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Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT

Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT

База для создания аналога платежной системы SWIFT в России якобы уже имеется.

В этом уверяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Так он отреагировал на вопрос относительно того, является ли система передачи финансовых сообщений Банка России действующим зачатком альтернативы SWIFT.

"База существует", — утверждает Лавров.

По словам главы ведомства, правительство и ЦБ должны делать все, чтобы эта российская база была надежной и гарантирующей полную независимость от других систем. Еще должна быть гарантия от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести, уверяет Лавров.

Читайте также: Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT в случае дальнейшего обострения ситуации, - Reuters

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95365) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+23
SHIT
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28.04.2021 10:24
+22
Скажите этому идиоту...что у паРаши не может быть аналога SWIFT
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
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28.04.2021 10:28
+14
Він не бреше, реально. У РФ є альтернатива СВІФТ.
Проте, її немає у всього іншого світу.
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28.04.2021 10:27
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SHIT
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28.04.2021 10:24 Ответить
Кэш
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28.04.2021 10:30 Ответить
И чемодан как транзакция
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28.04.2021 10:31 Ответить
Совет Европейского центробанка (ЕЦБ) в мае 2016 года принял решение постепенно изымать купюры в 500 евро из оборота на территории Евросоюза, объяснив это борьбой с финансированием террористической деятельности и нелегальной трудовой занятостью.

чемоданы понадобятся большие
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28.04.2021 10:36 Ответить
Ну есть еще и доллар у которого есть купюры вплоть до 100 000 (последние кстати запрещены к вывозу из США). Они использовались раньше для межбанковских платежей, так что вполне можно нашкрябать где нибудь несколько вагонов купюр 1000, 5000 и 10 000. А вот с расчетами, с ЕС за газ, конечно проблемка будет - они не будут собирать вагоны наличности
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28.04.2021 10:53 Ответить
Баскаки!
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28.04.2021 14:39 Ответить
Лавров уверяет, что И-ГО-ГО-ГО-ГО!
...
fixed
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28.04.2021 10:26 Ответить
7й год как создают.)
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28.04.2021 10:26 Ответить
Спочатку прочитав "70 год как создают"
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28.04.2021 10:28 Ответить
Создали в 2015. Теперь ждут когда отключат СВИФТ, чтоб включить.
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28.04.2021 10:45 Ответить
оно распилено-разворовано давно, включат и посыпется)
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28.04.2021 14:29 Ответить
ага))) СРІТ, або ДРІСТ
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28.04.2021 10:27 Ответить
Джонатан?
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28.04.2021 10:27 Ответить
Він не бреше, реально. У РФ є альтернатива СВІФТ.
Проте, її немає у всього іншого світу.
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28.04.2021 10:27 Ответить
Скажите этому идиоту...что у паРаши не может быть аналога SWIFT
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
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28.04.2021 10:28 Ответить
Ага. Це приблизно як спробувати проголосити Парашу окремою планетою, у якої є якась своя "исконно срусская" альтернатива сферичній формі, орбіті та ґатмосфері )))))
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28.04.2021 10:32 Ответить
Будут шкурки песца отдавать Китаю (поскольку рубли думаю не проканают), а Китай делать им платежи по SWIFT
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28.04.2021 10:33 Ответить
Он ответил )) , уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) , аналогу SWIFT .
Источник ; инет .
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28.04.2021 10:41 Ответить
Кто захочет торговать с РФ (а речь о порядка 700 млрд $ товарооборота), будет ВЫНУЖДЕН подключиться.
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28.04.2021 10:44 Ответить
Дурашка...ты разницу между ...международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей ...и системой передачи финансовых сообщений Банка России улавливаешь??

Соучредителями SWIFT выступили 248 банков из 19 стран... а владельцем СПФС является единственный банк паРаши.... поэтому мало найдется дураков готовых рисковать своими деньгами....
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28.04.2021 11:01 Ответить
Фигня в том, что не только рисковать своими, но и получать заработанные деньги с продажи своих товаров РФ.

Так пусть тоже становятся соучредителями, если если хотят зарабатывать на торговле с Россией. Как минимум один банк в каждой стране какая заинтересована в торговле, специально для международных расчётов. (а РФ торгует более чем с половиной стран мира)
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28.04.2021 11:32 Ответить
Какой уный, аданака!
Т.е. Зпад отключит СВИФТ по приколу, а Расия поооткрвает на Западе филиалы и как ни в чём не бывало продолжит торговать!
Путин апать всех переиграл!
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28.04.2021 11:36 Ответить
Ну во первых не Запад, а конкретно США и некоторые из их сателитов, что даже далеко не весь Запад. Те же Германия или Китай - просто пошлют тех кто будет пытаться блокировать торговлю, а если она таки будет заблокирована - начнут искать пути обхода блокировки.

Кстати ещё большой вопрос, могут ли США в принципе отключить СВИФТ. Его центр управления в Бельгии. И контроль над ним скорее у ЕС (где есть Германия) чем у США.
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28.04.2021 11:50 Ответить
Кто кого пошлёт - не тебе гадать.
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28.04.2021 13:33 Ответить
Московія це "тюрма народів". Тож це буде дійсно міжнародна система передачі маляв. Скорочено: "Міжнародна СПерМА".
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28.04.2021 11:08 Ответить
в трусах возітє дєньгі ,рузьге
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28.04.2021 12:06 Ответить
я думаю там речь о системе переводов между ними, китаем ну и отчаяными друзьями францией, германией. Ну и там всякими казахстано-киргизиями и армениями. В принципе для товарооборота им хватит к сожалению((
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28.04.2021 13:11 Ответить
Вообще-то да, они уже сделали альтернативу. Потому они смогли себе позволить выгнать "the Big Four". По сути, это означает разворот результатов Холодной войны на 180 градусов.
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28.04.2021 10:29 Ответить
та шо ви гаварітє...
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28.04.2021 11:34 Ответить
Ага, флоридская дочка Лаврова уже все суды в штатах обтоптала с жалобами на русофобию, что в оплату "МИР" в штатах не принимают. Тоже самое с парижской дочерью Пескова, голландскими Путина, астрийским гей-сыном Мизулиной... а Соловьев вообще в Италии митинг под сенатом устроил.. говорит, что при Муссолини такого не было.Требует разрешить оплату коммуналки на озере Комо системой "МИР"
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28.04.2021 10:30 Ответить
"Ржали" всей монголией.........
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28.04.2021 10:31 Ответить
Конечно есть, кто же спорит.
80-е. Японец ожидает в приемной у какого-то большого начальника в Москве. Вдруг за дверью рев, вопли и крики. Он спрашивает секретаршу:
- Что это?
- Он так с Владивостоком разговаривает.
- А по телефону нельзя?
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28.04.2021 10:31 Ответить
Кеш . альтернатива Свифт

Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 6649
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28.04.2021 10:34 Ответить
Эта альтернатива как то связана с Чебурнетом?
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28.04.2021 10:35 Ответить
"у РФ есть альтернатива SWIFT" - сесть на бутылку в лаптях с балалайкой в руках.Источник:https://censor.net/ru/n3262472
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28.04.2021 10:43 Ответить
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 2665
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28.04.2021 10:52 Ответить
Учитывая, что РФ использовала SWIFT в том числе и для внутренних платежей, то альтернативу они таки создали, типа нашего СМЭП НБУ. Ну и страны Евразийского союза ее используют для меж.-гос.платежей.
Естественно, что нигде более она не применяется. Так что вариант будет - деньги по SWIFT заходят на Казахстан, оттуда по внутренне системе на РФ. Ну и соответственно в другом направлении.
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28.04.2021 10:43 Ответить
дурна рузька коняка запаслася овсом.
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28.04.2021 10:44 Ответить
толку от вашего свифта, если банки рф просто отделят от остального мира.
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28.04.2021 10:48 Ответить
Конечно есть,скоростные олени.
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28.04.2021 10:51 Ответить
ТОЧНО!!!
Бусы, ракушки и шишки еловые!!!
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28.04.2021 10:57 Ответить
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 9427 РАШЕСВІФТ.
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28.04.2021 10:57 Ответить
это не свифт, это рашен передовой комп.
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28.04.2021 11:07 Ответить
Есть: ******
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28.04.2021 10:58 Ответить
Запад так долго предупреждал РФ о возможности отключения swift, что они естественно подготовились. Это как объявить войну: Через 5 лет мы нападем.
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28.04.2021 10:59 Ответить
Русские , а особенно донецкие - друга гордость, другая стать, им просто необходимо азиатсккое понятие о власти, чести "свой-чужой" ценится умение дратся, создавать оружие, создавать вождей-кумиров. ЭТО другие люди, никогда донецкие не станут европой, украицами.
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28.04.2021 11:00 Ответить
унітаз-лавров бреше, як завжди, як будь-який сраний москаль! Москалі ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ!!!!
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28.04.2021 11:02 Ответить
Не СВИФТи лошадка, а то денег не будет.
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28.04.2021 11:04 Ответить
Амеры, отключите на недельку свифт и проверьте, правду говорит или брешет кремлевская лошадь.
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28.04.2021 11:05 Ответить
Отключать СВИФТ нужно было еще в 2014 году .Тогда это бы было эффективно и действенно .Сейчас уже поздно .Они действительно подготовились , усталая кобыла не врет . Поэтому вопросы все к тем кто специально мутил с такими вот ,.убийственными,, для раши санкциями от которых и потоки там появились и мосты строились и заводы .А сколько эти обеспокоенные мляти за 7 лет заводов и мостов у нас построили ? И не нужно сейчас тут про ,,цирк ,, и клоунов тулить что они во всем виноваты . Те самые ,,гаранты,, и партнеры вечноозабоченные из Европы и не собирались у НАС ничего строить .Потому что все фабрики и заводы свои они в х.йлостане хотели разместить, а у нас произведенное там поддельное низкокачественное кацапское дерьмо толкать как бусы туземцам . Что в принципе они сейчас и делают вместе с ихними кацапскими партнерами-отморозками.
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28.04.2021 11:09 Ответить
тяпнуть рюмку бояры они подготовились разве что) усталая кобыла не может не врать
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28.04.2021 14:32 Ответить
Мокші жили без SWIFT і це не альтернатива, а досвід віків.
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28.04.2021 11:10 Ответить
У мировой общественности есть возможность проверить парашинскую систему платежей "Х#йло-Банк", "Чебурнет" и прочие "инновации"...
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28.04.2021 11:10 Ответить
Система ніпель
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28.04.2021 11:27 Ответить
СКВІРТа?
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28.04.2021 11:39 Ответить
Создать аналог платежной системы SWIFT Россия не способна и его нет. А без системы SWIFT финансовую систему России полный крах. И чем быстрее отключат систему SWIFT от России, чем лучше будет для мирового сообщества. России, как государства не должно быть на политической карте мира.
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28.04.2021 11:42 Ответить
Не думав що воно такє тупе...
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28.04.2021 11:46 Ответить
Ага, и чебурнет тоже есть...
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28.04.2021 11:55 Ответить
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 8404
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28.04.2021 12:02 Ответить
Ну очень сомнительно - это же межгосударственая финансовая система. Ну, а если оно так, то давайте и проверим, хотя бы пару-тройку суток., но чтобы без возможности возврата. Это же самострел!
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28.04.2021 12:59 Ответить
Если Лавров уверяет, значит, рашка успешно тонет.
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28.04.2021 13:33 Ответить
всім злодіям було та є вигідно--Війна ,ціни високі перерозподіл держави між олігархатом а НАРОД УКРАЇНИ в ЗЛИДНЯХ для того щоб ВЧИНЯТИ ДІЇ до ЗМІН ........
**ЗАПРОШУЮ всіх до публічного діалогу
--***Все УКРАЇНСЬКЕ СВІДОМЕ суспільство
--- Всіх політиків робота яких фінансується за рахунок платників податків зазначу про те ЩО НЕМА ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Є ЛИШЕ КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ а це є загальний бюджет держ фінансування партій сягне 565,5 млн гривень:
----по 38,42 грн від кожного виборця, який взяв участь у виборах.
За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» Національному агентству у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.
з такого питання а саме:
--- 1.----Ким утворений та чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником НАК «НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ: 20077720) зазначено Кабінет Міністрів України з кодом ЄДРПОУ: 00031101.
----2---- питання ХТО Є ВЛАСНИКОМ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ якщо всі державні структури у реєстрі ЄДРПОУ зазначено є форма власності ПРИВАТНЕ а чому не є зазначено суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ?якщо є зазначено в свідоцтві про державну реєстрацію КМ України ПРИВАТНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ .... .......А НЕ суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ..а фінансування БЮДЖЕТ який складається з коштів платників податків ..
---3 --- про наслідки економічної діяльності відокремлених підрозділів цієї юридичної особи до впливу розміру цін в державі Україні на газ та електроносії
--- 4 ---- чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" має ПРИВАТНУ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ акціонери
----1. В УГОРЩИНІ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БУДАПЕШТ, ВУЛИЦЯ НИПФЮРДЬО, БУД.22, КОРПУС В, 1138, УГОРЩИНА
ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В
-----2. АРАБСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 11742, М.КАЇР, НЬЮ МААДІ, ВУЛИЦЯ 259, БУД.3А, ЄГИПЕТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В ---------3. КОРОЛІВСТВІ БЕЛЬГІЯ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БРЮССЕЛЬ, ВУЛ. БРЕЙДЕЛЬ, БУД.40, 1040, БЕЛЬҐІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
-----4. (М.МОСКВА) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: МОСКВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПІЛЮГІНА,Б.24, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ФІЛІЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У
----5. ТУРКМЕНИСТАНІ (М.АШГАБАТ) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 744036, МІІСТО АШГАБАТ, ПРОСПЕКТ АРЧАБІЛЬ, 41, ТУРКМЕНІСТАН
ФІЛІЯ "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ ВП: 41227478
Місцезнаходження ВП: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 2
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У -
-----6. ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (хто ?)
Місцезнаходження ВП: ВУЛИЦЯ ПРИНЦРЕГЕНТЕН, БУДИНОК 54, МІСТО МЮНХЕН, 80538, НІМЕЧЧИНА
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28.04.2021 14:43 Ответить
Что может быть у этих дебильных татаро-монголов из России!! Разве только то, что украли из-за рубежа!!
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28.04.2021 15:15 Ответить
то есть вас - говноедов, можно отлючать? это как с санкциями - они полезны?
Джо! руби рубильник!
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28.04.2021 16:03 Ответить
 
 