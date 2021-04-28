"Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу в сховища, - Коболєв

"Нафтогаз України" ще не вирішив, чи буде влітку купувати природний газ за імпортом для його закачування в підземні сховища (ПСГ) країни.

Про це повідомив глава правління групи Андрій Коболєв журналістам після презентації річної звітності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

CEO "Нафтогазу" нагадав, що нині чималі обсяги газу в українських підземках зберігають приватні закордонні (майже 5 млрд куб. м) і вітчизняні компанії.

"Якщо ці компанії залишаються в підземці, то функція наповнення ПСГ і збереження тиску (в газотранспортній системі.- Ред.) для зимового періоду буде виконуватися ринком. Якщо вона не буде виконуватися ринком, то нам доведеться йти до акціонера і говорити з ним про те, хто її виконує. Теоретично це функція нового оператора ГТС балансувати ринок природного газу", - пояснив Коболєв.

"Наскільки підземка (її заповнення. - Ред.) в цій ситуації стане фінансово нашим або їхнім (ОГТСУ. - Ред.) зобов'язанням, це і визначить, чи будемо ми купувати газ, чи не будемо", - додав він.

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Водночас глава "Нафтогазу" зазначив, що якщо група і вийде на ринок для закупівлі газу, то звичайно не буде заздалегідь публічно оголошувати про терміни та обсяги, щоб не піднімався ажіотаж і не росли ціни.