НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради
Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування щодо ексголови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника.
Про це повідомляє дніпровське видання "Горсовет" з посиланням на дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє видання, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 52021000000000187 про кримінальне правопорушення від 05.04.2021 року. Попередня кваліфікація: ч. 1, ст. 366-2 КК України.
У виписці з ЄРДР зазначено, що в Національне антикорупційне бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яка зобов'язала уповноважених осіб НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину за заявою Стулова С. П.
У заяві викладено відомості про те, що Святослав Олійник, будучи суб'єктом декларування, вніс свідомо недостовірні відомості в декларації за 2017, 2018 років щодо площі і вартості об'єкта нерухомого майна.
Крім того, в декларації перед звільненням Олійник не вказав члена сім'ї Гуназа І. С. і її майно.
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Це не мої слова. То два роки тому дехто йшов до влади, із завзяттям користуючись тезою російської пропаганди про те, що війна тривала на той момент п'ять років, бо на ній, мовляв, хтось в Україні заробляє. А я лише процитував одну із найвпливовіших осіб з команди Зеленського.
ПОРОШЕНКО