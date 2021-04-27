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Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет

Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет

Никаких конкретных предложений касательно времени и места проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так он прокомментировал заявление главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака о том, что работа над согласованием места и даты возможной встречи Путин - Зеленский уже идет.

Ранее во вторник руководитель ОП Ермак заявил, что он работает над организацией встречи президентов Украины и России, "однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров". "Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита "нормандского формата", нужно обговорить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31211) россия (95365)


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Топ комментарии
+12
***** же сказало, шо Донбасс и Крым обсуждать не будет. Какая, в дупу, может быть встреча?
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27.04.2021 20:06
+10
"Переговоры могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.
Хотят развалить Украину ? Вопрос риторический.
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27.04.2021 20:06
+9
https://www.youtube.com/watch?v=sNxEUVhwhSs

Блеф или сдача национальных интересов: зачем Зеленский готовит встречу с Путиным?
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27.04.2021 20:10
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зелох **** прокремлевская...
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27.04.2021 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sNxEUVhwhSs

Блеф или сдача национальных интересов: зачем Зеленский готовит встречу с Путиным?
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27.04.2021 20:10 Ответить
Яка може бути конкретика від зустрічі лялькі з ляльководом !!!)))
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27.04.2021 20:53 Ответить
Не Зеленский а мыш грызущий кактус.Ему Коломойский и Путин долбят: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Но очарование Путиным у Зеленского сильнее здравого смысла. Эти глаза напротив калейдоскоп огней.Эти глаза напротив ярче и всё теплей- Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну.
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27.04.2021 20:05 Ответить
Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет - Цензор.НЕТ 9992
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27.04.2021 20:06 Ответить
"Переговоры могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.
Хотят развалить Украину ? Вопрос риторический.
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27.04.2021 20:06 Ответить
***** же сказало, шо Донбасс и Крым обсуждать не будет. Какая, в дупу, может быть встреча?
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27.04.2021 20:06 Ответить
Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет - Цензор.НЕТ 6091
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27.04.2021 20:07 Ответить
ну вот не пойму зачем зеле встречаться с ******? что он хочет от ***** услышать?
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27.04.2021 20:07 Ответить
вова хочет лично получить инструкции от кремлёвского мясника
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27.04.2021 20:43 Ответить
Зеля дав вказівку Єрмаку знайти місце для зустрічі з ******. Є пропозиція - кафе "Сепар". Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет - Цензор.НЕТ 5318
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27.04.2021 20:09 Ответить
Йшов третій рік, як соєві ідіоти щодня тут здавали Україну кремлівському *****.
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27.04.2021 20:15 Ответить
Але в тебе його катма, як і всіх бувших 73%

Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет - Цензор.НЕТ 3191
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27.04.2021 20:18 Ответить
Молодець!
Продовжуй!
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27.04.2021 20:19 Ответить
Ти випадково не з зєбільної агенції Дзюрело?
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27.04.2021 20:22 Ответить
Ні, я не з вашої зебільної агенції "Дзюрело".
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27.04.2021 21:14 Ответить
А з якої ти зебільної агенції?
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27.04.2021 21:21 Ответить
Бронелобе, повторюю: я не з ваших зебільних агенцій.
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27.04.2021 21:25 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1387072274067505154 1 ч

Байдена бережно готовит к саммиту с Путиным суперагент Кремля Керри ( связник Чубайс ) , а Зеленского - суперагент Кремля Ермак ( связник Козак). Блестящая расстановка кадров на ключевых позициях.
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27.04.2021 20:15 Ответить
Які перемови можуть бути з людожером *****?
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27.04.2021 20:16 Ответить
если все мы президенты, то почему Зеленский не может назвать путина пуйлом, как мы,
или убийцей, как его назвал Байден?..
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27.04.2021 20:17 Ответить
бо Вова - таке саме лайно московське, як і Пуйло
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27.04.2021 20:21 Ответить
Да какая конкретика. Оба типа пошутили . Один "пригласил в любое место украинского Донбасса где идет война" Другой "пригласил в Москву, не уточнив адреса, но возможно на Лубянку" Это пинг понг.
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27.04.2021 20:23 Ответить
Воно й само не розуміє, для ого хоче пертися...)))))
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27.04.2021 20:26 Ответить
Щоб виставити Україну в ідіотському світлі.
Це така розвага у деяких народів.
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27.04.2021 23:43 Ответить
А нафуа?
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27.04.2021 20:27 Ответить
Кремль пропонує Віслюку приїхати в Москву на 9 травня разом з терористами, главарями ОРДЛО. "Никакой конкретики" - це заява, щоб приспати пильність українців. Не сумнівайтесь, що підготовка ведеться. Клоуну треба врятувати Коломойського і себе від американського правосуддя. Іншого пояснення, чого Блазень другий рік рветься заглянути в очі путіну не має.
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27.04.2021 20:37 Ответить
Ця зєбонутая ситуйовина наслідок вибору любителів приколотися під час війни. Завдяки цим дебілам усі небайдужі намагаються вселяко утримати недоробленого наркомана в червоних межах і жити в постійному стресі(((
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27.04.2021 20:38 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523 Мир як наживка. Чим розплатиться Зеленський за зустріч з Путіним

Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?

Катастрофічна ціна

Найнебезпечніше полягає в тому, що заради цієї зустрічі Зеленський може розкрити НЗ - недоторканний запас. У кожної країни є свій політичний НЗ - те, чим вона не має наміру торгувати ні за яких обставин. Але зараз під загрозою продажу виявилися такі найважливіші складові нашого політичного НЗ, як українська мова та помісна українська церква.

Зеленський підтвердив, що він тут сторона, яка просить. Ця зустріч потрібна йому, а не Путіну. Потрібна навіть не для того, щоб домовитися про припинення війни на Донбасі, а щоб пред'явити «ждунам миру» свої переговори з господарем Кремля. І в Кремлі мають намір цим скористатися.

Два найнебезпечніших моменти

Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.

По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.
Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.
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27.04.2021 20:52 Ответить
Йшов сьомий рік війни. Дебіли, рохкаючі про "закончіть єту вайну", позеленіли.
Армія залишила без бою кілометри Української землі.
"Велічайший деятель нашей епохі" одвів контрснайперські групи, заборонив проводити будь-яку розвідку.
Тепер хлопці на передовій - просто мішені. Економіка країни з під'йому - перейшла в пікє.
І лише у 73%-го лайна - все залишалося добре.
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27.04.2021 20:58 Ответить
Так їх війна не торкнулась. У 73% кожен день "Скоти" по Г+Г, значить все нормально.
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27.04.2021 21:24 Ответить
І зебільні пургоноси в ящику ТБ !!!)))
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27.04.2021 21:26 Ответить
Зебілоїдів непокоїть що зробив чи не зробив Порох,а що чудить зелена пліснява їх не цікавить !!))
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27.04.2021 21:25 Ответить
Їх вже у три рази мабуть менше...
Багато вже стидаються казати за кого голосували у 2019 му )
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27.04.2021 22:34 Ответить
Нах послать шныря и пуйла и двигаться навстречу прогрессу.
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27.04.2021 21:51 Ответить
Никаких конкретных предложений касательно времени и места проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Источник: https://censor.net/ru/n3262394

ДОКИ ВОДА НЕ ПОТЕЧЕ В КРИМ Х*ЙЛО З КЛОУНОМ НЕ ЗУСТРІНЕТЬСЯ
Трагікомедія це бажання клоуна зустріться зі своїм кумиром.
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27.04.2021 22:33 Ответить
Зачем эта встреча? Зачем идти на поклон к агрессору? Если Зеленскому наплевать на собственное достоинство и самолюбие - пусть вспомнит, что он представляет страну Украину, для которой это будет унижением.
Что можно обсуждать с таким как путин?
Разве что свои будущие корпоративы на Рублёвке после президенства.
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27.04.2021 23:40 Ответить
 
 