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Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Съезд

Партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта, сообщил ее глава, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Съезд партии состоится 13 марта", - сказал Корниенко "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды
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Топ комментарии
+8
Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5585
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02.03.2021 10:04
+5
З’їзд "Слуги народу" відбудеться 13 березня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3546
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02.03.2021 10:15
+4
Ну а между делом главнокомандующий ВСУ Хомчак запретил превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах. По его мнению еще недостаточно взорвалось своих. Нужно еще. Новости из-за.... 150млн зеленых американцы не дадут без ликвидации хомчаковской структуры и возвращения его полномочий в Генштаб и МО.
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02.03.2021 10:09
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Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5648
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02.03.2021 10:03 Ответить
Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5585
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02.03.2021 10:04 Ответить
З’їзд "Слуги народу" відбудеться 13 березня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3546
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02.03.2021 10:15 Ответить
В Днепропетровске на сессии областного горсовета раввин геннадий гуфман выступал на "восточно-украинском языке"...
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02.03.2021 14:10 Ответить
Теж мені новина....
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02.03.2021 10:05 Ответить
КПСС епрст
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02.03.2021 11:42 Ответить
Нуду краток: не съезд, а зе-шабаш !
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02.03.2021 10:06 Ответить
Знову винаймуть самий крутезний ресторан ?
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02.03.2021 10:09 Ответить
Ну а между делом главнокомандующий ВСУ Хомчак запретил превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах. По его мнению еще недостаточно взорвалось своих. Нужно еще. Новости из-за.... 150млн зеленых американцы не дадут без ликвидации хомчаковской структуры и возвращения его полномочий в Генштаб и МО.
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02.03.2021 10:09 Ответить
З’їзд "Слуги народу" відбудеться 13 березня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3249
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02.03.2021 10:13 Ответить
З’їзд "Слуги народу" відбудеться 13 березня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8449
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02.03.2021 10:16 Ответить
Мало сказал: нужны точные координаты и не менее точное время, когда ВСЕ слуги соберуться.
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02.03.2021 10:17 Ответить
А чому не першого квітня??? Це саме ваш день.
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02.03.2021 10:30 Ответить
И почему,для полного счастья,13 не пятница? А еще лучше,чтобы собрались в Вальпургиеву ночь?
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02.03.2021 10:34 Ответить
Якраз на "чортову дюжину". Погана прикмета.
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02.03.2021 12:35 Ответить
Дубинский на нем будет?
Куда провалились наши журналисты-расследователи бигусы, гнапы, почему через сутки после аварии они до сих пор не узнали и не сообщили имя и состояние пострадавших от слуги-урода?
Это непосильная для них задача? Раньше они были более пронырливы.
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02.03.2021 10:35 Ответить
Чим діти не гралися аби не плакали
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02.03.2021 13:11 Ответить
Зеленский исключил из предателей Родины сдавшего Крым Лебедева
В последнем "черном списке" СНБО не оказалось Павла Валентиновича Лебедева - двенадцатого министра обороны Украины, который занимал этот пост с 24 декабря 2012 года по 28 февраля 2014 года.
Именно при нем началась оккупация Крыма российскими войсками.
Ещё до своей отставки 21 февраля покинул Киев, уехав в Севастополь. 14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.
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02.03.2021 14:11 Ответить
- Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта

- Почему 13-го?
- Ну так это же счастливое число.
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02.03.2021 21:49 Ответить
 
 