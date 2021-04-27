Парламентарии поддержали закон об основах молодежной политики

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины об основах молодежной политики.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании во вторник проголосовали 321 народный депутат.

Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько отметил, этот закон "станет подарком для украинской молодежи". По его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы молодые люди не уезжали из Украины, а те, кто уехал, чтобы возвращались.

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Закон определяет цели, задачи, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине; полномочия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по молодежной политике; гарантии и механизмы участия молодежи в формировании и реализации.

Законом также определены особенности организационных и правовых основ создания и деятельности молодежных и детских общественных объединений; особенности реализации отдельных социальных гарантий молодежи по решению жилищных вопросов, вопросов профессионального самоопределения и занятости, здравоохранения, удовлетворения образовательных, культурных и других потребностей.