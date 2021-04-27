НАБУ начало досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровского облсовета Олийныка
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении экс-председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олийныка.
Об этом сообщает днепровское издание "Горсовет" со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает издание. в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство № 52021000000000187 об уголовном правонарушении от 05.04.2021 года. Предварительная квалификация: ч. 1, ст. 366-2 УК Украины.
В выписке из ЕРДР указано, что в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда по которому обязало уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по заявлению Стулова С. П.
В заявлении изложены сведения о том, что Святослав Олийнык, будучи субъектом декларирования, внес заведомо недостоверные сведения в декларации за 2017, 2018 годы в отношении площади и стоимости объекта недвижимого имущества.
Кроме того, в декларации перед увольнением Олийнык не указал члена семьи Гуназа И. С. и ее имущество.
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Це не мої слова. То два роки тому дехто йшов до влади, із завзяттям користуючись тезою російської пропаганди про те, що війна тривала на той момент п'ять років, бо на ній, мовляв, хтось в Україні заробляє. А я лише процитував одну із найвпливовіших осіб з команди Зеленського.
ПОРОШЕНКО