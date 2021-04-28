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Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT

Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT

База для створення аналога платіжної системи SWIFT у Росії нібито вже є.

У цьому запевняє міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

Так він відреагував на запитання щодо того, чи є система передачі фінансових повідомлень Банку Росії чинним зачатком альтернативи SWIFT.

"База існує", - стверджує Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав ЄС відключити Росію від SWIFT у разі подальшого загострення ситуації, - Reuters

За словами глави відомства, уряд і ЦБ повинні робити все, щоб ця російська база була надійною і гарантувала повну незалежність від інших систем. Ще має бути гарантія від збитків, яких хтось може постаратися додатково завдати, запевняє Лавров.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64935) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+23
SHIT
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28.04.2021 10:24
+22
Скажите этому идиоту...что у паРаши не может быть аналога SWIFT
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
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28.04.2021 10:28
+14
Він не бреше, реально. У РФ є альтернатива СВІФТ.
Проте, її немає у всього іншого світу.
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28.04.2021 10:27
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SHIT
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28.04.2021 10:24 Відповісти
Кэш
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28.04.2021 10:30 Відповісти
И чемодан как транзакция
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Совет Европейского центробанка (ЕЦБ) в мае 2016 года принял решение постепенно изымать купюры в 500 евро из оборота на территории Евросоюза, объяснив это борьбой с финансированием террористической деятельности и нелегальной трудовой занятостью.

чемоданы понадобятся большие
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28.04.2021 10:36 Відповісти
Ну есть еще и доллар у которого есть купюры вплоть до 100 000 (последние кстати запрещены к вывозу из США). Они использовались раньше для межбанковских платежей, так что вполне можно нашкрябать где нибудь несколько вагонов купюр 1000, 5000 и 10 000. А вот с расчетами, с ЕС за газ, конечно проблемка будет - они не будут собирать вагоны наличности
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28.04.2021 10:53 Відповісти
Баскаки!
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28.04.2021 14:39 Відповісти
Лавров уверяет, что И-ГО-ГО-ГО-ГО!
...
fixed
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28.04.2021 10:26 Відповісти
7й год как создают.)
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28.04.2021 10:26 Відповісти
Спочатку прочитав "70 год как создают"
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28.04.2021 10:28 Відповісти
Создали в 2015. Теперь ждут когда отключат СВИФТ, чтоб включить.
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28.04.2021 10:45 Відповісти
оно распилено-разворовано давно, включат и посыпется)
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28.04.2021 14:29 Відповісти
ага))) СРІТ, або ДРІСТ
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28.04.2021 10:27 Відповісти
Джонатан?
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28.04.2021 10:27 Відповісти
Він не бреше, реально. У РФ є альтернатива СВІФТ.
Проте, її немає у всього іншого світу.
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28.04.2021 10:27 Відповісти
Скажите этому идиоту...что у паРаши не может быть аналога SWIFT
По той простой причине...что SWIFT это
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

И наличие чего то там внутри паРаши...не делает это аналогом SWIFT..
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28.04.2021 10:28 Відповісти
Ага. Це приблизно як спробувати проголосити Парашу окремою планетою, у якої є якась своя "исконно срусская" альтернатива сферичній формі, орбіті та ґатмосфері )))))
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28.04.2021 10:32 Відповісти
Будут шкурки песца отдавать Китаю (поскольку рубли думаю не проканают), а Китай делать им платежи по SWIFT
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28.04.2021 10:33 Відповісти
Он ответил )) , уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) , аналогу SWIFT .
Источник ; инет .
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28.04.2021 10:41 Відповісти
Кто захочет торговать с РФ (а речь о порядка 700 млрд $ товарооборота), будет ВЫНУЖДЕН подключиться.
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28.04.2021 10:44 Відповісти
Дурашка...ты разницу между ...международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей ...и системой передачи финансовых сообщений Банка России улавливаешь??

Соучредителями SWIFT выступили 248 банков из 19 стран... а владельцем СПФС является единственный банк паРаши.... поэтому мало найдется дураков готовых рисковать своими деньгами....
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28.04.2021 11:01 Відповісти
Фигня в том, что не только рисковать своими, но и получать заработанные деньги с продажи своих товаров РФ.

Так пусть тоже становятся соучредителями, если если хотят зарабатывать на торговле с Россией. Как минимум один банк в каждой стране какая заинтересована в торговле, специально для международных расчётов. (а РФ торгует более чем с половиной стран мира)
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28.04.2021 11:32 Відповісти
Какой уный, аданака!
Т.е. Зпад отключит СВИФТ по приколу, а Расия поооткрвает на Западе филиалы и как ни в чём не бывало продолжит торговать!
Путин апать всех переиграл!
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28.04.2021 11:36 Відповісти
Ну во первых не Запад, а конкретно США и некоторые из их сателитов, что даже далеко не весь Запад. Те же Германия или Китай - просто пошлют тех кто будет пытаться блокировать торговлю, а если она таки будет заблокирована - начнут искать пути обхода блокировки.

Кстати ещё большой вопрос, могут ли США в принципе отключить СВИФТ. Его центр управления в Бельгии. И контроль над ним скорее у ЕС (где есть Германия) чем у США.
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28.04.2021 11:50 Відповісти
Кто кого пошлёт - не тебе гадать.
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28.04.2021 13:33 Відповісти
Московія це "тюрма народів". Тож це буде дійсно міжнародна система передачі маляв. Скорочено: "Міжнародна СПерМА".
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28.04.2021 11:08 Відповісти
в трусах возітє дєньгі ,рузьге
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28.04.2021 12:06 Відповісти
я думаю там речь о системе переводов между ними, китаем ну и отчаяными друзьями францией, германией. Ну и там всякими казахстано-киргизиями и армениями. В принципе для товарооборота им хватит к сожалению((
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28.04.2021 13:11 Відповісти
Вообще-то да, они уже сделали альтернативу. Потому они смогли себе позволить выгнать "the Big Four". По сути, это означает разворот результатов Холодной войны на 180 градусов.
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28.04.2021 10:29 Відповісти
та шо ви гаварітє...
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28.04.2021 11:34 Відповісти
Ага, флоридская дочка Лаврова уже все суды в штатах обтоптала с жалобами на русофобию, что в оплату "МИР" в штатах не принимают. Тоже самое с парижской дочерью Пескова, голландскими Путина, астрийским гей-сыном Мизулиной... а Соловьев вообще в Италии митинг под сенатом устроил.. говорит, что при Муссолини такого не было.Требует разрешить оплату коммуналки на озере Комо системой "МИР"
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28.04.2021 10:30 Відповісти
"Ржали" всей монголией.........
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Конечно есть, кто же спорит.
80-е. Японец ожидает в приемной у какого-то большого начальника в Москве. Вдруг за дверью рев, вопли и крики. Он спрашивает секретаршу:
- Что это?
- Он так с Владивостоком разговаривает.
- А по телефону нельзя?
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Кеш . альтернатива Свифт

Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 6649
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28.04.2021 10:34 Відповісти
Эта альтернатива как то связана с Чебурнетом?
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28.04.2021 10:35 Відповісти
"у РФ есть альтернатива SWIFT" - сесть на бутылку в лаптях с балалайкой в руках.Источник:https://censor.net/ru/n3262472
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28.04.2021 10:43 Відповісти
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 2665
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28.04.2021 10:52 Відповісти
Учитывая, что РФ использовала SWIFT в том числе и для внутренних платежей, то альтернативу они таки создали, типа нашего СМЭП НБУ. Ну и страны Евразийского союза ее используют для меж.-гос.платежей.
Естественно, что нигде более она не применяется. Так что вариант будет - деньги по SWIFT заходят на Казахстан, оттуда по внутренне системе на РФ. Ну и соответственно в другом направлении.
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28.04.2021 10:43 Відповісти
дурна рузька коняка запаслася овсом.
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28.04.2021 10:44 Відповісти
толку от вашего свифта, если банки рф просто отделят от остального мира.
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Конечно есть,скоростные олени.
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28.04.2021 10:51 Відповісти
ТОЧНО!!!
Бусы, ракушки и шишки еловые!!!
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 9427 РАШЕСВІФТ.
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28.04.2021 10:57 Відповісти
это не свифт, это рашен передовой комп.
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28.04.2021 11:07 Відповісти
Есть: ******
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28.04.2021 10:58 Відповісти
Запад так долго предупреждал РФ о возможности отключения swift, что они естественно подготовились. Это как объявить войну: Через 5 лет мы нападем.
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28.04.2021 10:59 Відповісти
Русские , а особенно донецкие - друга гордость, другая стать, им просто необходимо азиатсккое понятие о власти, чести "свой-чужой" ценится умение дратся, создавать оружие, создавать вождей-кумиров. ЭТО другие люди, никогда донецкие не станут европой, украицами.
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28.04.2021 11:00 Відповісти
унітаз-лавров бреше, як завжди, як будь-який сраний москаль! Москалі ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ!!!!
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Не СВИФТи лошадка, а то денег не будет.
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28.04.2021 11:04 Відповісти
Амеры, отключите на недельку свифт и проверьте, правду говорит или брешет кремлевская лошадь.
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28.04.2021 11:05 Відповісти
Отключать СВИФТ нужно было еще в 2014 году .Тогда это бы было эффективно и действенно .Сейчас уже поздно .Они действительно подготовились , усталая кобыла не врет . Поэтому вопросы все к тем кто специально мутил с такими вот ,.убийственными,, для раши санкциями от которых и потоки там появились и мосты строились и заводы .А сколько эти обеспокоенные мляти за 7 лет заводов и мостов у нас построили ? И не нужно сейчас тут про ,,цирк ,, и клоунов тулить что они во всем виноваты . Те самые ,,гаранты,, и партнеры вечноозабоченные из Европы и не собирались у НАС ничего строить .Потому что все фабрики и заводы свои они в х.йлостане хотели разместить, а у нас произведенное там поддельное низкокачественное кацапское дерьмо толкать как бусы туземцам . Что в принципе они сейчас и делают вместе с ихними кацапскими партнерами-отморозками.
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28.04.2021 11:09 Відповісти
тяпнуть рюмку бояры они подготовились разве что) усталая кобыла не может не врать
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28.04.2021 14:32 Відповісти
Мокші жили без SWIFT і це не альтернатива, а досвід віків.
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28.04.2021 11:10 Відповісти
У мировой общественности есть возможность проверить парашинскую систему платежей "Х#йло-Банк", "Чебурнет" и прочие "инновации"...
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28.04.2021 11:10 Відповісти
Система ніпель
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28.04.2021 11:27 Відповісти
СКВІРТа?
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28.04.2021 11:39 Відповісти
Создать аналог платежной системы SWIFT Россия не способна и его нет. А без системы SWIFT финансовую систему России полный крах. И чем быстрее отключат систему SWIFT от России, чем лучше будет для мирового сообщества. России, как государства не должно быть на политической карте мира.
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28.04.2021 11:42 Відповісти
Не думав що воно такє тупе...
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28.04.2021 11:46 Відповісти
Ага, и чебурнет тоже есть...
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28.04.2021 11:55 Відповісти
Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT - Цензор.НЕТ 8404
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Ну очень сомнительно - это же межгосударственая финансовая система. Ну, а если оно так, то давайте и проверим, хотя бы пару-тройку суток., но чтобы без возможности возврата. Это же самострел!
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28.04.2021 12:59 Відповісти
Если Лавров уверяет, значит, рашка успешно тонет.
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28.04.2021 13:33 Відповісти
всім злодіям було та є вигідно--Війна ,ціни високі перерозподіл держави між олігархатом а НАРОД УКРАЇНИ в ЗЛИДНЯХ для того щоб ВЧИНЯТИ ДІЇ до ЗМІН ........
**ЗАПРОШУЮ всіх до публічного діалогу
--***Все УКРАЇНСЬКЕ СВІДОМЕ суспільство
--- Всіх політиків робота яких фінансується за рахунок платників податків зазначу про те ЩО НЕМА ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Є ЛИШЕ КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ а це є загальний бюджет держ фінансування партій сягне 565,5 млн гривень:
----по 38,42 грн від кожного виборця, який взяв участь у виборах.
За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» Національному агентству у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.
з такого питання а саме:
--- 1.----Ким утворений та чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником НАК «НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ: 20077720) зазначено Кабінет Міністрів України з кодом ЄДРПОУ: 00031101.
----2---- питання ХТО Є ВЛАСНИКОМ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ якщо всі державні структури у реєстрі ЄДРПОУ зазначено є форма власності ПРИВАТНЕ а чому не є зазначено суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ?якщо є зазначено в свідоцтві про державну реєстрацію КМ України ПРИВАТНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ .... .......А НЕ суб'єкт права є ДЕРЖАВА УКРАЇНА ..а фінансування БЮДЖЕТ який складається з коштів платників податків ..
---3 --- про наслідки економічної діяльності відокремлених підрозділів цієї юридичної особи до впливу розміру цін в державі Україні на газ та електроносії
--- 4 ---- чому не зареєстрований Кабмін (КМУ) Кабінет Міністрів України міністри якого в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
(Стаття 117. Конституції України)ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" має ПРИВАТНУ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ акціонери
----1. В УГОРЩИНІ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БУДАПЕШТ, ВУЛИЦЯ НИПФЮРДЬО, БУД.22, КОРПУС В, 1138, УГОРЩИНА
ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В
-----2. АРАБСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 11742, М.КАЇР, НЬЮ МААДІ, ВУЛИЦЯ 259, БУД.3А, ЄГИПЕТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В ---------3. КОРОЛІВСТВІ БЕЛЬГІЯ (хто ?)
Місцезнаходження ВП: БРЮССЕЛЬ, ВУЛ. БРЕЙДЕЛЬ, БУД.40, 1040, БЕЛЬҐІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
-----4. (М.МОСКВА) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: МОСКВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПІЛЮГІНА,Б.24, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ФІЛІЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У
----5. ТУРКМЕНИСТАНІ (М.АШГАБАТ) (хто ?)
Місцезнаходження ВП: 744036, МІІСТО АШГАБАТ, ПРОСПЕКТ АРЧАБІЛЬ, 41, ТУРКМЕНІСТАН
ФІЛІЯ "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ ВП: 41227478
Місцезнаходження ВП: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 2
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" У -
-----6. ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (хто ?)
Місцезнаходження ВП: ВУЛИЦЯ ПРИНЦРЕГЕНТЕН, БУДИНОК 54, МІСТО МЮНХЕН, 80538, НІМЕЧЧИНА
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28.04.2021 14:43 Відповісти
Что может быть у этих дебильных татаро-монголов из России!! Разве только то, что украли из-за рубежа!!
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28.04.2021 15:15 Відповісти
то есть вас - говноедов, можно отлючать? это как с санкциями - они полезны?
Джо! руби рубильник!
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28.04.2021 16:03 Відповісти
 
 