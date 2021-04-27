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Новости Е-декларации госслужащих
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НАБУ начало досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровского облсовета Олийныка

НАБУ начало досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровского облсовета Олийныка

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении экс-председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олийныка.

Об этом сообщает днепровское издание "Горсовет" со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание. в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство № 52021000000000187 об уголовном правонарушении от 05.04.2021 года. Предварительная квалификация: ч. 1, ст. 366-2 УК Украины.

В выписке из ЕРДР указано, что в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда по которому обязало уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по заявлению Стулова С. П.

НАБУ начало досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровского облсовета Олийныка 01

В заявлении изложены сведения о том, что Святослав Олийнык, будучи субъектом декларирования, внес заведомо недостоверные сведения в декларации за 2017, 2018 годы в отношении площади и стоимости объекта недвижимого имущества.

Кроме того, в декларации перед увольнением Олийнык не указал члена семьи Гуназа И. С. и ее имущество.

Автор: 

НАБУ (4218) Олийнык Святослав (53) электронное декларирование (1025) Днепропетровская область (3879)


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Олійник шкура Бєнінська - невже на держсекретаря чекає вова ?
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27.04.2021 22:12 Ответить
«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение в Украине были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, она затихнет. Война перестанет приносить доход».

Це не мої слова. То два роки тому дехто йшов до влади, із завзяттям користуючись тезою російської пропаганди про те, що війна тривала на той момент п'ять років, бо на ній, мовляв, хтось в Україні заробляє. А я лише процитував одну із найвпливовіших осіб з команди Зеленського.
ПОРОШЕНКО
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27.04.2021 22:17 Ответить
у Олийныка чешское гражданство и семья постоянно живет в Чехии.. а еще он каждые выходные летает в Чехию, а в понедельник обратно в Украину грабить страну..
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27.04.2021 22:13 Ответить
Дивний збіг- бувший юрист у БЮТ ( ну понятнєнько від БЄні ), й бізнес Тимошенко Олександра теж у Чехії
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27.04.2021 22:18 Ответить
 
 