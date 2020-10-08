Проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження, - Коболєв
За фактом діяльності менеджменту НАК "Нафтогаз України" порушено кримінальне провадження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв "Громадському радіо"
"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у державній зраді. Коли воно відкрито, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв.
Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".
"Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав він.
Водночас Коболєв сказав, що він збився з рахунку кримінальних справ по "Нафтогазу".
За другое.
За то их наградили.
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
А шо таке - "простило"?
Та ладно!
Єдиною причиною успіху Нафтогазу в попередні роки була політична воля попереднього керівництва держави І зараз дуже добре видно що відбувається з Нафтогазом в умовах її відсутності
Кугути, звісно, свою місію виконали і зеля подоїть і так *********** Нафтогаз, бо грошей то більше ніде брати
. Цікаво тут також інше: отакі істеричні доїння системних компаній (яким і так ******) свідчать про ох і ах, який насувається. І Нафтогаз, очевидно, лиш вершина айсбергу Далі залишилось лиш пристебнути ремені і намагатися вижити в тому *******, який турботливо роблять для нас зе
. І ще цікавий ракурс в якому подається новина про аудит на "українській" "правді". "Хто понесе відповідальність" - написано в заголовку При тому що суть дій "аудиту", описана в самій статті - це очевидне рейдерство, прийшли за баблом в бюджет
А тут такий милий заголовок "Хто за це заплатить"
Цікаво, а по чиїй команді справу відкрили?
за 2018 - http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Annual-Report-2018-ukr.pdf
Як прибутки перетворити у збитки та ще підняти комунальні платежі