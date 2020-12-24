Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію
Речниця президента України Юлія Мендель розповіла, як дві її публікації у Twitter допомогли зміцнити гривню.
Про це вона розповіла на онлайн-зустрічі, організованій Американською торговою палатою в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Мендель згадала, що до початку її призначення і перед поїздкою Володимира Зеленського в Брюссель у Європі почали з'являтися заяви про те, що він проросійський президент, за яким стоїть Ігор Коломойський.
"Пам’ятаю, коли я була на перших переговорах із президентом, він розповів, що в історії з "Приватбанком" буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два ці твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, не колосально, але гривня ослабла і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні", - розповіла Мендель.
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Коли вже цю пацавату дівку віддадуть мозкоправам?..
https://youtu.be/t09-GnoobPI
P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
Геллоуін давно минув, а вони лишились у нашому світі.
Схоже, надовго...
Или правой и левой.