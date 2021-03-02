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З’їзд "Слуги народу" відбудеться 13 березня, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" проведе з'їзд у суботу, 13 березня, повідомив її голова, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.
"З'їзд партії відбудеться 13 березня", - сказав Корнієнко "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
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+8 violator
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Куда провалились наши журналисты-расследователи бигусы, гнапы, почему через сутки после аварии они до сих пор не узнали и не сообщили имя и состояние пострадавших от слуги-урода?
Это непосильная для них задача? Раньше они были более пронырливы.
В последнем "черном списке" СНБО не оказалось Павла Валентиновича Лебедева - двенадцатого министра обороны Украины, который занимал этот пост с 24 декабря 2012 года по 28 февраля 2014 года.
Именно при нем началась оккупация Крыма российскими войсками.
Ещё до своей отставки 21 февраля покинул Киев, уехав в Севастополь. 14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.
- Почему 13-го?
- Ну так это же счастливое число.