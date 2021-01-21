ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк

Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% у 2021 році, повідомив регулятор.

"За оцінками НБУ, в 2020 році темп зниження реального ВВП становив 4,4%, що менше, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%). Економіка України доволі швидко відновлювалася в другому півріччі", - зазначив центральний банк у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після проходження твердої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% рік до року в третьому кварталі, цей тренд зберігся в четвертому кварталі", - пояснив НБУ.

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При цьому карантинні обмеження в листопаді мали незначний вплив на ділову активність, зазначає Нацбанк.

Як повідомляє НБУ, реальний ВВП за підсумками 2020 року становитиме 4,079 трлн грн порівняно з 3,975 трлн грн у 2019-му, в 2021 році цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022-му - 5,015 трлн грн, у 2023-му - 5,474 трлн грн.

Крім того, прогнозує Нацбанк, у 2021-му і 2022-2023 рр. економіка України зростатиме на рівні приблизно 4%. При цьому в 2021 році економіка майже надолужить втрати від коронакризи і покаже зростання на 4,2% ВВП. Головною рушійною силою для цього залишиться стійкий внутрішній попит, обумовлений зростанням реальних доходів.