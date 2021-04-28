Лавров запевняє, що у РФ є альтернатива SWIFT

База для створення аналога платіжної системи SWIFT у Росії нібито вже є.

У цьому запевняє міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

Так він відреагував на запитання щодо того, чи є система передачі фінансових повідомлень Банку Росії чинним зачатком альтернативи SWIFT.

"База існує", - стверджує Лавров.

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За словами глави відомства, уряд і ЦБ повинні робити все, щоб ця російська база була надійною і гарантувала повну незалежність від інших систем. Ще має бути гарантія від збитків, яких хтось може постаратися додатково завдати, запевняє Лавров.