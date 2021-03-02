"Слуга народу" створює молодіжне крило партії - "Зе!Молодіжку", - Корнієнко

"Слуга народу" має намір створити молодіжне крило партії, повідомив лідер політичної сили, перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко.

"З ініціативою про створення молодіжного крила партії виступили депутати і молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого", - розповів Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, молодіжне крило партії буде спільнотою активних і креативних людей, які поділяють ідеї і принципи президента Володимира Зеленського.

Корнієнко зазначив, що одним з можливих напрямків діяльності молодіжної організації може стати реалізація законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстрований в парламенті.

"Я б хотів, щоб наша молодіжка взялася за імплементацію цього закону", - зазначив Корнієнко.

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Він також підкреслив, що серед завдань молодіжного крила партії - інформування молоді і комунікація. На його думку, хто як не "Зе!Молодіжка" зможе своїм одноліткам зрозумілою мовою пояснити ті чи інші політичні процеси.

Корнієнко також повідомив, що координатором "Зе!Молодіжки" став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, один з авторів законопроєкту №3718 "Про основні засади молодіжної політики".