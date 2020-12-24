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Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію

Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію

Речниця президента України Юлія Мендель розповіла, як дві її публікації у Twitter допомогли зміцнити гривню.

Про це вона розповіла на онлайн-зустрічі, організованій Американською торговою палатою в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Мендель згадала, що до початку її призначення і перед поїздкою Володимира Зеленського в Брюссель у Європі почали з'являтися заяви про те, що він проросійський президент, за яким стоїть Ігор Коломойський.

"Пам’ятаю, коли я була на перших переговорах із президентом, він розповів, що в історії з "Приватбанком" буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два ці твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, не колосально, але гривня ослабла і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні", - розповіла Мендель.

Також читайте: Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Автор: 

гривня (1734) інфляція (855) Twitter (291) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+166
капец клиника...
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24.12.2020 01:44
+126
Посцать ещё попробуй, фонтанчиком... Может, удастся погасить пожар войны на Донбассе?...
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24.12.2020 01:46
+120
_Эффект Даунинга-Крюгера в чистом виде: длббы уверены в собственном интеллектуальном превосходстве... Настоящие же умники, что любопытно, часто себя недооценивают.
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24.12.2020 01:56
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Типа люди знают что такое "Твиты".
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Не треба їх недооцінювати - вони знають ще багато інших цікавих слів: тверк, лайк, бан...
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24.12.2020 20:29 Відповісти
Всё можно сделать твитами и видосиками, вот как всё просто оказывается.
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24.12.2020 20:00 Відповісти
...чи може, фекалотерапія?
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24.12.2020 20:27 Відповісти
Хто-небудь, зробіть що-небудь! (с)
Коли вже цю пацавату дівку віддадуть мозкоправам?..
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24.12.2020 20:25 Відповісти
Ну звісно ж. У "найвеличнішого лідера **********" і прес-секретарка має бути "найвеличнішою".
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24.12.2020 20:31 Відповісти
австрiйський мовознавець з доказами про те, як австрiйський Генштаб створив нашу мову. прошу, панове. всiх християн з Святом!

https://youtu.be/t09-GnoobPI

P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію - Цензор.НЕТ 5101
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24.12.2020 20:38 Відповісти
"а в якій палаті у нас наполеон"?
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24.12.2020 20:46 Відповісти
Десь біля палати з прокурором. Чи нє?
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24.12.2020 21:02 Відповісти
Мендель дай команду!! Зебилы уже заждались доллара па 8. Они так долго визжали как барига мародьор злочинно незаконно обвалил гривну в 4 раза что теперь никак не могут понять почему самый честный и найвЭличниший до сих пор не вернул законно справедливый курс па 8!
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24.12.2020 21:29 Відповісти
Юля, ти дурепа чи зовсім дурна?
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24.12.2020 21:34 Відповісти
...А якщо глибше заглибитися до глибини глибин змісту діянь Йулії Великої, несподівано відкривається страшна містична істина: рука пород древесных інакше вчинити і не могла!
Геллоуін давно минув, а вони лишились у нашому світі.
Схоже, надовго...
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24.12.2020 21:48 Відповісти
От спасибки Юляше Мандель, - "ни дать ни взять"© - прям мощная античная Кариатида.
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24.12.2020 21:53 Відповісти
наверное мендельшу подкупили порохоботы, так опускать зебика...ЗЫ... курсировать в Европу, типо шастать тудым-сюдым?
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24.12.2020 22:04 Відповісти
Бг-ггг... предлОгаю назначить мендельшу биржевым маклером... И НАМ СМЕЛО МОЖНО ПОДЗАРАБОТАТЬ В ТОТАЛИЗАТОР... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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24.12.2020 22:09 Відповісти
иди прокладки поменяй двумя твитами...
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24.12.2020 22:27 Відповісти
не я - Лена, а то показал быэтой выскочке...
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24.12.2020 22:28 Відповісти
Интересно, правила этикета, как и служебная обязаловка по одежде пресс-секретаря, разве обязывают выставлять свои титс напоказ?
Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію - Цензор.НЕТ 5919
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24.12.2020 22:33 Відповісти
Блин, еще бы для этого кресла дохлого ЙОжика задекольтировала...
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24.12.2020 22:37 Відповісти
А всi-равно, про шосте тiстечко мендельша круче загнула... мол, шестой лесничий(зебик)...
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24.12.2020 22:36 Відповісти
Это какие же идиоты сейчас наделены властными полномочиями ((!!Просто полный капец!
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24.12.2020 22:38 Відповісти
... и изменила траекторию астероида, угрожавшего Земле... Они там все из одной психушки.
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24.12.2020 22:54 Відповісти
Феерическая дура!
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24.12.2020 23:10 Відповісти
Мендель способна обуздать президента двумя губами: верхней и нижней.
Или правой и левой.
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25.12.2020 00:07 Відповісти
Цирк на дроті
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25.12.2020 00:41 Відповісти
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