Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT
База для створення аналога платіжної системи SWIFT у Росії нібито вже є.
У цьому запевняє міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
Так він відреагував на запитання щодо того, чи є система передачі фінансових повідомлень Банку Росії чинним зачатком альтернативи SWIFT.
"База існує", - стверджує Лавров.
За словами глави відомства, уряд і ЦБ повинні робити все, щоб ця російська база була надійною і гарантувала повну незалежність від інших систем. Ще має бути гарантія від збитків, яких хтось може постаратися додатково завдати, запевняє Лавров.
Топ коментарі
+23 Артем Шаборонко
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+22 Привет
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+14 Muni
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чемоданы понадобятся большие
...
fixed
Проте, її немає у всього іншого світу.
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
Источник ; инет .
Соучредителями SWIFT выступили 248 банков из 19 стран... а владельцем СПФС является единственный банк паРаши.... поэтому мало найдется дураков готовых рисковать своими деньгами....
Так пусть тоже становятся соучредителями, если если хотят зарабатывать на торговле с Россией. Как минимум один банк в каждой стране какая заинтересована в торговле, специально для международных расчётов. (а РФ торгует более чем с половиной стран мира)
Т.е. Зпад отключит СВИФТ по приколу, а Расия поооткрвает на Западе филиалы и как ни в чём не бывало продолжит торговать!
Путин апать всех переиграл!
Кстати ещё большой вопрос, могут ли США в принципе отключить СВИФТ. Его центр управления в Бельгии. И контроль над ним скорее у ЕС (где есть Германия) чем у США.
80-е. Японец ожидает в приемной у какого-то большого начальника в Москве. Вдруг за дверью рев, вопли и крики. Он спрашивает секретаршу:
- Что это?
- Он так с Владивостоком разговаривает.
- А по телефону нельзя?
Естественно, что нигде более она не применяется. Так что вариант будет - деньги по SWIFT заходят на Казахстан, оттуда по внутренне системе на РФ. Ну и соответственно в другом направлении.
Бусы, ракушки и шишки еловые!!!
**ЗАПРОШУЮ всіх до публічного діалогу
--***Все УКРАЇНСЬКЕ СВІДОМЕ суспільство
--- Всіх політиків робота яких фінансується за рахунок платників податків зазначу про те ЩО НЕМА ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Є ЛИШЕ КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ а це є загальний бюджет держ фінансування партій сягне 565,5 млн гривень:
----по 38,42 грн від кожного виборця, який взяв участь у виборах.
За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» Національному агентству у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.
з такого питання а саме:
--- 1.----Ким утворений та чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником НАК «НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ: 20077720) зазначено Кабінет Міністрів України з кодом ЄДРПОУ: 00031101.
----2---- питання ХТО Є ВЛАСНИКОМ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ якщо всі державні структури у реєстрі ЄДРПОУ зазначено є форма власності ПРИВАТНЕ а чому не є зазначено суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ?якщо є зазначено в свідоцтві про державну реєстрацію КМ України ПРИВАТНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ .... .......А НЕ суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ..а фінансування БЮДЖЕТ який складається з коштів платників податків ..
---3 --- про наслідки економічної діяльності відокремлених підрозділів цієї юридичної особи до впливу розміру цін в державі Україні на газ та електроносії
--- 4 ---- чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" має ПРИВАТНУ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ акціонери
----1. В УГОРЩИНІ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БУДАПЕШТ, ВУЛИЦЯ НИПФЮРДЬО, БУД.22, КОРПУС В, 1138, УГОРЩИНА
ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В
-----2. АРАБСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 11742, М.КАЇР, НЬЮ МААДІ, ВУЛИЦЯ 259, БУД.3А, ЄГИПЕТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В ---------3. КОРОЛІВСТВІ БЕЛЬГІЯ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БРЮССЕЛЬ, ВУЛ. БРЕЙДЕЛЬ, БУД.40, 1040, БЕЛЬҐІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
-----4. (М.МОСКВА) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: МОСКВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПІЛЮГІНА,Б.24, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ФІЛІЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У
----5. ТУРКМЕНИСТАНІ (М.АШГАБАТ) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 744036, МІІСТО АШГАБАТ, ПРОСПЕКТ АРЧАБІЛЬ, 41, ТУРКМЕНІСТАН
ФІЛІЯ "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ ВП: 41227478
Місцезнаходження ВП: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 2
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У -
-----6. ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (хто ?)
Місцезнаходження ВП: ВУЛИЦЯ ПРИНЦРЕГЕНТЕН, БУДИНОК 54, МІСТО МЮНХЕН, 80538, НІМЕЧЧИНА
Джо! руби рубильник!