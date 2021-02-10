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"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Политическая партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на четверг, 11 февраля, из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщила "Укринформу" пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Съезд перенесли из-за сложных погодных условий", - сообщила она.
Пресс-секретарь уточнила, что на съезде должен собраться высший совет партии, но многие из его состава в настоящее время находятся на округах.
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" на съезде должна выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.
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+3 Яр Холодний
показать весь комментарий10.02.2021 13:05
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+2 Tesoro Malu
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А они что, обычно в поле заседают?
Внешнее управление
Сорос
Империалистические наймиты
Компрадоры ...
Знайшли причину
Он в лыжи обутый
Толь лыжи не едут
Толь он ....е...хать на съезд не хочет
Хеl
@inellis09
·2 ч
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