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Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу"

Коболєва звільнили з посади глави

Главу правління групи НАК "Нафтогаз-Україна" Андрія Коболєва звільнили на засіданні Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Шмигаль про прохання Вітренка звільнити Коболєва: Не бачу нагальних причин для цього

Автор: 

Кабмін (14065) Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+32
Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9596
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28.04.2021 15:12
+15
Какие глаза грустные у Андрюши, сам щас разрыдаюсь
Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7920
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28.04.2021 15:10
+15
А может неэфетичный президент и монобольшинство с кабмином? При пете, Нафтогаз был сверхприбыльным, при этом цены на комуналку были в два раза ниже.
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28.04.2021 15:17
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Группа Нафтогаз 2020 года получил убыток в 19,0 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/27/673396/

Что будет в 2021?
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28.04.2021 16:18 Відповісти
Ждём цифру с десятью нолями - расчётные при увольнении.
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28.04.2021 16:24 Відповісти
как же мама без премии будет харчеваться?
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28.04.2021 16:32 Відповісти
Шило на мыло. Не более...
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28.04.2021 16:36 Відповісти
Как? Этот махровый порохоброт выигрывал для нас суды с газюкопромом,как же мы теперь без него.
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28.04.2021 16:37 Відповісти
суды выыиграла западжная юр фирма. которой неслабо за это отбашляли
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28.04.2021 17:04 Відповісти
Строительство потока2 проходит не только под водой, но и в кабинетах кабмина и ОП.
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28.04.2021 16:58 Відповісти
теперь кошевой будет?
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28.04.2021 17:03 Відповісти
А как это событие оценить теперь мама в Штатах? Как бы кондрашка не хватила!
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28.04.2021 17:10 Відповісти
Теперь можно и к маме в США.. недаром же он туда "премии" перечислял. Предусмотрительно.
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28.04.2021 17:19 Відповісти
Восстановится через суд. И получит миллионы за время вынужденного прогула! Страна богатая...
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28.04.2021 17:25 Відповісти
Не так страшен путин как Нафтогаз.
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28.04.2021 22:07 Відповісти
Нарешті це сталося і я дякую всім,хто приклав до цього руку!
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28.04.2021 22:33 Відповісти
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