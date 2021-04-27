ВР приняла за основу законопроект, предусматривающий создание электронной системы досудебного расследования
Парламент принял за основу проект закона №5246 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение на внеочередном заседании во вторник проголосовали 272 народных депутата.
Также 249 голосами парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Перед голосованием министр юстиции Украины Денис Малюська, выступая с трибуны, заявил, что закон прекратит споры относительно того, в полном ли объеме стороне защиты предоставлены материалы дела. По его словам, также документ снимет вопросы о том, кто должен вести досудебное расследование, и сделает передачу дел автоматической.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правосудийо на месте преступления зразу..