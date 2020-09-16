За транзит газу в 2020 році Газпром заплатить $ 2 млрд, - Коболєв

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" і "Газпромом" закінчився вранці 1 січня 2020 року. Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортна угода між "Нафтогазом" і "Оператором ГТС України", а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року.

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Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні складає 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит повинен скласти по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Сторони не озвучують прописану в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом" тарифну ставку через конфіденційність, але згідно неофіційно оприлюдненої в мережі інтернет угоди між НАК і "Газпромом", вартість послуги розрахована за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.

У разі, якщо "Газпром" захоче транспортувати понад закріплених у контракті гарантованих добових обсягів, він подасть заявку "Нафтогазу", і той додатково купить квартальні, місячні або добові потужності, але з підвищуючими коефіцієнтами, які затверджені українським регулятором НКРЕКП. Такі самі підвищувальні коефіцієнти дзеркально будуть виставлені "Газпрому".

Глава ОГТСУ Сергій Макогон у липні прогнозував, що транзит російського природного газу через територію країни в 2020 році складе 52-55 млрд куб. м при заброньованих 65 млрд куб. м.

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Транзит природного газу через ГТС України в січні-серпні 2020 року склав 34,8 млрд куб. м, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (59,6 млрд куб. м). Незважаючи на значне зниження транзиту в порівнянні з минулим роком, "Газпром" повністю оплачує заброньовані транзитні потужності.