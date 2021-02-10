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"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Політична партія "Слуга народу" перенесла свій з'їзд на четвер, 11 лютого, через складні погодні умови.
Про це повідомила "Укрінформу" прессекретарка політсили Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
"З'їзд перенесли через складні погодні умови", - повідомила вона.
Прессекретар уточнила, що на з'їзді має зібратися вища рада партії, але багато хто з її складу нині перебуває на округах.
Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" на з'їзді повинна висунути кандидатів на довибори до Верховної Ради в округах №50 і №87.
Топ коментарі
+3 Яр Холодний
показати весь коментар10.02.2021 13:05
+2 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+2 Tesoro Malu
показати весь коментар10.02.2021 13:07
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А они что, обычно в поле заседают?
Внешнее управление
Сорос
Империалистические наймиты
Компрадоры ...
Знайшли причину
Он в лыжи обутый
Толь лыжи не едут
Толь он ....е...хать на съезд не хочет
Хеl
@inellis09
·2 ч
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