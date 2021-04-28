Пик смертности из-за COVID-19 в Украине пройден, - НАНУ

В Украине пик смертности от COVID-19 пройден.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 21-27 апреля от НАН Украины.

"Промежуточное обновление данных об общей смертности (рис.) позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.



Рис. Динамика смертности по всем причинам с несколькими недельными приростами (данные Минюста, доступны на сайте https://q.rating.zone )

Также сообщается, что за неделю 21-27.04.2021 г. стабильно уменьшается количество новых случаев в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.

"Вероятно, пройден пик летальных случаев. Относительно медленные темпы уменьшения смертности также наблюдаются в странах Восточной Европы с динамикой, похожей на украинскую (это Польша, Румыния, Венгрия, Болгария). Отметим также, что в течение осенней волны падение смертности вдвое произошло примерно за два месяца. Позитивность образцов тестов в течение последней недели снизилось с 29,1% до 26,1% на фоне уменьшения объемов тестирования, что является индикатором положительной динамики. Кроме снижения числа случаев болезни и позитивности тестов, снижается число новых госпитализаций и вообще занятых коек. Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но кровати в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее. Число госпитализированных детей в возрасте до 9 лет включительно остается непропорционально высоким по сравнению с уровнем госпитализации молодых людей в возрасте 10-19 лет. Снижение заболеваемости в регионах стало более синхронным, что указывает на увеличение роли факторов национального уровня на фоне факторов регионального уровня", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 10 899 в сутки. На 27.04.2021 г. имеется в среднем 369 новых летальных случаев в сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 8960 в сутки.