"Нафтогаз" требует взыскать с Кабмина почти 4,5 млрд гривен

"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета Министров 4,491 миллиарда гривен в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.

Других деталей по делу пока нет.

Заседание суда состоится 5 мая.

Напомним, в 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

