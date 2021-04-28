Саммит Украина-ЕС могут перенести на осень, - замглавы ОП Жовква

Запланированный на август 2021 года саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Возможно, саммит будет проведен позднее, чем август. Мы сейчас говорим об осени. Но работа еще продолжается. Поэтому как только даты будут согласованы, мы об этом сообщим", - сказал Жовква.

По его словам, сторонам надо скорректировать графики руководителей, поэтому украинская власть как раз обсуждает конкретные даты с руководством ЕС.

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В то же время заместитель руководителя Офиса Президента обратил внимание на еще одно очень важное событие - верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.

Как сообщалось, проведение саммитов Украина - ЕС происходит на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой "стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов".

Заседания саммитов проводятся при участии Президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммиты происходят ежегодно поочередно в Украине и в Брюсселе.

Встречи в рамках саммитов дают сторонам возможность на наивысшем уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском Союзе, а также согласовать позиции в отношении актуальных международных вопросов.