Съезд "Слуги народа" пройдет 13 марта, - Корниенко

Партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта, сообщил ее глава, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Съезд партии состоится 13 марта", - сказал Корниенко "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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