Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как две ее публикации в Twitter помогли укрепить гривню.
Об этом она рассказала на онлайн-встрече, организованной Американской торговой палатой в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Мендель вспомнила, что до начала ее назначения и перед поездкой Владимира Зеленского в Брюссель в Европе начали появляться заявления о том, что он пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.
"Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с "Приватбанком" будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривня ослабла, и после двух твитов гривня снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - рассказала Мендель.
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Коли вже цю пацавату дівку віддадуть мозкоправам?..
https://youtu.be/t09-GnoobPI
P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
Геллоуін давно минув, а вони лишились у нашому світі.
Схоже, надовго...
Или правой и левой.