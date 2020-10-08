УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8403 відвідувача онлайн
Новини
7 017 49

Проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження, - Коболєв

Проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження, - Коболєв

За фактом діяльності менеджменту НАК "Нафтогаз України" порушено кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв "Громадському радіо"

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у державній зраді. Коли воно відкрито, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав він.

Водночас Коболєв сказав, що він збився з рахунку кримінальних справ по "Нафтогазу".

Читайте також: "Нафтогаз" закликав владу усунути правові колізії щодо його діяльності

Автор: 

Нафтогаз (4467) кримінальна справа (522) Коболєв Андрій (823)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
А давайте проти сцикла відкриємо кримінальну справу за те, що воно рашці простило 12 лярдів баксів.
показати весь коментар
08.10.2020 18:29 Відповісти
+18
за то.шо с прёмгаза 3 лярда скачали?
показати весь коментар
08.10.2020 18:26 Відповісти
+17
https://censor.net/ru/user/462589

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 9032
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за то.шо с прёмгаза 3 лярда скачали?
показати весь коментар
08.10.2020 18:26 Відповісти
Та, не.
За другое.
За то их наградили.
показати весь коментар
08.10.2020 18:36 Відповісти
Не кацапцикя думаю за єто, ...
показати весь коментар
08.10.2020 18:58 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 19:31 Відповісти
Визит Медведчука в Москву
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.

Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
показати весь коментар
08.10.2020 18:26 Відповісти
А давайте проти сцикла відкриємо кримінальну справу за те, що воно рашці простило 12 лярдів баксів.
показати весь коментар
08.10.2020 18:29 Відповісти
Давай.
показати весь коментар
08.10.2020 18:42 Відповісти
Стоп...
А шо таке - "простило"?
показати весь коментар
08.10.2020 18:43 Відповісти
Вибачив, пробачити
показати весь коментар
08.10.2020 19:03 Відповісти
А вірно хлопці, а діло каже...
показати весь коментар
08.10.2020 19:32 Відповісти
Согласен. Похоже на госизмену.
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
Так если честный и невиновен, то чего скулишь?))
показати весь коментар
08.10.2020 18:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462589

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 9032
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
Ты не доверяешь реформам рэформатора?
Та ладно!
показати весь коментар
08.10.2020 19:02 Відповісти
Фотка классная)))
показати весь коментар
08.10.2020 18:30 Відповісти
ну хоть одна приятная за день новость !!!
показати весь коментар
08.10.2020 18:30 Відповісти
бо маман коболева не любит скорость...
показати весь коментар
08.10.2020 18:32 Відповісти
Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев - Цензор.НЕТ 2303
показати весь коментар
08.10.2020 18:34 Відповісти
А шо він вкрав?
показати весь коментар
08.10.2020 18:59 Відповісти
А хтож этого ******* и при ком вскнули в нафтогаз коболева этого переношеного слымака
показати весь коментар
08.10.2020 18:36 Відповісти
МАБУТЬ СИВОЧОЛИЙ БАТЬКО БАРИГ,ІЗ СВЇМ УРЯДОМ.
показати весь коментар
08.10.2020 18:51 Відповісти
Сьогоднішня ситуація в Нафтогазі ще раз доводить що ця піна у вигляді дорогих "манегерів" коболева, Вітренко, зеркаль, дорогощої наглядової ради, яка лиш вміє преміювати, що ця вся піна нічого не варта Це просто людішки які доїли НГ

Єдиною причиною успіху Нафтогазу в попередні роки була політична воля попереднього керівництва держави І зараз дуже добре видно що відбувається з Нафтогазом в умовах її відсутності
показати весь коментар
08.10.2020 18:37 Відповісти
ПРИЧИНОЮ УСПІХУ ДЛЯ КОБОЛЄВА МАБУТЬ.
показати весь коментар
08.10.2020 18:58 Відповісти
Звісно. 3 мільярди доларів для України, позов на 12 мільярдів доларів, який анулював зеленський-єрмак, не рахуються ж? Правда?
показати весь коментар
09.10.2020 10:33 Відповісти
зеля заслав своїх кугутів з держаудитслужби на Нафтогаз, щоб ті донарахували податків. Не мало, не багато на 75 мільярдів гривень
Кугути, звісно, свою місію виконали і зеля подоїть і так *********** Нафтогаз, бо грошей то більше ніде брати

. Цікаво тут також інше: отакі істеричні доїння системних компаній (яким і так ******) свідчать про ох і ах, який насувається. І Нафтогаз, очевидно, лиш вершина айсбергу Далі залишилось лиш пристебнути ремені і намагатися вижити в тому *******, який турботливо роблять для нас зе

. І ще цікавий ракурс в якому подається новина про аудит на "українській" "правді". "Хто понесе відповідальність" - написано в заголовку При тому що суть дій "аудиту", описана в самій статті - це очевидне рейдерство, прийшли за баблом в бюджет
показати весь коментар
08.10.2020 18:40 Відповісти
А ТИ ВВАЖАЄШ ЩО ДЛЯ НАС БУДЕ КРАЩЕ ЯКЩО КОБОЛЄВЦІ ЗДРИНДЯТЬЬ 75 ЛЯРДІІВ .
показати весь коментар
08.10.2020 18:55 Відповісти
Якби щось подібне відбувалося за Пороха, то "українська" "правда" і купа гандонів з "експертного" та "антикорупційного" кола вже б волали про рейдерстке захоплення Порохом Нафтогазу і прохання забрати безвіз
А тут такий милий заголовок "Хто за це заплатить"
показати весь коментар
08.10.2020 18:59 Відповісти
Цікаво, а скільки забашляв, «Газпром», щоб помститися от таким чином «Нафтогазу», за виплачені Україні 3,4 мільярди долларів?
показати весь коментар
08.10.2020 18:45 Відповісти
Герої Нафтогазу за інтереси України і самому Путіну яйця відкрутять! Слава Нафтогазу!
показати весь коментар
08.10.2020 18:57 Відповісти
Та доки Україною рулять геморої «Кварталу 95», навряд чи.
показати весь коментар
08.10.2020 19:31 Відповісти
Чёй-то непонятка!! ОНИ же грабят народ НА ЗАКОННЫХ основаниях!! Какая уголовщина, если все Верховные Зрады(со дня создания "НАФТОГАЗУ") понапринимали таких законов - что "НАФТОГАЗУ" - воруйнехочу!!!
показати весь коментар
08.10.2020 18:46 Відповісти
При януковиче нафтогаз был убыточным для бюджета, при порошенко нафтогаз стал прибыльным, при зеленском нафтогаз опять станет бременем для украинских налогоплательщиков, как при януковиче. Поздравляю зебилы, вместо повышения пенсий, будете дотировать очередную госкомпанию
показати весь коментар
08.10.2020 18:54 Відповісти
ПРИ СИВОЧОЛОМУ КОБОЛЄВЦЯМ БУЛО ГУТ, ЩО НЕ СКАЖЕШ ПРО УКРАЇНЦІВ.
показати весь коментар
08.10.2020 19:01 Відповісти
Та ви шо? Українцям краще БЕЗ 3 мільйярдів доларів? А українці про це знають, чи ви за нас всіх так вирішили?
показати весь коментар
08.10.2020 19:06 Відповісти
Воно - дурний бот! Відсилайте його в спам та не тратьте сили
показати весь коментар
08.10.2020 19:41 Відповісти
Не можна. Потрібно зупиняти. Щоб мізки не промивало.
показати весь коментар
08.10.2020 19:51 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 19:31 Відповісти
Самі винні. Сиділи б собі в збитках, як при овочі і бубочці, не нагинали б фуйловий "газпром" на 3 млрди, не показували б "дурного" прикладу Польщі, не заводили б на вас справ.
Цікаво, а по чиїй команді справу відкрили?
показати весь коментар
08.10.2020 19:04 Відповісти
наконец-то. хотя слабо верится в справедливое наказание.
показати весь коментар
08.10.2020 19:34 Відповісти
Интересно а куда клоун 3 млрд спрятал , может они уже в Омане . А то я на хлеб нечего не могу намазать а вазелин уже не лезит
показати весь коментар
08.10.2020 19:36 Відповісти
Уголовные дела давно пора открыть против руководства "Нафтогаза" и не забыть про Витренко.
показати весь коментар
08.10.2020 19:51 Відповісти
Значит скоро опять цены на газ вырастут.
показати весь коментар
08.10.2020 19:55 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
08.10.2020 20:38 Відповісти
Переслідують за успішну роботу, переслідують за виграний у Газпрому арбітраж, переслідують за те що Нафтогаз став приносити не збитки а прибутки, переслідують за те що у нас є газ
показати весь коментар
08.10.2020 21:16 Відповісти
Я не понимаю щенячьего восторга по поводу победы над газпромом.Кому из простых украинцев стало от этого лучше?Лучше стало Коболеву и Ко.Для меня цена на газ с октября 6,50 за куб+1.50 за куб за транспортировку.В упор не вижу результатов победы(радость,что нагнули газпром,не в счёт).
показати весь коментар
08.10.2020 21:46 Відповісти
Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн, https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1075A3EE5F3CC7A8C22585EC0020D7A5?OpenDocument&year=2020&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& повідомили у компанії наприкінці вересня.



за 2018 - http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Annual-Report-2018-ukr.pdf
Як прибутки перетворити у збитки та ще підняти комунальні платежі
показати весь коментар
08.10.2020 22:40 Відповісти
делиться надо. зеля действует как опг
показати весь коментар
08.10.2020 21:48 Відповісти
кусок говна, который получил бонусы за покупку газа за 100$ в Европе и продажу за 300$ украинцам. простой индикатор эффективности Нафтогаза - добыча не увеличилась, а упала, за что этот упырь получает миллионы долларов ЗП не понятно.
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
Тут всё просто: СевПоток 2 накрылся - поэтому Мертвячук получил команду на последнем инструктаже от Тупина и Ко захватить украинский Нафтогаз, теперь Портнов и его свора отрабатывают детали, вот и всё.
показати весь коментар
08.10.2020 22:27 Відповісти
 
 