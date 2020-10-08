Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев
По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио"
"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев
Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".
"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.
В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".
За другое.
За то их наградили.
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
А шо таке - "простило"?
Та ладно!
Єдиною причиною успіху Нафтогазу в попередні роки була політична воля попереднього керівництва держави І зараз дуже добре видно що відбувається з Нафтогазом в умовах її відсутності
Кугути, звісно, свою місію виконали і зеля подоїть і так *********** Нафтогаз, бо грошей то більше ніде брати
. Цікаво тут також інше: отакі істеричні доїння системних компаній (яким і так ******) свідчать про ох і ах, який насувається. І Нафтогаз, очевидно, лиш вершина айсбергу Далі залишилось лиш пристебнути ремені і намагатися вижити в тому *******, який турботливо роблять для нас зе
. І ще цікавий ракурс в якому подається новина про аудит на "українській" "правді". "Хто понесе відповідальність" - написано в заголовку При тому що суть дій "аудиту", описана в самій статті - це очевидне рейдерство, прийшли за баблом в бюджет
А тут такий милий заголовок "Хто за це заплатить"
Цікаво, а по чиїй команді справу відкрили?
за 2018 - http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Annual-Report-2018-ukr.pdf
Як прибутки перетворити у збитки та ще підняти комунальні платежі