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Новини Політика України
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"Слуга народу" створює молодіжне крило партії - "Зе!Молодіжку", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" має намір створити молодіжне крило партії, повідомив лідер політичної сили, перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко.

"З ініціативою про створення молодіжного крила партії виступили депутати і молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого", - розповів Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, молодіжне крило партії буде спільнотою активних і креативних людей, які поділяють ідеї і принципи президента Володимира Зеленського.

Корнієнко зазначив, що одним з можливих напрямків діяльності молодіжної організації може стати реалізація законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстрований в парламенті.

"Я б хотів, щоб наша молодіжка взялася за імплементацію цього закону", - зазначив Корнієнко.

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Він також підкреслив, що серед завдань молодіжного крила партії - інформування молоді і комунікація. На його думку, хто як не "Зе!Молодіжка" зможе своїм одноліткам зрозумілою мовою пояснити ті чи інші політичні процеси.

Корнієнко також повідомив, що координатором "Зе!Молодіжки" став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, один з авторів законопроєкту №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5482
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02.03.2021 10:24
+37
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 2169
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02.03.2021 10:31
+35
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 741
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02.03.2021 10:32
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Типично комуняцкое.При ссср они создали стадо безмозглых.Октябрята....пионеры....комсомольцы....потомство которых через наших безмозглых избирателей опзж.слуг,довиры у нас приходят к власти.Ефремовы,штепы,таруты,российские подстилкаи типа матвиенко и им подобными образцы.всё такое-есть их наследие.Вот и слуги с их лидером намного хуже,чем их безмозглые исполнительные предшественники.Они циничные, вульгарнее. невежественные.Такое создание для хамов и тупиц.
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02.03.2021 13:39 Відповісти
Юнные зеленинцы -какаразнинцы
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02.03.2021 13:41 Відповісти
Если хотите выглядеть в 35 как Корниенко
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02.03.2021 14:45 Відповісти
комсомол вспомнился, а для младших школьников ничего не будут создать....
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02.03.2021 16:15 Відповісти
Создадут. Були жовтенята, будуть зеленята.
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02.03.2021 17:45 Відповісти
ну и шо дальше - война
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02.03.2021 16:39 Відповісти
оторваны от реальности.

с такими зашкварами и "выполнением" обещаний, хоть кого-то из сторонников попытались сохранить "Слуга народу" створює молодіжне крило партії - "Зе!Молодіжку", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9247 не то шо "молодежку" создавать (зачем?)
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02.03.2021 17:10 Відповісти
Комсомол по-зеленому. Геніально!
Головно, щоб завжди вистачало "корабельних сосен".
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02.03.2021 21:49 Відповісти
"которые разделяют идеи и принципы зеленского"---так в том то и проблема, что у потерпевшего нет ПРИНЦИПОВ в принципе! А все его идеи абсолютно идиотские и утопические, кроме как отдохнуть раз 20 в году!
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02.03.2021 23:32 Відповісти
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