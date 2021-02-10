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"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды

Политическая партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на четверг, 11 февраля, из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщила "Укринформу" пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Съезд перенесли из-за сложных погодных условий", - сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что на съезде должен собраться высший совет партии, но многие из его состава в настоящее время находятся на округах.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" на съезде должна выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали

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Топ комментарии
+3
Навіщо так? І абревіатуру мінять не треба - "СН" - "слуги недоумків"... І по суті - правильно...
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10.02.2021 13:05
+2
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:42
+2
Велосипеды встряли в снегу? А на санках слабо?
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10.02.2021 13:07
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пффф. всей монокодлой пошли лопатами снег чистить?
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10.02.2021 12:42 Ответить
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:42 Ответить
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды

А они что, обычно в поле заседают? "Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 3999
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10.02.2021 12:43 Ответить
То их лисапеты упираются и ехать не хотят... "Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду - Цензор.НЕТ 2100
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10.02.2021 13:31 Ответить
Непогода перенесла "слуг народа" к чертовой матери.
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10.02.2021 12:43 Ответить
Дубина все-равно с рук это все не спустит. Оно и в ОП припрется, чтобы высказать свое "фе" изгнанию его из партии. Вместе с беней. Не спрячетесь, крысы зеленые. Какая бы погода не была
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10.02.2021 12:43 Ответить
это пздц, товарищи, снег нападал и помешал "съезду", так идите пешком и проведите "сходку")))
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10.02.2021 12:44 Ответить
та пусть хоть пешком, хоть едут - главное чтобы к епе.ям...
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10.02.2021 12:48 Ответить
полностью поддерживаю
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10.02.2021 12:49 Ответить
Дружно вышли на снегоочистку? Или под подъезд лимузин не подогнать?
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10.02.2021 12:50 Ответить
Предлагаю на сьезде изменить название партии на : Сгуги; Слуги своих хозяев; Слуги американского народа, или на любое другое. Точно не украинского народа.
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10.02.2021 12:59 Ответить
слуги касапів
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10.02.2021 13:00 Ответить
Навіщо так? І абревіатуру мінять не треба - "СН" - "слуги недоумків"... І по суті - правильно...
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10.02.2021 13:05 Ответить
Слуги американского народа,


Внешнее управление

Сорос

Империалистические наймиты

Компрадоры ...
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10.02.2021 13:08 Ответить
"Голь на видумку хітра".
Знайшли причину
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10.02.2021 13:00 Ответить
Та один хрен вам на тех округах ничего не светит, можете даже не собираться, ну или собраться для самороспуска вашей идиотского кодла тупых дилетантов
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10.02.2021 13:05 Ответить
Велосипеды встряли в снегу? А на санках слабо?
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10.02.2021 13:07 Ответить
Не успели переобуться "Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 5232

"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 9340
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10.02.2021 13:14 Ответить
Нардеп на асфальте
Он в лыжи обутый
Толь лыжи не едут
Толь он ....е...хать на съезд не хочет
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10.02.2021 13:10 Ответить
Порошенко, гад такой, улицы не почистил!
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10.02.2021 13:28 Ответить
Каждому по МАЗу перед Мерсом!!! И все доедут!! Или не??
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10.02.2021 14:10 Ответить



Хеl

@inellis09

·2 ч

Фото из новостей 0629 .

"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду - Цензор.НЕТ 3594
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10.02.2021 16:29 Ответить
Каннабис не подвезли?
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10.02.2021 18:12 Ответить
 
 