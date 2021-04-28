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Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза"

Коболева уволили с должности главы

Главу правления группы НАК "Нафтогаз-Украина" Андрея Коболева уволили на заседании Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Нафтогаз" может отказаться от импорта газа в хранилища, – Коболев

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+32
Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9596
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28.04.2021 15:12
+15
Какие глаза грустные у Андрюши, сам щас разрыдаюсь
Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7920
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28.04.2021 15:10
+15
А может неэфетичный президент и монобольшинство с кабмином? При пете, Нафтогаз был сверхприбыльным, при этом цены на комуналку были в два раза ниже.
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28.04.2021 15:17
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Группа Нафтогаз 2020 года получил убыток в 19,0 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/27/673396/

Что будет в 2021?
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28.04.2021 16:18 Ответить
Ждём цифру с десятью нолями - расчётные при увольнении.
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28.04.2021 16:24 Ответить
как же мама без премии будет харчеваться?
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28.04.2021 16:32 Ответить
Шило на мыло. Не более...
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28.04.2021 16:36 Ответить
Как? Этот махровый порохоброт выигрывал для нас суды с газюкопромом,как же мы теперь без него.
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28.04.2021 16:37 Ответить
суды выыиграла западжная юр фирма. которой неслабо за это отбашляли
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28.04.2021 17:04 Ответить
Строительство потока2 проходит не только под водой, но и в кабинетах кабмина и ОП.
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28.04.2021 16:58 Ответить
теперь кошевой будет?
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28.04.2021 17:03 Ответить
А как это событие оценить теперь мама в Штатах? Как бы кондрашка не хватила!
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28.04.2021 17:10 Ответить
Теперь можно и к маме в США.. недаром же он туда "премии" перечислял. Предусмотрительно.
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28.04.2021 17:19 Ответить
Восстановится через суд. И получит миллионы за время вынужденного прогула! Страна богатая...
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28.04.2021 17:25 Ответить
Не так страшен путин как Нафтогаз.
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28.04.2021 22:07 Ответить
Нарешті це сталося і я дякую всім,хто приклав до цього руку!
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28.04.2021 22:33 Ответить
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