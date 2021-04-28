Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза"
Главу правления группы НАК "Нафтогаз-Украина" Андрея Коболева уволили на заседании Кабинета Министров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
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