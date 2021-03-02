"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко

"Слуга народа" намерена создать молодежное крыло партии, сообщил лидер политической силы, первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко.

"С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля", - рассказал Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, молодежное крыло партии будет сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского.

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Корниенко отметил, что одним из возможных направлений деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

"Я бы хотел, чтобы наша молодежка взялась за имплементацию этого закона", - отметил Корниенко.

Он также подчеркнул, что среди задач молодежного крыла партии - информирование молодежи и коммуникация. По его мнению, кто как не "Зе!Молодежка" сможет своим сверстникам понятным языком разъяснить те или иные политические процессы.

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Корниенко также сообщил, что координатором "Зе!Молодежки" стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко, один из авторов законопроекта №3718 "Об основных принципах молодежной политики".