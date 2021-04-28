Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу"

Главу правління групи НАК "Нафтогаз-Україна" Андрія Коболєва звільнили на засіданні Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

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