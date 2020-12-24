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Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию

Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как две ее публикации в Twitter помогли укрепить гривню.

Об этом она рассказала на онлайн-встрече, организованной Американской торговой палатой в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Мендель вспомнила, что до начала ее назначения и перед поездкой Владимира Зеленского в Брюссель в Европе начали появляться заявления о том, что он пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.

"Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с "Приватбанком" будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривня ослабла, и после двух твитов гривня снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - рассказала Мендель.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель

Автор: 

гривня (1851) инфляция (829) Twitter (134) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+166
капец клиника...
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24.12.2020 01:44
+126
Посцать ещё попробуй, фонтанчиком... Может, удастся погасить пожар войны на Донбассе?...
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24.12.2020 01:46
+120
_Эффект Даунинга-Крюгера в чистом виде: длббы уверены в собственном интеллектуальном превосходстве... Настоящие же умники, что любопытно, часто себя недооценивают.
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24.12.2020 01:56
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Страница 4 из 4
Типа люди знают что такое "Твиты".
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24.12.2020 19:59 Ответить
Не треба їх недооцінювати - вони знають ще багато інших цікавих слів: тверк, лайк, бан...
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24.12.2020 20:29 Ответить
Всё можно сделать твитами и видосиками, вот как всё просто оказывается.
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24.12.2020 20:00 Ответить
...чи може, фекалотерапія?
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24.12.2020 20:27 Ответить
Хто-небудь, зробіть що-небудь! (с)
Коли вже цю пацавату дівку віддадуть мозкоправам?..
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24.12.2020 20:25 Ответить
Ну звісно ж. У "найвеличнішого лідера **********" і прес-секретарка має бути "найвеличнішою".
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24.12.2020 20:31 Ответить
австрiйський мовознавець з доказами про те, як австрiйський Генштаб створив нашу мову. прошу, панове. всiх християн з Святом!

https://youtu.be/t09-GnoobPI

P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію - Цензор.НЕТ 5101
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24.12.2020 20:38 Ответить
"а в якій палаті у нас наполеон"?
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24.12.2020 20:46 Ответить
Десь біля палати з прокурором. Чи нє?
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24.12.2020 21:02 Ответить
Мендель дай команду!! Зебилы уже заждались доллара па 8. Они так долго визжали как барига мародьор злочинно незаконно обвалил гривну в 4 раза что теперь никак не могут понять почему самый честный и найвЭличниший до сих пор не вернул законно справедливый курс па 8!
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24.12.2020 21:29 Ответить
Юля, ти дурепа чи зовсім дурна?
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24.12.2020 21:34 Ответить
...А якщо глибше заглибитися до глибини глибин змісту діянь Йулії Великої, несподівано відкривається страшна містична істина: рука пород древесных інакше вчинити і не могла!
Геллоуін давно минув, а вони лишились у нашому світі.
Схоже, надовго...
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24.12.2020 21:48 Ответить
От спасибки Юляше Мандель, - "ни дать ни взять"© - прям мощная античная Кариатида.
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24.12.2020 21:53 Ответить
наверное мендельшу подкупили порохоботы, так опускать зебика...ЗЫ... курсировать в Европу, типо шастать тудым-сюдым?
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24.12.2020 22:04 Ответить
Бг-ггг... предлОгаю назначить мендельшу биржевым маклером... И НАМ СМЕЛО МОЖНО ПОДЗАРАБОТАТЬ В ТОТАЛИЗАТОР... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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24.12.2020 22:09 Ответить
иди прокладки поменяй двумя твитами...
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24.12.2020 22:27 Ответить
не я - Лена, а то показал быэтой выскочке...
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24.12.2020 22:28 Ответить
Интересно, правила этикета, как и служебная обязаловка по одежде пресс-секретаря, разве обязывают выставлять свои титс напоказ?
Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію - Цензор.НЕТ 5919
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24.12.2020 22:33 Ответить
Блин, еще бы для этого кресла дохлого ЙОжика задекольтировала...
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24.12.2020 22:37 Ответить
А всi-равно, про шосте тiстечко мендельша круче загнула... мол, шестой лесничий(зебик)...
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24.12.2020 22:36 Ответить
Это какие же идиоты сейчас наделены властными полномочиями ((!!Просто полный капец!
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24.12.2020 22:38 Ответить
... и изменила траекторию астероида, угрожавшего Земле... Они там все из одной психушки.
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24.12.2020 22:54 Ответить
Феерическая дура!
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24.12.2020 23:10 Ответить
Мендель способна обуздать президента двумя губами: верхней и нижней.
Или правой и левой.
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25.12.2020 00:07 Ответить
Цирк на дроті
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25.12.2020 00:41 Ответить
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