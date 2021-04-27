Парламент приступил к урегулированию вопроса рекламы электронных сигарет

На внеочередном заседании 27 апреля народные депутаты приняли за основу проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 284 народных депутата.

Перед голосованием народный депутат СН, член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Лада Булах рассказала, что ее комитет не рассматривал данный проект закона, однако выразила поддержку документу. По ее словам, парламент вообще должен запретить рекламу всех табачных изделий и электронных сигарет.

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Законопроектом №4212 предлагается внести изменения в статью 22 Закона "О рекламе", которой регулируется реклама алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия, распространив ее действие на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенный головным по разработке законопроекта, предлагает при доработке законопроекта ко второму чтению распространить действие статьи 22 Закона "О рекламе" также на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания.