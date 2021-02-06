НБУ вивчає можливість випуску власної цифрової валюти, - глава Нацбанку Шевченко
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Національний банк вивчає можливість випуску власної цифрової валюти - e-гривні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко в фейсбуці.
"Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти – е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит на е-гривню", - заявив Шевченко.
За його словами, в 2016 році Україна однією з перших у світі розпочала вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).
"У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки", - додав Шевченко.
Він зазначив, що в кінця 2020 НБУ почав опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок щодо перспектив впровадження е-гривні в Україні.
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Чтобы базы клиентов не гуляли по рукам.
И вообще - таким, как Гонтарева, только дай подержать свои денежки...
МЫ НИЧЕО НЕ ЗАБЫЛИ
Смех сквозь слёзы...
Цены на видяхи задрали даже не в 2-3, в 5-10 раз.
А электронные деньги на виду у налоговой, у бандитов, у кого угодно.
Хозяином становится БАНК, который требует "А докажи сначала, что они твои ".
А не пошли бы они на ххху й со своими "услугами".
- шёл всего лишь второй год интеллектуального локдауна эпохи) Зе