стране веерные отключения и енергетика в долг дышит, а они хотят цифровую валюту печатать
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06.02.2021 01:38 Відповісти
Наличку где положил - там и взял, и никто не знает сколько там.

А электронные деньги на виду у налоговой, у бандитов, у кого угодно.
Хозяином становится БАНК, который требует "А докажи сначала, что они твои ".
А не пошли бы они на ххху й со своими "услугами".
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06.02.2021 01:39 Відповісти
Пора етой власти уже выдавать по е-баллу.
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06.02.2021 01:40 Відповісти
Хм, а чем не устраивают существующие безналичные деньги? Чем они не е-гривна?
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06.02.2021 02:11 Відповісти
Как ребята не садитесь - в музыканты не годитесь... НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко - Цензор.НЕТ 2762
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06.02.2021 05:00 Відповісти
Но не БИТКОИНА! или его аналога. Рано или поздго этот пузырь лопнет. Эта денежная искуственная единица - персонализированное изобретение для выкачки средств с планеты. Другими словами -для истощения ресурсов. Наши банки не должны иметь операции с биткоинами, даже если это супервыгодно на данный момент. Это ловкий крючек..... позже расскажу кого.
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06.02.2021 07:27 Відповісти
Вы эти научитесь печатать! Уже появились банкноты с одинаковыми номерами, и что характерно все настоящие...
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06.02.2021 07:35 Відповісти
Единицу назовут е-клоун.
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06.02.2021 08:08 Відповісти
Может уже хватит смешить Мир? Не страна а территория власти клоунов и недоумков, к тому же слепых, глухих и алчных.
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06.02.2021 08:10 Відповісти
Свою платежную карточку сделать не можем. Платим Визе и Мастеру.
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06.02.2021 08:21 Відповісти
назвати її зебеня
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06.02.2021 10:23 Відповісти
категории: централизация и цифровая валюта - это две большие разницы....
- шёл всего лишь второй год интеллектуального локдауна эпохи) Зе
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06.02.2021 13:07 Відповісти
...они имели ввиду, - туалетной бумаги.
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06.02.2021 14:41 Відповісти
Только сначала надо внести статью в УК об ответственности за последствия введения этой афёры.
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06.02.2021 17:22 Відповісти
 
 