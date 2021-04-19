"Нафтогаз" требует взыскать с Кабмина почти 4,5 млрд гривен
"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета Министров 4,491 миллиарда гривен в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.
Других деталей по делу пока нет.
Заседание суда состоится 5 мая.
Напомним, в 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.
