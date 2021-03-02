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"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" намерена создать молодежное крыло партии, сообщил лидер политической силы, первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко.

"С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля", - рассказал Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, молодежное крыло партии будет сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского.

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Корниенко отметил, что одним из возможных направлений деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

"Я бы хотел, чтобы наша молодежка взялась за имплементацию этого закона", - отметил Корниенко.

Он также подчеркнул, что среди задач молодежного крыла партии - информирование молодежи и коммуникация. По его мнению, кто как не "Зе!Молодежка" сможет своим сверстникам понятным языком разъяснить те или иные политические процессы.

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Корниенко также сообщил, что координатором "Зе!Молодежки" стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко, один из авторов законопроекта №3718 "Об основных принципах молодежной политики".
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Топ комментарии
+45
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5482
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02.03.2021 10:24
+37
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 2169
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02.03.2021 10:31
+35
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко - Цензор.НЕТ 741
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02.03.2021 10:32
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Страница 2 из 2
Типично комуняцкое.При ссср они создали стадо безмозглых.Октябрята....пионеры....комсомольцы....потомство которых через наших безмозглых избирателей опзж.слуг,довиры у нас приходят к власти.Ефремовы,штепы,таруты,российские подстилкаи типа матвиенко и им подобными образцы.всё такое-есть их наследие.Вот и слуги с их лидером намного хуже,чем их безмозглые исполнительные предшественники.Они циничные, вульгарнее. невежественные.Такое создание для хамов и тупиц.
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02.03.2021 13:39 Ответить
Юнные зеленинцы -какаразнинцы
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02.03.2021 13:41 Ответить
Если хотите выглядеть в 35 как Корниенко
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02.03.2021 14:45 Ответить
комсомол вспомнился, а для младших школьников ничего не будут создать....
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02.03.2021 16:15 Ответить
Создадут. Були жовтенята, будуть зеленята.
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02.03.2021 17:45 Ответить
ну и шо дальше - война
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02.03.2021 16:39 Ответить
оторваны от реальности.

с такими зашкварами и "выполнением" обещаний, хоть кого-то из сторонников попытались сохранить "Слуга народу" створює молодіжне крило партії - "Зе!Молодіжку", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9247 не то шо "молодежку" создавать (зачем?)
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02.03.2021 17:10 Ответить
Комсомол по-зеленому. Геніально!
Головно, щоб завжди вистачало "корабельних сосен".
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02.03.2021 21:49 Ответить
"которые разделяют идеи и принципы зеленского"---так в том то и проблема, что у потерпевшего нет ПРИНЦИПОВ в принципе! А все его идеи абсолютно идиотские и утопические, кроме как отдохнуть раз 20 в году!
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02.03.2021 23:32 Ответить
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