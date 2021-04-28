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Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев

Об

Андрей Коболев, которого по утверждению нардепа "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, сегодня Кабмин уволил с должности главы правления группы НАК "Нафтогаз-Украина", узнал об этом из СМИ.

Об этом Коболев написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на заявление "слуги народа" Василевской-Смаглюк, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Читайте также: "Нафтогаз" может отказаться от импорта газа в хранилища, – Коболев

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458)


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Топ комментарии
+15
Кстати шутка дня. Если Коболев станет на биржу труда, то биржа разорится
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28.04.2021 15:34
+9
Мы нанимаем менеджмент нафтогаза на огромные оклады для того, чтобы , убрав коррупцию, газ для людей стал дешевле.а не для того, чтобы они себе начисляли официально премии и доплаты. Этот пир во время чумы за наши деньги мне , например, не подходит. Газ дорожает , значит, не справился Коболев
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28.04.2021 16:02
+7
так уволили мразь?
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28.04.2021 15:32
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Правила форума Совет форумчан
фальстарт?
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28.04.2021 15:31 Ответить
Кстати шутка дня. Если Коболев станет на биржу труда, то биржа разорится
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28.04.2021 15:34 Ответить
Пособие по безработице в 2021 году - максимальная выплата составляет 9080

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28.04.2021 15:56 Ответить
Реакция Коболева, когда оторвали от корыта
Про "звільнення" дізнався з новин. Жодних заяв не писав, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1062
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28.04.2021 17:11 Ответить
так уволили мразь?
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28.04.2021 15:32 Ответить
іншу назначили
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28.04.2021 15:52 Ответить
щаз чувак с перепугу в фонд всу все шекели переведёт...
ото я розмриявся
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28.04.2021 15:33 Ответить
когда увольняют "по статье" никакого заявления писать не надо , что не знал этого?
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28.04.2021 15:34 Ответить
Но тогда об этом обязаны вначале сообщить под расписку.
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28.04.2021 15:41 Ответить
я бессмертный (на этом посту)
Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев - Цензор.НЕТ 9065
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28.04.2021 15:35 Ответить
так его ж не имеет права кабмин увольнять . только набсовет в Лондоне. воощем ждем Кобелиаду.
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28.04.2021 15:38 Ответить
Цікаво, для забезпечення позову до України Коболєв найме туж саму юридичну команду, що і для забезпечення позову стосовно кацапії? Нагадаю - тоді кацапи заплатили. Тепер за платять зебіли?
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28.04.2021 15:40 Ответить
Так там Вітренко юридичною частиною займався
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28.04.2021 15:49 Ответить
Ні! Займалася величезна команда, в основі якої була іноземна юридична фірма, що спеціалізується на таких судах.
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28.04.2021 15:56 Ответить
не розумію радості загалу.. так.. коболєв ще той поц.. але ж.. виграв у кацапів, держе навтогаз доходним підприємством.. а що з тими на кого наклали лапу зелені?. що там у нас з енергоатомом?. що там у нас з ОПЗ?. та і взагалі, що там з бюджетом?.
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28.04.2021 15:49 Ответить
Мы нанимаем менеджмент нафтогаза на огромные оклады для того, чтобы , убрав коррупцию, газ для людей стал дешевле.а не для того, чтобы они себе начисляли официально премии и доплаты. Этот пир во время чумы за наши деньги мне , например, не подходит. Газ дорожает , значит, не справился Коболев
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28.04.2021 16:02 Ответить
І Нафтогаз збитковий, а манагерам 640 млн. гривень зарплати.
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28.04.2021 16:41 Ответить
нуууу за останній рік збитки нафтогазу склади 19 мрд, гривень. навряд чи цей здобуток вартий зп Коболева. І до цього в кучу - постачальник останної надіі не НАК. А фірма Рабіновіча. Украінським державним газом тепер розпоряджається Рабінович.
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28.04.2021 16:55 Ответить
Ще один кандидат наук з туманною освітою...
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28.04.2021 16:02 Ответить
ДАВНО ПОРА.
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28.04.2021 16:51 Ответить
Ну і де наша правозахисна система ? Чи він недоторканний ?
- Як мінімум повинна бути зібрана комісія по "розбору кипучої діяльності" данного персонажа !
Блін, "Корейко" № 2.
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28.04.2021 17:45 Ответить
 
 