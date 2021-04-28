Майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль
Адаптивный карантин показал свою эффективность в Украины, его механизм будет действовать в нашей стране в дальнейшем.
Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Не нужно забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости. Только от всех нас зависит, случится это или нет", - предупредил он.
Премьер напомнил, что на минувшей неделе сразу три области вышли из "красной" зоны карантина.
"Фактически по всем областям мы видим уменьшение новых случаев выявления коронавируса и уменьшение госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие дни смогут смягчить карантинные ограничения", - добавил Шмыгаль.
При этом он обратился к местным властям с призывом контролировать ситуацию с распространение коронавируса в регионах.
"У вас остаются инструменты, чтобы быстро реагировать, вводить определенные карантинные ограничения, если видите увеличение количества новых случаев. Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность. Люди их поддерживают и понимают. И этот механизм будет сохранен в дальнейшем", - добавил Шмыгаль.
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Вони НЕ будуть брати на себе відповідальність. Їм похрін.
https://censor.net/ru/news/3262539/kabmin_ne_budet_ujestochat_karantin_na_pashu_i_mayiskie_prazdniki_shmygal
https://censor.net/ru/news/3262541/mayiskie_prazdniki_mogut_privesti_k_novoyi_volne_zabolevaemosti_covid19_shmygal
Кожна людина здатна зробити собі свій особистий карантин.
Дуже страшно? Сиди вдома в двох масках хоч до кінця життя.
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Яка весна такі й лелеки!