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Новости Газовая война
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Коболев (456) Транзит газа (340)

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от ПАО "Газпром" за транзит российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в 2020 году в сумму около $2 млрд.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", - сказал он в эфире Youtube-канала журналистки Янины Соколовой во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в сети интернет соглашению между НАК и "Газпромом", стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае, если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогаза" достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, - Коболев

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

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Топ комментарии
+4
Кацапобыдло всё равно уверено,что мы их газ ещё и воруем.
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16.09.2020 07:13
+4
За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 8566
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16.09.2020 07:21
+3
Аллилуйя !!!
единственный и неповторимый..

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 7847
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16.09.2020 08:12
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Правила форума Совет форумчан
И сколько из 2х миллиардов, пойдут в пенсионный фонд Украины? С народной трубы, или опять бабушке в Канаду. Коболев ведь не себе, народу , на народной трубе зарабатывает, не спит о народе думает!
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16.09.2020 02:38 Ответить
Выиграешь для Украины 5,5 млрд баксов, то и ты сможешь бабушке в Канаду переслать)))
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16.09.2020 03:52 Ответить
Ну вот зачем вы ВРЕТЕ? Именно 5,5... Так как 2,6 получилось после того, как из 5,5 отняли суму на который Украина УЖЕ НАБРАЛА газа... Про "кабальную угоду" опять манипулируете.... Это тоже самое, что если бы сообщница насильника не держала потерпевшую, то потерпевшая бы убежала, ее никто бы не изнасиловал, и в итоге она не получила бы компенсацию за это... И насчет не оспорил.... Там не оспаривался САМ договор... Там оспаривались ПУНКТЫ из него... И не газпром больше должен, а именно по ИЗМЕНЕННЫМ пунктам договора, по итогам арбитража, газпром остался должен... И именно из за этих изменений, газпром отказался поставлять газ Украине... И насчет адвокатов... Адвокаты не взялись из воздуха... Их НАНЯЛИ... Выбрали именно тех, что нужно... И адвокаты не действуют сами, по своему усмотрению... А выполняют ВОЛЮ заказчика... И вот это и было предусмотрено в контракте с Коболевым и Ко... Если они выиграют дело у газпрома, то им заплатят ПРОЦЕНТЫ от выиграша.. А такие как вы, за красивые глазки, взяли бы деньги у газпрома, и рассказывали что ну не получилось...
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16.09.2020 17:05 Ответить
Это не он выиграл! А оплаченная услуга Адвокатов, которые уже выиграли этот ИСК другим странам ЕС , ранее судившимся по тому же вопросу к РФ. А он как ЧИНОВНИК был обязан по своим должностным обязанностям, обратится к адвокатам.
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18.09.2020 14:02 Ответить
А тем временем долляри стали 28+. И ни одна млядь не требует УЗеленскага по 7, как у Порошенко. Нарит подменили?
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16.09.2020 07:17 Ответить
Это хорошо! Будем строить дороги!
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16.09.2020 03:51 Ответить
Да,да... Только один вопрос... Чего вы их строите, там где они ЕСТЬ?) А там где их нет не трогаете?)))
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16.09.2020 03:54 Ответить
Бг-ггг... у вас шо ни стройка , то АЛГЕМБА...ХЕХ...
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16.09.2020 05:34 Ответить
Альо!!!!!
Хто там вже півтора року наживається на війні?!?!!
Не чую,!!!!
Альо,довбойоби,де ви?!?!
Гімноїди,альо,де ви зникли???!
Хто вже півтора року розкрадає армію?!?!
Чого гімна в рот набрали?!?!

Ідіоти!!!
Альо!!!!!

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 6250
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16.09.2020 07:08 Ответить
На газовом рынке Украины хозяин Фирташ.70 % сбыта газа....НАК Нафтогаз всего 2 %,когда пишите туфту хоть зайдите узнайте что где и кому....
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16.09.2020 04:45 Ответить
РосУкрЭнерго никуда не исчезло.Дима Фирташ стал миллирдером за год
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16.09.2020 04:47 Ответить
А до этого он кем был?
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16.09.2020 05:26 Ответить
Не знаешь биографию крутого мэна Украины? А Билл Гэйтса хоть знаешь?Или Илана Маска?
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16.09.2020 05:33 Ответить
В смысле, он и был миллиардером, еще при Юще.
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16.09.2020 06:15 Ответить
Компанию РосУкрЭнерго Фирташ создал в 2004 году при помощи Путлера,причем тут Ющ?
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16.09.2020 06:19 Ответить
Это путин у тебя был. А у нас был тогда Ющенко.
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16.09.2020 13:53 Ответить
Когда мне было 20 лет,я читал все подряд....Благо у покойного отца Сенатора была богатейшая библиотека...
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16.09.2020 05:38 Ответить
ТРАНЗИТ ГАЗА ВРАГА !!!??? ЭТО ПОЗОР НАЦИИ !!! ЛУЧШЕ ПУСТЬ БЕЗРАБОТНЫЕ ВСЕ ЗАБЕРУТ У ОЛИГАРХОВ !!!
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16.09.2020 06:06 Ответить
Скажи это Меркельше
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16.09.2020 06:15 Ответить
ОНА БОЛЬНА !)
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16.09.2020 06:21 Ответить
https://youtu.be/P34Usm8SDLQ
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16.09.2020 06:35 Ответить
пусть платят !
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16.09.2020 06:54 Ответить
Миллиардами Путлера больны пол мира...даже ФИФА и Олимпийский комитет
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16.09.2020 06:29 Ответить
Не болен только КороновиRUSный ВОЗ
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16.09.2020 06:32 Ответить
Странно - обычно раньше рАсия волала что Украина ей что то должна !
Как мир всетаки меняется ......
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16.09.2020 06:53 Ответить
Дохлый ссср раньше любил сравнивать сЦарскую РАБссию 1913 года с достижениями совка...Между тем Украина тогда была самой прибыльной в Европе 1913 года..Чугун 70 %,сталь 75 %,уголь 80 %,зерно 85%,масло растительное 70%...Что производила тогда дохлая Мацковия сЦаря Николашки? сосчитайте сами....
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16.09.2020 07:02 Ответить
Кацапобыдло всё равно уверено,что мы их газ ещё и воруем.
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16.09.2020 07:13 Ответить
За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 8566
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16.09.2020 07:21 Ответить
Аллилуйя !!!
единственный и неповторимый..

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 7847
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16.09.2020 08:12 Ответить
фельдгетьмэн
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16.09.2020 09:17 Ответить
а сколько заработала рашка???
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16.09.2020 07:45 Ответить
Україна фінансує тероризм. Транзитом газу ми допомагаємо кацапам заробляти мільярди на зброю, якою вбивають наших захисників.
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16.09.2020 08:45 Ответить
Было 3 млрд а стало 2, следующие же 4 года будет вообще 1,3 млрд.
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16.09.2020 07:55 Ответить
Было 3 мильярда и народ их не видел,так что народ ничем
Но не теряет.
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16.09.2020 08:22 Ответить
А когда делить будем? Или опят Коболев всё в Америку отошлёт?
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16.09.2020 08:21 Ответить
Прибыль РосУкрЭнерго Фирташа в Украине по газу сродни ГрязьПрому....НАК Нафтогаз не реализует свои возможности,всего 2 % ...это вам не 70% Фирташа...не прикидывайтесь ДУРАКАМИ...
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16.09.2020 08:29 Ответить
Вы платите Фирташу,а не Коболеву...
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16.09.2020 08:32 Ответить
хочется подарить вору кобылеву табурет, веревку и мыло... пусть играется... а поиграется - под суд за воровство...
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16.09.2020 09:05 Ответить
Каломойше и Суркисам хватит для выплаты компенсации за спи..еные ими же деньги с Привата?
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16.09.2020 10:35 Ответить
 
 