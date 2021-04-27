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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради

НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради

Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування щодо ексголови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника.

Про це повідомляє дніпровське видання "Горсовет" з посиланням на дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 52021000000000187 про кримінальне правопорушення від 05.04.2021 року. Попередня кваліфікація: ч. 1, ст. 366-2 КК України.

У виписці з ЄРДР зазначено, що в Національне антикорупційне бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яка зобов'язала уповноважених осіб НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину за заявою Стулова С. П.

НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради 01

У заяві викладено відомості про те, що Святослав Олійник, будучи суб'єктом декларування, вніс свідомо недостовірні відомості в декларації за 2017, 2018 років щодо площі і вартості об'єкта нерухомого майна.

Крім того, в декларації перед звільненням Олійник не вказав члена сім'ї Гуназа І. С. і її майно.

Автор: 

НАБУ (5061) Олійник Святослав (6) електронне декларування (1468) Дніпропетровська область (3651)


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Олійник шкура Бєнінська - невже на держсекретаря чекає вова ?
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27.04.2021 22:12 Відповісти
«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение в Украине были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, она затихнет. Война перестанет приносить доход».

Це не мої слова. То два роки тому дехто йшов до влади, із завзяттям користуючись тезою російської пропаганди про те, що війна тривала на той момент п'ять років, бо на ній, мовляв, хтось в Україні заробляє. А я лише процитував одну із найвпливовіших осіб з команди Зеленського.
ПОРОШЕНКО
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27.04.2021 22:17 Відповісти
у Олийныка чешское гражданство и семья постоянно живет в Чехии.. а еще он каждые выходные летает в Чехию, а в понедельник обратно в Украину грабить страну..
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27.04.2021 22:13 Відповісти
Дивний збіг- бувший юрист у БЮТ ( ну понятнєнько від БЄні ), й бізнес Тимошенко Олександра теж у Чехії
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27.04.2021 22:18 Відповісти
 
 