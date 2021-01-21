Инфляция в 2021 году ускорится до 7%, - Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7% и ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

"В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года. Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. (...) В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%", – сообщает Нацбанк в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Центробанк указал, что ускорение роста цен в первой половине 2021 года будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей, более низким, чем в прошлом году, урожаем сельскохозяйственных культур и ростом производственных расходов бизнеса, в частности, на оплату труда.

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Указывается, что темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

Согласно сообщению, по оценкам НБУ, летом и в начале осени 2021 года инфляция превысит 8%.

В то же время, НБУ ожидает, что во второй половине текущего года влияние проинфляционных факторов ослабевать, что развернет инфляционную динамику. В частности, ожидается что, за счет наращивания предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров

Помимо этого, монетарная политика Нацбанка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий, отметила пресс-служба центробанка.

"Как следствие, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года", – указано в сообщении.

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Согласно сообщению, НБУ ухудшил прогноз базовой инфляции на 2021 год с 5,4% (в октябрьском прогнозе) до 5,9% и ожидает ее возвращения к 3,8% в 2022 году.

Правление Национального банка Украины (НБУ) в пятый раз, с июня 2020 года, сохранило учетную ставку на уровне 6% и отметило готовность повышать ее для приведения инфляции к цели.

"Если влияние этих факторов будет усиливаться и не будет компенсирован другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10% годовых, а с 24 апреля – до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта – до 6% годовых, а на последующих четырех заседаниях в июле, сентябре, октябре и декабре сохранило его на этом уровне.