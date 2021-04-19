РУС
Новости
"Нафтогаз" требует взыскать с Кабмина почти 4,5 млрд гривен

"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета Министров 4,491 миллиарда гривен в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.

Других деталей по делу пока нет.

Заседание суда состоится 5 мая.

Напомним, в 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Топ комментарии
+3
Що "охрєнєть", бачили очі що беруть. В 2019 поржать хотілось, та й Порох - барига, а так чесний нарколига-кловун, порулив літаком, і ВСЬО. Тепер прийдеться всім оплачувати польоти зеленомордого ублюдка з шоблою. А ви як хотіли
19.04.2021 12:24 Ответить
+2
один найвєличніший ***** попиарился "снизив" цену на газ.
Но кто будет платить разницу уточнить забыл. Теперь иск
19.04.2021 12:36 Ответить
+1
Кобелев и весь Нафтогаз с 2019 года? Проспись......
19.04.2021 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Охренеть!
19.04.2021 12:16 Ответить
Да, чувак, ти такий же довбойоб як і твій членограй, до 2019 Нафтогаз був прибутковий, а тепер чогось не альо, то мабуть Порох дав команду насрати зеленомордому в штани, а тобі в голову. **** уйоПки, які ви кончені, ще й виправдовуєте виродка і його шоблу.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:55 Ответить
Но эти деньги снимут-то не из чиновников-дебилов а из нас работяг.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:19 Ответить
73-звідсотковий лохторат повинен страждати. Люди, які вірять у халяву, повинні засвоїти, що халяви не існує в природі.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:49 Ответить
Звідки бабло у Кабміна? Візьмуть з бюджету, а лохи радітимуть.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:19 Ответить
Кобелеву на очередную премию не хватает?
показать весь комментарий
19.04.2021 12:50 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:51 Ответить
Суть дела неизвестна?
Сичас абсудим!
19.04.2021 13:08 Ответить
КобелЕву на премию не хватает...Мама в Америке голодает...
19.04.2021 14:25 Ответить
державна компанія вимагає від держави?. як все цікаво..
19.04.2021 14:28 Ответить
Я би сказав інакше.По Конституції України земя та надра та всі корисні копалини являються власністю громадян країни і громадяни мають платити тільки за доставку тоно що нам належить в нащі домівки. а нас змушують платити за наш же газ та за його транспортировку.Що про законність такої афери говорить КСУ,адже це пряме порушення Конституції України.
19.04.2021 17:10 Ответить
 
 