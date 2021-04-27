Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет
Никаких конкретных предложений касательно времени и места проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так он прокомментировал заявление главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака о том, что работа над согласованием места и даты возможной встречи Путин - Зеленский уже идет.
Ранее во вторник руководитель ОП Ермак заявил, что он работает над организацией встречи президентов Украины и России, "однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров". "Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита "нормандского формата", нужно обговорить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.
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Блеф или сдача национальных интересов: зачем Зеленский готовит встречу с Путиным?
Хотят развалить Украину ? Вопрос риторический.
Продовжуй!
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1387072274067505154 1 ч
Байдена бережно готовит к саммиту с Путиным суперагент Кремля Керри ( связник Чубайс ) , а Зеленского - суперагент Кремля Ермак ( связник Козак). Блестящая расстановка кадров на ключевых позициях.
или убийцей, как его назвал Байден?..
Це така розвага у деяких народів.
Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?
Катастрофічна ціна
Найнебезпечніше полягає в тому, що заради цієї зустрічі Зеленський може розкрити НЗ - недоторканний запас. У кожної країни є свій політичний НЗ - те, чим вона не має наміру торгувати ні за яких обставин. Але зараз під загрозою продажу виявилися такі найважливіші складові нашого політичного НЗ, як українська мова та помісна українська церква.
Зеленський підтвердив, що він тут сторона, яка просить. Ця зустріч потрібна йому, а не Путіну. Потрібна навіть не для того, щоб домовитися про припинення війни на Донбасі, а щоб пред'явити «ждунам миру» свої переговори з господарем Кремля. І в Кремлі мають намір цим скористатися.
Два найнебезпечніших моменти
Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.
По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.
Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.
Армія залишила без бою кілометри Української землі.
"Велічайший деятель нашей епохі" одвів контрснайперські групи, заборонив проводити будь-яку розвідку.
Тепер хлопці на передовій - просто мішені. Економіка країни з під'йому - перейшла в пікє.
І лише у 73%-го лайна - все залишалося добре.
Багато вже стидаються казати за кого голосували у 2019 му )
ДОКИ ВОДА НЕ ПОТЕЧЕ В КРИМ Х*ЙЛО З КЛОУНОМ НЕ ЗУСТРІНЕТЬСЯ
Трагікомедія це бажання клоуна зустріться зі своїм кумиром.
Что можно обсуждать с таким как путин?
Разве что свои будущие корпоративы на Рублёвке после президенства.