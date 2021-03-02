Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта, сообщил ее глава, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.
"Съезд партии состоится 13 марта", - сказал Корниенко "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 violator
показать весь комментарий02.03.2021 10:04
+5 Voc Vox
показать весь комментарий02.03.2021 10:15
+4 jklpqrs
показать весь комментарий02.03.2021 10:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Куда провалились наши журналисты-расследователи бигусы, гнапы, почему через сутки после аварии они до сих пор не узнали и не сообщили имя и состояние пострадавших от слуги-урода?
Это непосильная для них задача? Раньше они были более пронырливы.
В последнем "черном списке" СНБО не оказалось Павла Валентиновича Лебедева - двенадцатого министра обороны Украины, который занимал этот пост с 24 декабря 2012 года по 28 февраля 2014 года.
Именно при нем началась оккупация Крыма российскими войсками.
Ещё до своей отставки 21 февраля покинул Киев, уехав в Севастополь. 14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.
- Почему 13-го?
- Ну так это же счастливое число.