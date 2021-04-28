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Новини
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"Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу в сховища, - Коболєв

"Нафтогаз України" ще не вирішив, чи буде влітку купувати природний газ за імпортом для його закачування в підземні сховища (ПСГ) країни.

Про це повідомив глава правління групи Андрій Коболєв журналістам після презентації річної звітності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

CEO "Нафтогазу" нагадав, що нині чималі обсяги газу в українських підземках зберігають приватні закордонні (майже 5 млрд куб. м) і вітчизняні компанії.

"Якщо ці компанії залишаються в підземці, то функція наповнення ПСГ і збереження тиску (в газотранспортній системі.- Ред.) для зимового періоду буде виконуватися ринком. Якщо вона не буде виконуватися ринком, то нам доведеться йти до акціонера і говорити з ним про те, хто її виконує. Теоретично це функція нового оператора ГТС балансувати ринок природного газу", - пояснив Коболєв.

"Наскільки підземка (її заповнення. - Ред.) в цій ситуації стане фінансово нашим або їхнім (ОГТСУ. - Ред.) зобов'язанням, це і визначить, чи будемо ми купувати газ, чи не будемо", - додав він.

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Водночас глава "Нафтогазу" зазначив, що якщо група і вийде на ринок для закупівлі газу, то звичайно не буде заздалегідь публічно оголошувати про терміни та обсяги, щоб не піднімався ажіотаж і не росли ціни.

Автор: 

газ (10408) Нафтогаз (4407) Коболєв Андрій (822)


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Топ коментарі
+3
а если вдруг зимой газа начнёт не хватать, то узеленские с радостью с "небольшим" откатом по 400 баксов возьмут газ из-за поребрика. Мотивируют катастрофическим состоянием температуры в домах рядовых зебилов и тревогой о жизнях своего стада
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28.04.2021 11:28
+2
не пойму какого хрена продлили контракт с этим отсосом ???
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28.04.2021 12:25
+1
Зато решил с своей зарплатой, подсвинок херов.
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28.04.2021 11:06
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цена будет ниже 200, аж гай зашумит.... конечно будут импортировать.
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Не так страшен путин, как Нафтогаз.
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28.04.2021 13:29 Відповісти
Ну и правильно!
Нафиг этот газ.
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28.04.2021 11:04 Відповісти
Зато решил с своей зарплатой, подсвинок херов.
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28.04.2021 11:06 Відповісти
Ну все ,теперь зедебилы взялись ,за газ и хранилища. Готовтесь,газа не будет,эти рукожопые теперь будут делить,чьи хранилища и кто должен закачивать газ? В прошлые годы ,что бы успеть к зимнему периоду ,его уже ускоренно закачивали.
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28.04.2021 11:20 Відповісти
так Коболев порохобот. Получается не могут порохоботы отсосатся от хранилищ.
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28.04.2021 12:59 Відповісти
А витренко которого назначили сегодня , зедебилы .кто?
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28.04.2021 16:48 Відповісти
того же поля ягода.. порохобот
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28.04.2021 17:01 Відповісти
Главное, что не зеленая кучка говна, как ты, зебанько обосранный.
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04.08.2021 07:19 Відповісти
Дрыщ, ну зачем тебе такие вопросы поднимать? Главное, что ты успеваешь у бубочки отсосаться.
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04.08.2021 07:17 Відповісти
да, плохая новость...
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28.04.2021 11:28 Відповісти
а если вдруг зимой газа начнёт не хватать, то узеленские с радостью с "небольшим" откатом по 400 баксов возьмут газ из-за поребрика. Мотивируют катастрофическим состоянием температуры в домах рядовых зебилов и тревогой о жизнях своего стада
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28.04.2021 11:28 Відповісти
А зачем? Цены то подняли круглый год по зимнему тарифу. Могут теперь и с колес покупать.
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28.04.2021 12:15 Відповісти
не пойму какого хрена продлили контракт с этим отсосом ???
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28.04.2021 12:25 Відповісти
Про закачать летом дешевый газ для граждан Украины на период зимы, речи не идет. пусть лохи платят по зимней цене за газ.
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28.04.2021 13:27 Відповісти
Коблев, пошёл нах вместе со своим нфтогазом, пока вас не перебили снайперы.
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28.04.2021 13:27 Відповісти
Вы, млять, читать умеете?
"Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", - пояснил Коболев"

Не Нафтогаза, о оператора ГТС - это ОТДЕЛЬНАЯ компания!
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28.04.2021 13:48 Відповісти
 
 