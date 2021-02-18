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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2044)

В отношении "Нафтогаза" ведутся несколько уголовных производств, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В отношении

Офис Генпрокурора открыл несколько уголовных производств в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, его недавнего аудита Государственной аудиторской службой.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в парламенте заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели. ... Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса Генерального прокурора", - сказала генпрокурор.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Уголовница разбушевалась.
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18.02.2021 11:29 Ответить
Бубачка поділився з нею отриманим пенделем.
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18.02.2021 11:33 Ответить
И как только-так сразу.
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18.02.2021 11:34 Ответить
КАНЕЧНО. Нафтогаз не выплатил мильенную премию будущему министру. Пришлось праведный суд подключать.
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18.02.2021 11:50 Ответить
Задовбали із цими справами. Проти Пороха було більше 6 десятків, проти ветеранів та учасників АТО нашили, проти учасників Майдану, тепер за Нафтогаз узялися.
Таке враження, що у нас півкраїни щось робить і працює чи воює, а інша половина розслідує і хоче першу половину у буцигарню запроторити.
Такими темпами вони уже самі себе будуть розслідувати і саджати. Проходили уже у 30-х роках минулого століття.
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18.02.2021 11:51 Ответить
 
 