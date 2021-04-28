Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев

Андрей Коболев, которого по утверждению нардепа "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, сегодня Кабмин уволил с должности главы правления группы НАК "Нафтогаз-Украина", узнал об этом из СМИ.

Об этом Коболев написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на заявление "слуги народа" Василевской-Смаглюк, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

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