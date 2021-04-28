Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT
База для создания аналога платежной системы SWIFT в России якобы уже имеется.
В этом уверяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Так он отреагировал на вопрос относительно того, является ли система передачи финансовых сообщений Банка России действующим зачатком альтернативы SWIFT.
"База существует", — утверждает Лавров.
По словам главы ведомства, правительство и ЦБ должны делать все, чтобы эта российская база была надежной и гарантирующей полную независимость от других систем. Еще должна быть гарантия от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести, уверяет Лавров.
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+23 Артем Шаборонко
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чемоданы понадобятся большие
...
fixed
Проте, її немає у всього іншого світу.
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
Источник ; инет .
Соучредителями SWIFT выступили 248 банков из 19 стран... а владельцем СПФС является единственный банк паРаши.... поэтому мало найдется дураков готовых рисковать своими деньгами....
Так пусть тоже становятся соучредителями, если если хотят зарабатывать на торговле с Россией. Как минимум один банк в каждой стране какая заинтересована в торговле, специально для международных расчётов. (а РФ торгует более чем с половиной стран мира)
Т.е. Зпад отключит СВИФТ по приколу, а Расия поооткрвает на Западе филиалы и как ни в чём не бывало продолжит торговать!
Путин апать всех переиграл!
Кстати ещё большой вопрос, могут ли США в принципе отключить СВИФТ. Его центр управления в Бельгии. И контроль над ним скорее у ЕС (где есть Германия) чем у США.
80-е. Японец ожидает в приемной у какого-то большого начальника в Москве. Вдруг за дверью рев, вопли и крики. Он спрашивает секретаршу:
- Что это?
- Он так с Владивостоком разговаривает.
- А по телефону нельзя?
Естественно, что нигде более она не применяется. Так что вариант будет - деньги по SWIFT заходят на Казахстан, оттуда по внутренне системе на РФ. Ну и соответственно в другом направлении.
Бусы, ракушки и шишки еловые!!!
**ЗАПРОШУЮ всіх до публічного діалогу
--***Все УКРАЇНСЬКЕ СВІДОМЕ суспільство
--- Всіх політиків робота яких фінансується за рахунок платників податків зазначу про те ЩО НЕМА ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Є ЛИШЕ КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ а це є загальний бюджет держ фінансування партій сягне 565,5 млн гривень:
----по 38,42 грн від кожного виборця, який взяв участь у виборах.
За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» Національному агентству у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.
з такого питання а саме:
--- 1.----Ким утворений та чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником НАК «НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ: 20077720) зазначено Кабінет Міністрів України з кодом ЄДРПОУ: 00031101.
----2---- питання ХТО Є ВЛАСНИКОМ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ якщо всі державні структури у реєстрі ЄДРПОУ зазначено є форма власності ПРИВАТНЕ а чому не є зазначено суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ?якщо є зазначено в свідоцтві про державну реєстрацію КМ України ПРИВАТНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ .... .......А НЕ суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ..а фінансування БЮДЖЕТ який складається з коштів платників податків ..
---3 --- про наслідки економічної діяльності відокремлених підрозділів цієї юридичної особи до впливу розміру цін в державі Україні на газ та електроносії
--- 4 ---- чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" має ПРИВАТНУ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ акціонери
----1. В УГОРЩИНІ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БУДАПЕШТ, ВУЛИЦЯ НИПФЮРДЬО, БУД.22, КОРПУС В, 1138, УГОРЩИНА
ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В
-----2. АРАБСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 11742, М.КАЇР, НЬЮ МААДІ, ВУЛИЦЯ 259, БУД.3А, ЄГИПЕТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В ---------3. КОРОЛІВСТВІ БЕЛЬГІЯ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БРЮССЕЛЬ, ВУЛ. БРЕЙДЕЛЬ, БУД.40, 1040, БЕЛЬҐІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
-----4. (М.МОСКВА) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: МОСКВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПІЛЮГІНА,Б.24, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ФІЛІЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У
----5. ТУРКМЕНИСТАНІ (М.АШГАБАТ) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 744036, МІІСТО АШГАБАТ, ПРОСПЕКТ АРЧАБІЛЬ, 41, ТУРКМЕНІСТАН
ФІЛІЯ "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ ВП: 41227478
Місцезнаходження ВП: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 2
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У -
-----6. ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (хто ?)
Місцезнаходження ВП: ВУЛИЦЯ ПРИНЦРЕГЕНТЕН, БУДИНОК 54, МІСТО МЮНХЕН, 80538, НІМЕЧЧИНА
Джо! руби рубильник!