Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании решил уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, исполняющего обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник, пишет Цензор.НЕТ.

"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", – сообщил собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердил также источник РБК-Украина.

"Витренко сегодня назначат главой "Нафтогаза". Буквально скоро", - сообщил источник.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и увольнение с должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным агентства "Интерфакс-Украина", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

В свою очередь Коболев заявил, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и соответствующего заявления не писал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление "слуги народа" Василевской-Смаглюк, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".