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Новини
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Інфляція в 2021 році прискориться до 7%, - Нацбанк

Інфляція в 2021 році прискориться до 7%, - Нацбанк

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% (у жовтневому прогнозі) до 7% і очікує її повернення до 5% в 2022 році.

"У першій половині 2021 року інфляція прискориться, проте повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п. п. в першому півріччі 2022 року. Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. ( ...) у 2022-2023 роках інфляція буде перебувати біля середньострокової мети в 5%", - повідомляє Нацбанк в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нацбанк вказав, що прискорення зростання цін у першій половині 2021 року обумовлено швидким споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв, більш низьким, ніж торік, урожаєм сільськогосподарських культур і зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема, на оплату праці.

Зазначається, що темпи зростання адміністративно регульованих цін будуть залишатися високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби і подорожчання електроенергії.

Згідно з повідомленням, за оцінками НБУ, влітку і на початку осені 2021 року інфляція перевищить 8%.

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У той же час, НБУ очікує, що в другій половині поточного року вплив проінфляційних факторів слабшатиме, що розгорне інфляційну динаміку. Зокрема, очікується що, за рахунок нарощування пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а в кінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів

Крім цього, монетарна політика Нацбанку також буде спрямована на послаблення фундаментального тиску на ціни з боку стійкого споживчого попиту і на поліпшення інфляційних очікувань, зазначила пресслужба центробанку.

"Як наслідок, очікується, що показник базової інфляції на кінець 2021 року становитиме 5,9%, а загальна інфляція знову повернеться в цільовий діапазон в першій половині наступного року", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, НБУ погіршив прогноз базової інфляції на 2021 рік з 5,4% (у жовтневому прогнозі) до 5,9% і очікує її повернення до 3,8% в 2022 році.

Правління Національного банку України (НБУ) вп'яте, з червня 2020 року, зберегло облікову ставку на рівні 6% і відзначило готовність підвищувати її для приведення інфляції до мети.

"Якщо вплив цих факторів буде посилюватися і не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дозволить стримати прискорення інфляції в 2021 році і повернути її до мети в 5% в 2022 році", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте: Проблем із курсом гривні 2021-го у нас не буде, можливі лише невеликі спекулятивні коливання, - "слуга народу" Гетманцев

Як повідомлялося, НБУ з 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, з 13 березня - до 10% річних, а з 24 квітня - до 8% річних. Після цього з 12 червня правління регулятора знизило показник ще на 2 процентні пункти - до 6% річних, а на наступних чотирьох засіданнях в липні, вересні, жовтні і грудні зберегло його на цьому рівні.

Автор: 

інфляція (849) НБУ (10341) облікова ставка (356)


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Топ коментарі
+8
Инфляция в 2021 году ускорится до 7%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9423
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21.01.2021 14:24
+3
приїдете до зе - а він в омані!
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21.01.2021 14:32
+1
Дякуєм, дуже дякуєм зеленим недоумкам.
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21.01.2021 14:27
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Инфляция в 2021 году ускорится до 7%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9423
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21.01.2021 14:24 Відповісти
Фсі знову станемо мільонерами!
Як в 90-ті! Уррря!!🤣🤣
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21.01.2021 14:26 Відповісти
Дякуєм, дуже дякуєм зеленим недоумкам.
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21.01.2021 14:27 Відповісти
Хуже не будет! Какая разница, лишь бы не Порошенко!
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21.01.2021 14:29 Відповісти
«Привітай президента платіжкою».
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Инфляция в 2021 году ускорится до 7%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6077

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21.01.2021 14:30 Відповісти
приїдете до зе - а він в омані!
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21.01.2021 14:32 Відповісти
в Омані чи в омані (хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття або якийсь уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний, також марні надії, сподівання, ілюзії. Це стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне...))))))))))
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21.01.2021 14:39 Відповісти
нехай буде 7,3% - так вєсєлєє!!!
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21.01.2021 14:31 Відповісти
одни только яйца подорожали с 13 грн до 30. какие нафиг 7% ??
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21.01.2021 14:33 Відповісти
12%(не меньше, кто-то же должен платить за бешеный ОВГЗ) - инфляция, депозиты - 6% и меньше. Держите деньги на депозитах, если они, конечно, у вас есть. Если нет, можете считать, что вам повезло.
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21.01.2021 14:37 Відповісти
Это что, наивность? Выгрести валюту без гиперинфляции не удастся.
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21.01.2021 14:39 Відповісти
Зберігайте спокій та кличте Мендель:

Инфляция в 2021 году ускорится до 7%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4800
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21.01.2021 14:43 Відповісти
Рост ВВП будет за счет инфляции?
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21.01.2021 14:53 Відповісти
Хужэнебудетэтоточно говорили они..
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21.01.2021 15:12 Відповісти
А ставка рефинансирования останется 6%.
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21.01.2021 15:43 Відповісти
 
 