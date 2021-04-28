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Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ

Витренко временно возглавит

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании решил уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, исполняющего обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник, пишет Цензор.НЕТ.

"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", – сообщил собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердил также источник РБК-Украина.

"Витренко сегодня назначат главой "Нафтогаза". Буквально скоро", - сообщил источник.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и увольнение с должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным агентства "Интерфакс-Украина", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

В свою очередь Коболев заявил, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и соответствующего заявления не писал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление "слуги народа" Василевской-Смаглюк, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+9
Такое ощущение, что кто-то выиграл Нафтогаз в карты...
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28.04.2021 15:44
+7
Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ - Цензор.НЕТ 115
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28.04.2021 15:50
+5
помста, це страва яку подають холодною! всетаки налізал, молодца
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28.04.2021 15:43
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помста, це страва яку подають холодною! всетаки налізал, молодца
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28.04.2021 15:43 Ответить
Такое ощущение, что кто-то выиграл Нафтогаз в карты...
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28.04.2021 15:44 Ответить
мда,

"Причудливо тасуется колода...."
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28.04.2021 15:46 Ответить
Витренку нужно. У него мама болеет. Алкоголизмом. Ей нужны деньги
Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ - Цензор.НЕТ 1921
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28.04.2021 15:44 Ответить
Ну, це щось скхоже зведення рахунків Вітренком ...
А "Спостережна рада" тут до чого? Заважає?
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28.04.2021 15:45 Ответить
Наблюдательнвй совет назначает заоблачные зарплаты и премии.
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28.04.2021 15:55 Ответить
Це капець.
Зєлю геть. Дострокові
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28.04.2021 15:46 Ответить
А ты за кого во втором туре президентских 2019 года голосовал? За Юлию Владимировну?
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28.04.2021 15:49 Ответить
Так, ти правий, Пєцю теж на нари
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28.04.2021 18:17 Ответить
правильно,нуждающимся надо помогать...офис уже не бредит,офис уже мозгами едет...
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28.04.2021 15:46 Ответить
Гребанный стыд... Коли ж вони нажруться... Це ж хуже монголо-татарського ига... і дань ... Это не ЗЕ команда - это ОРДА... ордынское иго - система политической и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C даннической зависимости... оспади... когда ж наш нарід поумнеет... ???!!!
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28.04.2021 15:47 Ответить
я когда узнал что его мама лидер партии ПСПУо, был слегка ошарашен. Такая из себя была идейная, но бабло побеждает и добро и зло.
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28.04.2021 15:47 Ответить
Ну, тут не той випадок. Вітренко не поділяє політичних поглядів мами.
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28.04.2021 15:49 Ответить
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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28.04.2021 15:48 Ответить
бинго !!!! дожал зеленых)))))) (кому ж он там в молодости жизнь спас??)))))
Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ - Цензор.НЕТ 5568

.
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28.04.2021 15:48 Ответить
та то просто...чы, думаешь,якась гадюка весь квартал покусала в болтяру?тады да,гыроя витренку с маман вкупе...
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28.04.2021 15:55 Ответить
кабздец нафтогазу
зебараны - вы уже готовы платить новую цену на газ и электроэнергию? уроды конченые
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28.04.2021 15:49 Ответить
Витренко временно возглавит "Нафтогаз" вместо Коболева, - СМИ - Цензор.НЕТ 115
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28.04.2021 15:50 Ответить
парень любит премии , миллионные и в долларах ... готовимся платить . откладываем на тарифы заранее
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28.04.2021 15:50 Ответить
Для того что бы победить нафтогаз нужно просто перестать платить. - Простые истины зеленского побеждают в любой ситуации
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28.04.2021 15:52 Ответить
К премиям и космическим зарплатам и один и второй неравнодушен. И это мягко говоря.
Но дело в том, что за такие деньги можно было подыскать и толковых руководителей, а не "крутить" этих "менегеров" по кругу.
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28.04.2021 16:35 Ответить
Ща договоритесь що земля і надра належать народу, як в еміратах.
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28.04.2021 15:54 Ответить
В еміратах нема землі, там пісок
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28.04.2021 15:57 Ответить
Есть такие должности на которые ставят только воров.
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28.04.2021 16:17 Ответить
Увольнение Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение Втренко вместо него с дикими нарушениями процедуры и законов - это выведение "Нафтогаза" в зону юридического кризиса, когда любое его решение может быть легко оспорено. Это дестабилизация работы украинского транспортера газа перед самым решением по "Северному потоку-2". https://timeze2019.blogspot.com/
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28.04.2021 16:44 Ответить
Сьогодні над всією Земною кулею пролунає насомовитий зойк двох Наталок:
- у Східній півкулі стрибаючи догори дригом переможно і радісно верещатиме Наталка Вітренчиха;
- у Західній півкулі заломлюючи руки як смертельно поранений звір нестямно волатиме Наталка Коболєва.
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28.04.2021 16:56 Ответить
Кто знает, какое расчетное давление и температура у газа, который покупает население?
Кубометры, без указания давления и температуры - ВЗДОР.
А еще есть понятие калорийности...
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28.04.2021 17:45 Ответить
 
 