Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев

По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.

об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио"

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.

В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

