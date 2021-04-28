Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT

База для создания аналога платежной системы SWIFT в России якобы уже имеется.

В этом уверяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Так он отреагировал на вопрос относительно того, является ли система передачи финансовых сообщений Банка России действующим зачатком альтернативы SWIFT.

"База существует", — утверждает Лавров.

По словам главы ведомства, правительство и ЦБ должны делать все, чтобы эта российская база была надежной и гарантирующей полную независимость от других систем. Еще должна быть гарантия от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести, уверяет Лавров.

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