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Парламент приступил к урегулированию вопроса рекламы электронных сигарет

Парламент приступил к урегулированию вопроса рекламы электронных сигарет

На внеочередном заседании 27 апреля народные депутаты приняли за основу проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 284 народных депутата.

Перед голосованием народный депутат СН, член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Лада Булах рассказала, что ее комитет не рассматривал данный проект закона, однако выразила поддержку документу. По ее словам, парламент вообще должен запретить рекламу всех табачных изделий и электронных сигарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за принятой нормы о резком повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания возросло количество контрабандных ТИЭН, - эксперт

Законопроектом №4212 предлагается внести изменения в статью 22 Закона "О рекламе", которой регулируется реклама алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия, распространив ее действие на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенный головным по разработке законопроекта, предлагает при доработке законопроекта ко второму чтению распространить действие статьи 22 Закона "О рекламе" также на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания.

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) электронные сигареты (45)


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Далі треба урегулювати ринок проституток. Може навіть назвати їх соснами, і на держслужбу влаштувати.
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27.04.2021 18:16 Ответить
І презервативи з дюрками.))
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27.04.2021 18:19 Ответить
вони давно влаштовані - уся фракція "Слуг урода" у повному складі. Ну, і "по мєлочі" - Люсі Абдристовичі, Мішки Сракашвілі, Лєщенки, вНайоми...
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27.04.2021 18:19 Ответить
Vepe не сигарета, и никотин далеко не во всех жидкостях.
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27.04.2021 18:16 Ответить
Нагальне питання виживання..
Шотама з тарифами та земельки дерибану??
Відволікання уваги охлосу, і тільки..
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27.04.2021 18:17 Ответить
урегулируйте айкосы зелоха
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27.04.2021 18:22 Ответить
Ржу не могу
При учете того что с Января у нас жидкости для вейпов подакцизный товар, а акцизных марок не напечатали их нет
Какая реклама? Что реально курят они в парламенте?
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27.04.2021 19:31 Ответить
 
 