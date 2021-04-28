Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ
Кабмин Украины на сегодняшнем заседании решил уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, исполняющего обязанности министра энергетики.
Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник, пишет Цензор.НЕТ.
"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", – сообщил собеседник агентства.
Эту же информацию подтвердил также источник РБК-Украина.
"Витренко сегодня назначат главой "Нафтогаза". Буквально скоро", - сообщил источник.
Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и увольнение с должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным агентства "Интерфакс-Украина", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.
В свою очередь Коболев заявил, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и соответствующего заявления не писал.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление "слуги народа" Василевской-Смаглюк, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
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"Причудливо тасуется колода...."
А "Спостережна рада" тут до чого? Заважає?
Зєлю геть. Дострокові
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зебараны - вы уже готовы платить новую цену на газ и электроэнергию? уроды конченые
Но дело в том, что за такие деньги можно было подыскать и толковых руководителей, а не "крутить" этих "менегеров" по кругу.
- у Східній півкулі стрибаючи догори дригом переможно і радісно верещатиме Наталка Вітренчиха;
- у Західній півкулі заломлюючи руки як смертельно поранений звір нестямно волатиме Наталка Коболєва.
Кубометры, без указания давления и температуры - ВЗДОР.
А еще есть понятие калорийности...