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ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк

ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк

Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% у 2021 році, повідомив регулятор.

"За оцінками НБУ, в 2020 році темп зниження реального ВВП становив 4,4%, що менше, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%). Економіка України доволі швидко відновлювалася в другому півріччі", - зазначив центральний банк у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після проходження твердої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% рік до року в третьому кварталі, цей тренд зберігся в четвертому кварталі", - пояснив НБУ.

Читайте: Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

При цьому карантинні обмеження в листопаді мали незначний вплив на ділову активність, зазначає Нацбанк.

Як повідомляє НБУ, реальний ВВП за підсумками 2020 року становитиме 4,079 трлн грн порівняно з 3,975 трлн грн у 2019-му, в 2021 році цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022-му - 5,015 трлн грн, у 2023-му - 5,474 трлн грн.

Крім того, прогнозує Нацбанк, у 2021-му і 2022-2023 рр. економіка України зростатиме на рівні приблизно 4%. При цьому в 2021 році економіка майже надолужить втрати від коронакризи і покаже зростання на 4,2% ВВП. Головною рушійною силою для цього залишиться стійкий внутрішній попит, обумовлений зростанням реальних доходів.

Автор: 

ВВП (1350) НБУ (10341)


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Топ коментарі
+24
ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8203
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21.01.2021 14:21
+22
И это при росте экономики на 40%...чудеса...
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21.01.2021 14:12
+18
ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1270
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21.01.2021 14:16
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И это при росте экономики на 40%...чудеса...
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21.01.2021 14:12 Відповісти
Виходить, що ріст насправді складає 35.6%. Подумаєш, трохи помилилися
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21.01.2021 14:15 Відповісти
Тепер в нелоха на 2021 рік завдання створити чудо в +44.4% ВВП. Красива цифра виходить
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21.01.2021 14:24 Відповісти
Ну что, неплохое достижение - ниже дна еще на 4.4%! Это называется - пробить дно.
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21.01.2021 14:12 Відповісти
нет ето уже постучатся снизу дна
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21.01.2021 14:14 Відповісти
дааа.... хоть и отрицательный, со знаком минус,, но зато посмотрите, какой стремительный рост
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21.01.2021 14:12 Відповісти
Ай-яй-яй, а як же +40% ввп від Гончарука?
І -4,4% це якось скромно, по факту офіційні дані треба множить на два.
Зробили себе разом
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21.01.2021 14:13 Відповісти
Как, как, - каком кверху.
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21.01.2021 14:17 Відповісти
Так происходит всегда и в любой стране, когда в президенты мудрый нарИд этой страны выбирает фигляра из самодеятельности или КГБешного стукача, или вора с двумя ходками, или водителя автобуса и т.д. в том же ключе.
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21.01.2021 14:16 Відповісти
Ужас, ужас. Весь мир выбал фигляра из самодеятельности или КГБешного стукача, или вора с двумя ходками, или водителя автобуса и т.д. в том же ключе.
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21.01.2021 15:36 Відповісти
Разве я сказал ВЕСЬ мир? Или я сказал, что весь мир выбрал? Нет. Я сказал - ЕСЛИ ВЫБИРАЮТ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ. Поздравляю вас ОМЕРЗИТЕЛЬНО СОВРАМИШИ.
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21.01.2021 15:43 Відповісти
ВВП Германии упал на 5%. КГБ? При зэке-овоще на сколько падал ВВП? Не пиши херню, агитпроповец.
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21.01.2021 15:54 Відповісти
ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1270
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21.01.2021 14:16 Відповісти
Винні ковід, папередники, масони, рептилоїди і порохоботи. А бубочка нівінават!
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21.01.2021 14:26 Відповісти
ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8203
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21.01.2021 14:21 Відповісти
Я этот сериал не смотрел,но может там "барыги" не было кто постоянно мешал Голобородьку?)
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21.01.2021 14:37 Відповісти
був!
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21.01.2021 14:44 Відповісти
ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6641
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21.01.2021 15:54 Відповісти
ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4%, - Нацбанк -- кто-то верит этим манипулятором ? Где реальное падение ?
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21.01.2021 14:22 Відповісти
Убрать запятую в процентах
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21.01.2021 14:38 Відповісти
от для чого потрібен був кирил на посаді в НБУ - щоб вдвіччі занизити падіння ВВП. Видать, Смолій на таку фальсифікацію не погоджувався.
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21.01.2021 14:23 Відповісти
Це прариф!
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21.01.2021 14:24 Відповісти
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть оценка НБУ......
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21.01.2021 14:27 Відповісти
ВВП по итогам 2020 - 4,079 трлн грн
2019 - 3,975 трлн грн
Даже виден рост!
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21.01.2021 14:28 Відповісти
По всей видимости бюджет у тебя в паровозах посчитан,особенно 4 триллиона.
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21.01.2021 14:33 Відповісти
А читать статьи, которые комментируем - не судьба или не кошерно?
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21.01.2021 14:40 Відповісти
А ШО НЭ Так, бумага тоже имеет ценность как и криптовалюта.
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21.01.2021 14:29 Відповісти
А все идет как и должно быть,к сожалению,земля круглая,вода мокрая,соль соленая,дурачок выбранный дурачками умное не сотворит.
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21.01.2021 14:30 Відповісти
Реальное падение определяет дыра в бюджете в 300 миллиардов,потом зеленые шулеры уменьшили ,бюджет,но все равно получилось 200 миллиардов! Как не крути от триллиона ну по самым скромным получается 7,5%!
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21.01.2021 14:30 Відповісти
Бюджет і ВВП то різні речі. Діру в бюджеті залатали (не повністю) новими кредитами (ОВДП та МВФ).
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21.01.2021 14:38 Відповісти
МВФ не дал ничего,сжалился Евросоюз дал 600 миллионов евро,и еще дойче банк ,400,под сколько процентов секрет!И это все 20.12.Просто спасли от краха!
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21.01.2021 16:19 Відповісти
Лучше бы Порошенко продолжал "воровать"
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21.01.2021 14:32 Відповісти
В бюджет....
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21.01.2021 14:34 Відповісти
дійшло? можна тебе перенести в адекватні?
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21.01.2021 14:40 Відповісти
Зедебилам не нравился рост в 4,5 % ВВП. Что заказывали на выборах то и получили!
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21.01.2021 14:37 Відповісти
Врёт этот Нацбанк. Буба обещал 40 процентов роста
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21.01.2021 14:41 Відповісти
Упал на 10% . Инфляцию не учитывают. А если за последние 6 лет то в 3 раза.
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21.01.2021 15:21 Відповісти
Як прийшли квартальні бариги, так і ВВП почав летіти шкереберть. 2-й квартал 2019 закінчився 31 червня 2019, інавгурація шапіто 20 травня 2019, рівно через місяць почалось падіння ВВП і щокварталу пробиває дно.

ВВП України у 2020 році впав на 4,4%, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 3724
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21.01.2021 15:32 Відповісти
А при Порошенко был рост в 4.5 % кажется, а сейчас -11%. Думай те
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21.01.2021 16:02 Відповісти
На протязі року по кварталах було падіння:перший квартал - 6,5%,другий - 11,2%,третій - 3,5%.Щоб падіння ВВП за рік було всього 4,4%,необхідно,щоб в четвертому кварталі був ріст економіки близько 4%.Ми щось пропустили?
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Как жалок шут на троне короля , как глуп народ который ЭТО выбрал...
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21.01.2021 17:52 Відповісти
Вроде и войны не было, перемирие...что ж тогда помешало зеленому танцору? Неужели ковид?)
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21.01.2021 18:10 Відповісти
А что, он в расчёт вообще не берётся?
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21.01.2021 23:08 Відповісти
Так блазні обіцяли 40% росту... Чи то в них ріст не в той бік, а куди їх дітородні органи схиляються...
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21.01.2021 20:03 Відповісти
Яка економіка про шо ви звідки , мотига темні як т....а.
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21.01.2021 23:03 Відповісти
Зверніть увагу на те що ніде не вказують ВВП на душу населення в дол. і наше місце р списку 190 дежав. а тільки плюс або мінус , жодна влада. Бо економічні показники просто примітивні 3000дол на душу населення проти 40 000-50 000дол в розвинених державах а наші сусіди Лаос, Папуа, Гондурас
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22.01.2021 08:41 Відповісти
 
 