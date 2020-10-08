РУС
7 017 49

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев

По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио"

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.

В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев

Нафтогаз (3120) уголовное дело (2438) Коболев Андрей (459)
+23
А давайте проти сцикла відкриємо кримінальну справу за те, що воно рашці простило 12 лярдів баксів.
08.10.2020 18:29 Ответить
+18
за то.шо с прёмгаза 3 лярда скачали?
08.10.2020 18:26 Ответить
+17
https://censor.net/ru/user/462589

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 9032
08.10.2020 18:35 Ответить
за то.шо с прёмгаза 3 лярда скачали?
08.10.2020 18:26 Ответить
Та, не.
За другое.
За то их наградили.
08.10.2020 18:36 Ответить
Не кацапцикя думаю за єто, ...
08.10.2020 18:58 Ответить
08.10.2020 19:31 Ответить
Визит Медведчука в Москву
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.

Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
08.10.2020 18:26 Ответить
А давайте проти сцикла відкриємо кримінальну справу за те, що воно рашці простило 12 лярдів баксів.
08.10.2020 18:29 Ответить
Давай.
08.10.2020 18:42 Ответить
Стоп...
А шо таке - "простило"?
08.10.2020 18:43 Ответить
Вибачив, пробачити
08.10.2020 19:03 Ответить
А вірно хлопці, а діло каже...
08.10.2020 19:32 Ответить
Согласен. Похоже на госизмену.
08.10.2020 22:23 Ответить
Так если честный и невиновен, то чего скулишь?))
08.10.2020 18:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/462589

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 9032
08.10.2020 18:35 Ответить
Ты не доверяешь реформам рэформатора?
Та ладно!
08.10.2020 19:02 Ответить
Фотка классная)))
08.10.2020 18:30 Ответить
ну хоть одна приятная за день новость !!!
08.10.2020 18:30 Ответить
бо маман коболева не любит скорость...
08.10.2020 18:32 Ответить
Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 2303
08.10.2020 18:34 Ответить
А шо він вкрав?
08.10.2020 18:59 Ответить
А хтож этого ******* и при ком вскнули в нафтогаз коболева этого переношеного слымака
08.10.2020 18:36 Ответить
МАБУТЬ СИВОЧОЛИЙ БАТЬКО БАРИГ,ІЗ СВЇМ УРЯДОМ.
08.10.2020 18:51 Ответить
Сьогоднішня ситуація в Нафтогазі ще раз доводить що ця піна у вигляді дорогих "манегерів" коболева, Вітренко, зеркаль, дорогощої наглядової ради, яка лиш вміє преміювати, що ця вся піна нічого не варта Це просто людішки які доїли НГ

Єдиною причиною успіху Нафтогазу в попередні роки була політична воля попереднього керівництва держави І зараз дуже добре видно що відбувається з Нафтогазом в умовах її відсутності
08.10.2020 18:37 Ответить
ПРИЧИНОЮ УСПІХУ ДЛЯ КОБОЛЄВА МАБУТЬ.
08.10.2020 18:58 Ответить
Звісно. 3 мільярди доларів для України, позов на 12 мільярдів доларів, який анулював зеленський-єрмак, не рахуються ж? Правда?
09.10.2020 10:33 Ответить
зеля заслав своїх кугутів з держаудитслужби на Нафтогаз, щоб ті донарахували податків. Не мало, не багато на 75 мільярдів гривень
Кугути, звісно, свою місію виконали і зеля подоїть і так *********** Нафтогаз, бо грошей то більше ніде брати

. Цікаво тут також інше: отакі істеричні доїння системних компаній (яким і так ******) свідчать про ох і ах, який насувається. І Нафтогаз, очевидно, лиш вершина айсбергу Далі залишилось лиш пристебнути ремені і намагатися вижити в тому *******, який турботливо роблять для нас зе

. І ще цікавий ракурс в якому подається новина про аудит на "українській" "правді". "Хто понесе відповідальність" - написано в заголовку При тому що суть дій "аудиту", описана в самій статті - це очевидне рейдерство, прийшли за баблом в бюджет
08.10.2020 18:40 Ответить
А ТИ ВВАЖАЄШ ЩО ДЛЯ НАС БУДЕ КРАЩЕ ЯКЩО КОБОЛЄВЦІ ЗДРИНДЯТЬЬ 75 ЛЯРДІІВ .
08.10.2020 18:55 Ответить
Якби щось подібне відбувалося за Пороха, то "українська" "правда" і купа гандонів з "експертного" та "антикорупційного" кола вже б волали про рейдерстке захоплення Порохом Нафтогазу і прохання забрати безвіз
А тут такий милий заголовок "Хто за це заплатить"
08.10.2020 18:59 Ответить
Цікаво, а скільки забашляв, «Газпром», щоб помститися от таким чином «Нафтогазу», за виплачені Україні 3,4 мільярди долларів?
08.10.2020 18:45 Ответить
Герої Нафтогазу за інтереси України і самому Путіну яйця відкрутять! Слава Нафтогазу!
08.10.2020 18:57 Ответить
Та доки Україною рулять геморої «Кварталу 95», навряд чи.
08.10.2020 19:31 Ответить
Чёй-то непонятка!! ОНИ же грабят народ НА ЗАКОННЫХ основаниях!! Какая уголовщина, если все Верховные Зрады(со дня создания "НАФТОГАЗУ") понапринимали таких законов - что "НАФТОГАЗУ" - воруйнехочу!!!
08.10.2020 18:46 Ответить
При януковиче нафтогаз был убыточным для бюджета, при порошенко нафтогаз стал прибыльным, при зеленском нафтогаз опять станет бременем для украинских налогоплательщиков, как при януковиче. Поздравляю зебилы, вместо повышения пенсий, будете дотировать очередную госкомпанию
08.10.2020 18:54 Ответить
ПРИ СИВОЧОЛОМУ КОБОЛЄВЦЯМ БУЛО ГУТ, ЩО НЕ СКАЖЕШ ПРО УКРАЇНЦІВ.
08.10.2020 19:01 Ответить
Та ви шо? Українцям краще БЕЗ 3 мільйярдів доларів? А українці про це знають, чи ви за нас всіх так вирішили?
08.10.2020 19:06 Ответить
Воно - дурний бот! Відсилайте його в спам та не тратьте сили
08.10.2020 19:41 Ответить
Не можна. Потрібно зупиняти. Щоб мізки не промивало.
08.10.2020 19:51 Ответить
08.10.2020 19:31 Ответить
Самі винні. Сиділи б собі в збитках, як при овочі і бубочці, не нагинали б фуйловий "газпром" на 3 млрди, не показували б "дурного" прикладу Польщі, не заводили б на вас справ.
Цікаво, а по чиїй команді справу відкрили?
08.10.2020 19:04 Ответить
наконец-то. хотя слабо верится в справедливое наказание.
08.10.2020 19:34 Ответить
Интересно а куда клоун 3 млрд спрятал , может они уже в Омане . А то я на хлеб нечего не могу намазать а вазелин уже не лезит
08.10.2020 19:36 Ответить
Уголовные дела давно пора открыть против руководства "Нафтогаза" и не забыть про Витренко.
08.10.2020 19:51 Ответить
Значит скоро опять цены на газ вырастут.
08.10.2020 19:55 Ответить
Давно пора.
08.10.2020 20:38 Ответить
Переслідують за успішну роботу, переслідують за виграний у Газпрому арбітраж, переслідують за те що Нафтогаз став приносити не збитки а прибутки, переслідують за те що у нас є газ
08.10.2020 21:16 Ответить
Я не понимаю щенячьего восторга по поводу победы над газпромом.Кому из простых украинцев стало от этого лучше?Лучше стало Коболеву и Ко.Для меня цена на газ с октября 6,50 за куб+1.50 за куб за транспортировку.В упор не вижу результатов победы(радость,что нагнули газпром,не в счёт).
08.10.2020 21:46 Ответить
Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн, https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1075A3EE5F3CC7A8C22585EC0020D7A5?OpenDocument&year=2020&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& повідомили у компанії наприкінці вересня.



за 2018 - http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Annual-Report-2018-ukr.pdf
Як прибутки перетворити у збитки та ще підняти комунальні платежі
08.10.2020 22:40 Ответить
делиться надо. зеля действует как опг
08.10.2020 21:48 Ответить
кусок говна, который получил бонусы за покупку газа за 100$ в Европе и продажу за 300$ украинцам. простой индикатор эффективности Нафтогаза - добыча не увеличилась, а упала, за что этот упырь получает миллионы долларов ЗП не понятно.
08.10.2020 22:10 Ответить
Тут всё просто: СевПоток 2 накрылся - поэтому Мертвячук получил команду на последнем инструктаже от Тупина и Ко захватить украинский Нафтогаз, теперь Портнов и его свора отрабатывают детали, вот и всё.
08.10.2020 22:27 Ответить
 
 