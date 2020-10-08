Проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження, - Коболєв

За фактом діяльності менеджменту НАК "Нафтогаз України" порушено кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв "Громадському радіо"

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у державній зраді. Коли воно відкрито, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав він.

Водночас Коболєв сказав, що він збився з рахунку кримінальних справ по "Нафтогазу".

Читайте також: "Нафтогаз" закликав владу усунути правові колізії щодо його діяльності