"Нафтогаз" может отказаться от импорта газа в хранилища, – Коболев

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Об этом сообщил глава правления группы Андрей Коболев журналистам после презентации годовой отчетности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

CEO "Нафтогаза" напомнил, что в настоящее время немалые объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб. м) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе.- Ред.) для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", - пояснил Коболев.

"Насколько подземка (ее заполнение. - Ред.) в этой ситуации станет финансово нашим или их (ОГТСУ. - Ред.) обязательством, это и определит, будем мы покупать газ или не будем", - добавил он.

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В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что если группа и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимался ажиотаж и росли цены.