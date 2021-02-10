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"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду

Політична партія "Слуга народу" перенесла свій з'їзд на четвер, 11 лютого, через складні погодні умови.

Про це повідомила "Укрінформу" прессекретарка політсили Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"З'їзд перенесли через складні погодні умови", - повідомила вона.

Прессекретар уточнила, що на з'їзді має зібратися вища рада партії, але багато хто з її складу нині перебуває на округах.

Також читайте: "Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" на з'їзді повинна висунути кандидатів на довибори до Верховної Ради в округах №50 і №87.

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Топ коментарі
+3
Навіщо так? І абревіатуру мінять не треба - "СН" - "слуги недоумків"... І по суті - правильно...
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10.02.2021 13:05
+2
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:42
+2
Велосипеды встряли в снегу? А на санках слабо?
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10.02.2021 13:07
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пффф. всей монокодлой пошли лопатами снег чистить?
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10.02.2021 12:42 Відповісти
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:42 Відповісти
"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды

А они что, обычно в поле заседают? "Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 3999
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10.02.2021 12:43 Відповісти
То их лисапеты упираются и ехать не хотят... "Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду - Цензор.НЕТ 2100
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10.02.2021 13:31 Відповісти
Непогода перенесла "слуг народа" к чертовой матери.
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Дубина все-равно с рук это все не спустит. Оно и в ОП припрется, чтобы высказать свое "фе" изгнанию его из партии. Вместе с беней. Не спрячетесь, крысы зеленые. Какая бы погода не была
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10.02.2021 12:43 Відповісти
это пздц, товарищи, снег нападал и помешал "съезду", так идите пешком и проведите "сходку")))
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10.02.2021 12:44 Відповісти
та пусть хоть пешком, хоть едут - главное чтобы к епе.ям...
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10.02.2021 12:48 Відповісти
полностью поддерживаю
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Дружно вышли на снегоочистку? Или под подъезд лимузин не подогнать?
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10.02.2021 12:50 Відповісти
Предлагаю на сьезде изменить название партии на : Сгуги; Слуги своих хозяев; Слуги американского народа, или на любое другое. Точно не украинского народа.
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10.02.2021 12:59 Відповісти
слуги касапів
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10.02.2021 13:00 Відповісти
Навіщо так? І абревіатуру мінять не треба - "СН" - "слуги недоумків"... І по суті - правильно...
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10.02.2021 13:05 Відповісти
Слуги американского народа,


Внешнее управление

Сорос

Империалистические наймиты

Компрадоры ...
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10.02.2021 13:08 Відповісти
"Голь на видумку хітра".
Знайшли причину
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10.02.2021 13:00 Відповісти
Та один хрен вам на тех округах ничего не светит, можете даже не собираться, ну или собраться для самороспуска вашей идиотского кодла тупых дилетантов
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10.02.2021 13:05 Відповісти
Велосипеды встряли в снегу? А на санках слабо?
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10.02.2021 13:07 Відповісти
Не успели переобуться "Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 5232

"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды - Цензор.НЕТ 9340
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10.02.2021 13:14 Відповісти
Нардеп на асфальте
Он в лыжи обутый
Толь лыжи не едут
Толь он ....е...хать на съезд не хочет
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10.02.2021 13:10 Відповісти
Порошенко, гад такой, улицы не почистил!
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10.02.2021 13:28 Відповісти
Каждому по МАЗу перед Мерсом!!! И все доедут!! Или не??
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10.02.2021 14:10 Відповісти



Хеl

@inellis09

·2 ч

Фото из новостей 0629 .

"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду - Цензор.НЕТ 3594
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10.02.2021 16:29 Відповісти
Каннабис не подвезли?
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10.02.2021 18:12 Відповісти
 
 