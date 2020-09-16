За транзит газу в 2020 році Газпром заплатить $ 2 млрд, - Коболєв
Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.
"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.
Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" і "Газпромом" закінчився вранці 1 січня 2020 року. Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортна угода між "Нафтогазом" і "Оператором ГТС України", а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року.
Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні складає 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит повинен скласти по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
Сторони не озвучують прописану в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом" тарифну ставку через конфіденційність, але згідно неофіційно оприлюдненої в мережі інтернет угоди між НАК і "Газпромом", вартість послуги розрахована за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.
У разі, якщо "Газпром" захоче транспортувати понад закріплених у контракті гарантованих добових обсягів, він подасть заявку "Нафтогазу", і той додатково купить квартальні, місячні або добові потужності, але з підвищуючими коефіцієнтами, які затверджені українським регулятором НКРЕКП. Такі самі підвищувальні коефіцієнти дзеркально будуть виставлені "Газпрому".
Глава ОГТСУ Сергій Макогон у липні прогнозував, що транзит російського природного газу через територію країни в 2020 році складе 52-55 млрд куб. м при заброньованих 65 млрд куб. м.
Транзит природного газу через ГТС України в січні-серпні 2020 року склав 34,8 млрд куб. м, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (59,6 млрд куб. м). Незважаючи на значне зниження транзиту в порівнянні з минулим роком, "Газпром" повністю оплачує заброньовані транзитні потужності.
Будь ласка, зачекайте...
Хто там вже півтора року наживається на війні?!?!!
Не чую,!!!!
Альо,довбойоби,де ви?!?!
Гімноїди,альо,де ви зникли???!
Хто вже півтора року розкрадає армію?!?!
Чого гімна в рот набрали?!?!
Ідіоти!!!
Альо!!!!!
Как мир всетаки меняется ......
единственный и неповторимый..
Но не теряет.