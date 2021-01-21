Інфляція в 2021 році прискориться до 7%, - Нацбанк

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% (у жовтневому прогнозі) до 7% і очікує її повернення до 5% в 2022 році.

"У першій половині 2021 року інфляція прискориться, проте повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п. п. в першому півріччі 2022 року. Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. ( ...) у 2022-2023 роках інфляція буде перебувати біля середньострокової мети в 5%", - повідомляє Нацбанк в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нацбанк вказав, що прискорення зростання цін у першій половині 2021 року обумовлено швидким споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв, більш низьким, ніж торік, урожаєм сільськогосподарських культур і зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема, на оплату праці.

Зазначається, що темпи зростання адміністративно регульованих цін будуть залишатися високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби і подорожчання електроенергії.

Згідно з повідомленням, за оцінками НБУ, влітку і на початку осені 2021 року інфляція перевищить 8%.

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У той же час, НБУ очікує, що в другій половині поточного року вплив проінфляційних факторів слабшатиме, що розгорне інфляційну динаміку. Зокрема, очікується що, за рахунок нарощування пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а в кінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів

Крім цього, монетарна політика Нацбанку також буде спрямована на послаблення фундаментального тиску на ціни з боку стійкого споживчого попиту і на поліпшення інфляційних очікувань, зазначила пресслужба центробанку.

"Як наслідок, очікується, що показник базової інфляції на кінець 2021 року становитиме 5,9%, а загальна інфляція знову повернеться в цільовий діапазон в першій половині наступного року", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, НБУ погіршив прогноз базової інфляції на 2021 рік з 5,4% (у жовтневому прогнозі) до 5,9% і очікує її повернення до 3,8% в 2022 році.

Правління Національного банку України (НБУ) вп'яте, з червня 2020 року, зберегло облікову ставку на рівні 6% і відзначило готовність підвищувати її для приведення інфляції до мети.

"Якщо вплив цих факторів буде посилюватися і не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дозволить стримати прискорення інфляції в 2021 році і повернути її до мети в 5% в 2022 році", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомлялося, НБУ з 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, з 13 березня - до 10% річних, а з 24 квітня - до 8% річних. Після цього з 12 червня правління регулятора знизило показник ще на 2 процентні пункти - до 6% річних, а на наступних чотирьох засіданнях в липні, вересні, жовтні і грудні зберегло його на цьому рівні.