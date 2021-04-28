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"Нафтогаз" может отказаться от импорта газа в хранилища, – Коболев

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Об этом сообщил глава правления группы Андрей Коболев журналистам после презентации годовой отчетности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

CEO "Нафтогаза" напомнил, что в настоящее время немалые объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб. м) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе.- Ред.) для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", - пояснил Коболев.

"Насколько подземка (ее заполнение. - Ред.) в этой ситуации станет финансово нашим или их (ОГТСУ. - Ред.) обязательством, это и определит, будем мы покупать газ или не будем", - добавил он.

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В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что если группа и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимался ажиотаж и росли цены.

Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458)


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Топ комментарии
+3
а если вдруг зимой газа начнёт не хватать, то узеленские с радостью с "небольшим" откатом по 400 баксов возьмут газ из-за поребрика. Мотивируют катастрофическим состоянием температуры в домах рядовых зебилов и тревогой о жизнях своего стада
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28.04.2021 11:28
+2
не пойму какого хрена продлили контракт с этим отсосом ???
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28.04.2021 12:25
+1
Зато решил с своей зарплатой, подсвинок херов.
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28.04.2021 11:06
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Правила форума Совет форумчан
цена будет ниже 200, аж гай зашумит.... конечно будут импортировать.
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28.04.2021 11:02 Ответить
Не так страшен путин, как Нафтогаз.
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28.04.2021 13:29 Ответить
Ну и правильно!
Нафиг этот газ.
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28.04.2021 11:04 Ответить
Зато решил с своей зарплатой, подсвинок херов.
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28.04.2021 11:06 Ответить
Ну все ,теперь зедебилы взялись ,за газ и хранилища. Готовтесь,газа не будет,эти рукожопые теперь будут делить,чьи хранилища и кто должен закачивать газ? В прошлые годы ,что бы успеть к зимнему периоду ,его уже ускоренно закачивали.
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28.04.2021 11:20 Ответить
так Коболев порохобот. Получается не могут порохоботы отсосатся от хранилищ.
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28.04.2021 12:59 Ответить
А витренко которого назначили сегодня , зедебилы .кто?
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28.04.2021 16:48 Ответить
того же поля ягода.. порохобот
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28.04.2021 17:01 Ответить
Главное, что не зеленая кучка говна, как ты, зебанько обосранный.
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04.08.2021 07:19 Ответить
Дрыщ, ну зачем тебе такие вопросы поднимать? Главное, что ты успеваешь у бубочки отсосаться.
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04.08.2021 07:17 Ответить
да, плохая новость...
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28.04.2021 11:28 Ответить
а если вдруг зимой газа начнёт не хватать, то узеленские с радостью с "небольшим" откатом по 400 баксов возьмут газ из-за поребрика. Мотивируют катастрофическим состоянием температуры в домах рядовых зебилов и тревогой о жизнях своего стада
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28.04.2021 11:28 Ответить
А зачем? Цены то подняли круглый год по зимнему тарифу. Могут теперь и с колес покупать.
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28.04.2021 12:15 Ответить
не пойму какого хрена продлили контракт с этим отсосом ???
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28.04.2021 12:25 Ответить
Про закачать летом дешевый газ для граждан Украины на период зимы, речи не идет. пусть лохи платят по зимней цене за газ.
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28.04.2021 13:27 Ответить
Коблев, пошёл нах вместе со своим нфтогазом, пока вас не перебили снайперы.
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28.04.2021 13:27 Ответить
Вы, млять, читать умеете?
"Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", - пояснил Коболев"

Не Нафтогаза, о оператора ГТС - это ОТДЕЛЬНАЯ компания!
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28.04.2021 13:48 Ответить
 
 