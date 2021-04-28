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Новости Коронавирус и карантин
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Майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Адаптивный карантин показал свою эффективность в Украины, его механизм будет действовать в нашей стране в дальнейшем.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Не нужно забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости. Только от всех нас зависит, случится это или нет", - предупредил он.

Премьер напомнил, что на минувшей неделе сразу три области вышли из "красной" зоны карантина. 

"Фактически по всем областям мы видим уменьшение новых случаев выявления коронавируса и уменьшение госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие дни смогут смягчить карантинные ограничения", - добавил Шмыгаль.

 При этом он обратился к местным властям с призывом контролировать ситуацию с распространение коронавируса в регионах. 

"У вас остаются инструменты, чтобы быстро реагировать, вводить определенные карантинные ограничения, если видите увеличение количества новых случаев. Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность. Люди их поддерживают и понимают. И этот механизм будет сохранен в дальнейшем", - добавил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) праздник (1691) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
єдінства і барьба протівапаложнастєй...
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28.04.2021 14:07
+2
Это просто прекрасно. Больше Шмыгаля с его сентенциями.. Скоро он киевского генератора случайных мыслей переплюнет
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28.04.2021 13:54
+2
Травневі свята ще себе покажуть. Но ви дєржітєсь там.
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28.04.2021 13:59
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Это просто прекрасно. Больше Шмыгаля с его сентенциями.. Скоро он киевского генератора случайных мыслей переплюнет
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28.04.2021 13:54 Ответить
Був 24.04 у Михайлівському Соборі Києва. Священники без масок, 80% прихожан без масок, температуру на вході ніхто не вимірює.
Якщо скасують режим спецперепусток у транспорті, то людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, що призведе до стрімкого поширення короновірусних інфекцій
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28.04.2021 15:26 Ответить
У скільки обходиться бюджету України святкування цих мєждународних русскіх днєй?
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28.04.2021 13:56 Ответить
Податки з ритуальних послуг....
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28.04.2021 13:59 Ответить
Вангує, падлюка.
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28.04.2021 13:56 Ответить
Травневі свята ще себе покажуть. Но ви дєржітєсь там.
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28.04.2021 13:59 Ответить
Нарід, знаєте що таке какаяразніца? Це ваше здоров'я і життя для вашої "нарідної" влади.
Вони НЕ будуть брати на себе відповідальність. Їм похрін.
https://censor.net/ru/news/3262539/kabmin_ne_budet_ujestochat_karantin_na_pashu_i_mayiskie_prazdniki_shmygal

https://censor.net/ru/news/3262541/mayiskie_prazdniki_mogut_privesti_k_novoyi_volne_zabolevaemosti_covid19_shmygal
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28.04.2021 14:01 Ответить
єдінства і барьба протівапаложнастєй...
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28.04.2021 14:07 Ответить
Так бери відповідальність за своє життя на себе. Сиди вдома в двох масках. В чому проблема?
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28.04.2021 14:17 Ответить
Потеплело вот и отошло
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28.04.2021 14:08 Ответить
Не розумію, в чому проблема.
Кожна людина здатна зробити собі свій особистий карантин.
Дуже страшно? Сиди вдома в двох масках хоч до кінця життя.
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28.04.2021 14:20 Ответить
улібнуло'

https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387323501862920192 2 ч

Яка весна такі й лелеки!

Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1255
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28.04.2021 14:20 Ответить
що це ще за "майскіє празнікі"?. в совкє живемо?. може на парад підемо?.
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28.04.2021 15:33 Ответить
 
 