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Про "звільнення" дізнався з новин. Жодних заяв не писав, - Коболєв

Про

Андрій Коболєв, якого, за твердженням нардепки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, сьогодні Кабмін звільнив з посади голови правління групи НАК "Нафтогаз-Україна", дізнався про це зі ЗМІ.

Про це Коболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на заяву "слуги народу" Василевської-Смаглюк, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу в сховища, - Коболєв

Автор: 

Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822)


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Топ коментарі
+15
Кстати шутка дня. Если Коболев станет на биржу труда, то биржа разорится
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28.04.2021 15:34
+9
Мы нанимаем менеджмент нафтогаза на огромные оклады для того, чтобы , убрав коррупцию, газ для людей стал дешевле.а не для того, чтобы они себе начисляли официально премии и доплаты. Этот пир во время чумы за наши деньги мне , например, не подходит. Газ дорожает , значит, не справился Коболев
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28.04.2021 16:02
+7
так уволили мразь?
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28.04.2021 15:32
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фальстарт?
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28.04.2021 15:31 Відповісти
Кстати шутка дня. Если Коболев станет на биржу труда, то биржа разорится
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28.04.2021 15:34 Відповісти
Пособие по безработице в 2021 году - максимальная выплата составляет 9080

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28.04.2021 15:56 Відповісти
Реакция Коболева, когда оторвали от корыта
Про "звільнення" дізнався з новин. Жодних заяв не писав, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1062
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28.04.2021 17:11 Відповісти
так уволили мразь?
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28.04.2021 15:32 Відповісти
іншу назначили
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28.04.2021 15:52 Відповісти
щаз чувак с перепугу в фонд всу все шекели переведёт...
ото я розмриявся
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28.04.2021 15:33 Відповісти
когда увольняют "по статье" никакого заявления писать не надо , что не знал этого?
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28.04.2021 15:34 Відповісти
Но тогда об этом обязаны вначале сообщить под расписку.
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28.04.2021 15:41 Відповісти
я бессмертный (на этом посту)
Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев - Цензор.НЕТ 9065
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28.04.2021 15:35 Відповісти
так его ж не имеет права кабмин увольнять . только набсовет в Лондоне. воощем ждем Кобелиаду.
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28.04.2021 15:38 Відповісти
Цікаво, для забезпечення позову до України Коболєв найме туж саму юридичну команду, що і для забезпечення позову стосовно кацапії? Нагадаю - тоді кацапи заплатили. Тепер за платять зебіли?
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Так там Вітренко юридичною частиною займався
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28.04.2021 15:49 Відповісти
Ні! Займалася величезна команда, в основі якої була іноземна юридична фірма, що спеціалізується на таких судах.
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28.04.2021 15:56 Відповісти
не розумію радості загалу.. так.. коболєв ще той поц.. але ж.. виграв у кацапів, держе навтогаз доходним підприємством.. а що з тими на кого наклали лапу зелені?. що там у нас з енергоатомом?. що там у нас з ОПЗ?. та і взагалі, що там з бюджетом?.
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28.04.2021 15:49 Відповісти
Мы нанимаем менеджмент нафтогаза на огромные оклады для того, чтобы , убрав коррупцию, газ для людей стал дешевле.а не для того, чтобы они себе начисляли официально премии и доплаты. Этот пир во время чумы за наши деньги мне , например, не подходит. Газ дорожает , значит, не справился Коболев
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28.04.2021 16:02 Відповісти
І Нафтогаз збитковий, а манагерам 640 млн. гривень зарплати.
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28.04.2021 16:41 Відповісти
нуууу за останній рік збитки нафтогазу склади 19 мрд, гривень. навряд чи цей здобуток вартий зп Коболева. І до цього в кучу - постачальник останної надіі не НАК. А фірма Рабіновіча. Украінським державним газом тепер розпоряджається Рабінович.
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28.04.2021 16:55 Відповісти
Ще один кандидат наук з туманною освітою...
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28.04.2021 16:02 Відповісти
ДАВНО ПОРА.
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28.04.2021 16:51 Відповісти
Ну і де наша правозахисна система ? Чи він недоторканний ?
- Як мінімум повинна бути зібрана комісія по "розбору кипучої діяльності" данного персонажа !
Блін, "Корейко" № 2.
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28.04.2021 17:45 Відповісти
 
 