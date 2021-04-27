НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради

Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування щодо ексголови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника.

Про це повідомляє дніпровське видання "Горсовет" з посиланням на дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 52021000000000187 про кримінальне правопорушення від 05.04.2021 року. Попередня кваліфікація: ч. 1, ст. 366-2 КК України.

У виписці з ЄРДР зазначено, що в Національне антикорупційне бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яка зобов'язала уповноважених осіб НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину за заявою Стулова С. П.

У заяві викладено відомості про те, що Святослав Олійник, будучи суб'єктом декларування, вніс свідомо недостовірні відомості в декларації за 2017, 2018 років щодо площі і вартості об'єкта нерухомого майна.

Крім того, в декларації перед звільненням Олійник не вказав члена сім'ї Гуназа І. С. і її майно.