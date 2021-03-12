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Президент затвердив Національну молодіжну стратегію до 2030 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент затвердив Національну молодіжну стратегію до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 94/2021 "Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента. 

Метою стратегії є утвердження важливості молоді для розвитку держави, а також створення можливостей для молодих людей розвиватися в цьому напрямку, бути конкурентоспроможними, економічно активними, відповідальними та свідомими.

Документ передбачає створення умов для посилення самостійності молодих людей, формування у них навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури, здорового харчування тощо.

За словами Володимира Зеленського, у центрі уваги стратегії – молодь, яка визнається творцем як власного майбутнього, так і майбутнього всієї країни.

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А держава повинна стати сучасним та інноваційним сервісом для молоді, щоб кожна молода людина мала бажання й можливості реалізовувати свій потенціал в Україні, зазначив Глава держави.

Указом також передбачено, що задля впровадження стратегічних напрямів Кабінет Міністрів України протягом місяця має розробити та затвердити соціальну цільову програму "Молодь України" на 2021 – 2025 роки.
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В пригородных маршрутках Киева резко подняли цены на проезд Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года - Цензор.НЕТ 4947
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12.03.2021 19:14 Відповісти
"Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года", а в это время, - здесь и сейчас!, - "сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда", т.е. все у остальных все через 10-20 лет, а у некоторых уже сегодня...
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12.03.2021 19:17 Відповісти
* Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года".

** Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.



в чем прикол? где 5 лет потерялось? )))))
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12.03.2021 19:20 Відповісти
5 лет будут думать, а потом еще пять лет внедрять, пока не окажуться попередниками которые все испортили. как обычно
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12.03.2021 20:01 Відповісти
За один робочий день вичікування кіна про себе така плодовита праця! ОТО ОБІСРАЛИСЯ В ОПУ!
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12.03.2021 19:23 Відповісти
великие стратеги вакцинацию организовать не способны, зато до 2030 года типа напланировали
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12.03.2021 19:33 Відповісти
Воо мля....
Нагадало "молодих ригоаналів"...🤣
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12.03.2021 19:35 Відповісти
Через 10 років.в Україні значно зменшиться населення.
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12.03.2021 20:11 Відповісти
 
 