Про "звільнення" дізнався з новин. Жодних заяв не писав, - Коболєв

Андрій Коболєв, якого, за твердженням нардепки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, сьогодні Кабмін звільнив з посади голови правління групи НАК "Нафтогаз-Україна", дізнався про це зі ЗМІ.

Про це Коболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на заяву "слуги народу" Василевської-Смаглюк, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

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