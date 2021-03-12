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Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента. 

Целью стратегии является утверждение важности молодежи для развития государства, а также создание возможностей для молодых людей развиваться в этом направлении, быть конкурентоспособными, экономически активными, ответственными и сознательными.

Документ предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирования у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания и тому подобное.

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По словам Зеленского, в центре внимания стратегии - молодежь, которая признается создателем как собственного будущего, так и будущего всей страны.

А государство должно стать современным и инновационным сервисом для молодежи, чтобы каждый молодой человек имел желание и возможности реализовывать свой потенциал в Украине, отметил глава государства.

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Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.
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"Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года", а в это время, - здесь и сейчас!, - "сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда", т.е. все у остальных все через 10-20 лет, а у некоторых уже сегодня...
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12.03.2021 19:17 Ответить
* Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года".

** Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.



в чем прикол? где 5 лет потерялось? )))))
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12.03.2021 19:20 Ответить
5 лет будут думать, а потом еще пять лет внедрять, пока не окажуться попередниками которые все испортили. как обычно
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12.03.2021 20:01 Ответить
За один робочий день вичікування кіна про себе така плодовита праця! ОТО ОБІСРАЛИСЯ В ОПУ!
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12.03.2021 19:23 Ответить
великие стратеги вакцинацию организовать не способны, зато до 2030 года типа напланировали
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12.03.2021 19:33 Ответить
Воо мля....
Нагадало "молодих ригоаналів"...🤣
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12.03.2021 19:35 Ответить
Через 10 років.в Україні значно зменшиться населення.
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12.03.2021 20:11 Ответить
 
 