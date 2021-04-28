Про "звільнення" дізнався з новин. Жодних заяв не писав, - Коболєв
Андрій Коболєв, якого, за твердженням нардепки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, сьогодні Кабмін звільнив з посади голови правління групи НАК "Нафтогаз-Україна", дізнався про це зі ЗМІ.
Про це Коболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - зазначив він.
Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на заяву "слуги народу" Василевської-Смаглюк, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.04.2021 15:34
+9 Татьяна Лайф
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+7 петя петя #486883
показати весь коментар28.04.2021 15:32
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ото я розмриявся
- Як мінімум повинна бути зібрана комісія по "розбору кипучої діяльності" данного персонажа !
Блін, "Корейко" № 2.