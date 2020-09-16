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Коболєв (820) транзит газу (972)

За транзит газу в 2020 році Газпром заплатить $ 2 млрд, - Коболєв

За транзит газу в 2020 році Газпром заплатить $ 2 млрд, - Коболєв

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" і "Газпромом" закінчився вранці 1 січня 2020 року. Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортна угода між "Нафтогазом" і "Оператором ГТС України", а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року.

Читайте також: Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні складає 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит повинен скласти по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Сторони не озвучують прописану в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом" тарифну ставку через конфіденційність, але згідно неофіційно оприлюдненої в мережі інтернет угоди між НАК і "Газпромом", вартість послуги розрахована за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.

У разі, якщо "Газпром" захоче транспортувати понад закріплених у контракті гарантованих добових обсягів, він подасть заявку "Нафтогазу", і той додатково купить квартальні, місячні або добові потужності, але з підвищуючими коефіцієнтами, які затверджені українським регулятором НКРЕКП. Такі самі підвищувальні коефіцієнти дзеркально будуть виставлені "Газпрому".

Глава ОГТСУ Сергій Макогон у липні прогнозував, що транзит російського природного газу через територію країни в 2020 році складе 52-55 млрд куб. м при заброньованих 65 млрд куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит російського газу скоротився з початку року на 44%. ІНФОГРАФІКА

Транзит природного газу через ГТС України в січні-серпні 2020 року склав 34,8 млрд куб. м, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (59,6 млрд куб. м). Незважаючи на значне зниження транзиту в порівнянні з минулим роком, "Газпром" повністю оплачує заброньовані транзитні потужності.

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Топ коментарі
+4
Кацапобыдло всё равно уверено,что мы их газ ещё и воруем.
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16.09.2020 07:13
+4
За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 8566
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16.09.2020 07:21
+3
Аллилуйя !!!
единственный и неповторимый..

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 7847
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16.09.2020 08:12
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И сколько из 2х миллиардов, пойдут в пенсионный фонд Украины? С народной трубы, или опять бабушке в Канаду. Коболев ведь не себе, народу , на народной трубе зарабатывает, не спит о народе думает!
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16.09.2020 02:38 Відповісти
Выиграешь для Украины 5,5 млрд баксов, то и ты сможешь бабушке в Канаду переслать)))
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16.09.2020 03:52 Відповісти
Ну вот зачем вы ВРЕТЕ? Именно 5,5... Так как 2,6 получилось после того, как из 5,5 отняли суму на который Украина УЖЕ НАБРАЛА газа... Про "кабальную угоду" опять манипулируете.... Это тоже самое, что если бы сообщница насильника не держала потерпевшую, то потерпевшая бы убежала, ее никто бы не изнасиловал, и в итоге она не получила бы компенсацию за это... И насчет не оспорил.... Там не оспаривался САМ договор... Там оспаривались ПУНКТЫ из него... И не газпром больше должен, а именно по ИЗМЕНЕННЫМ пунктам договора, по итогам арбитража, газпром остался должен... И именно из за этих изменений, газпром отказался поставлять газ Украине... И насчет адвокатов... Адвокаты не взялись из воздуха... Их НАНЯЛИ... Выбрали именно тех, что нужно... И адвокаты не действуют сами, по своему усмотрению... А выполняют ВОЛЮ заказчика... И вот это и было предусмотрено в контракте с Коболевым и Ко... Если они выиграют дело у газпрома, то им заплатят ПРОЦЕНТЫ от выиграша.. А такие как вы, за красивые глазки, взяли бы деньги у газпрома, и рассказывали что ну не получилось...
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16.09.2020 17:05 Відповісти
Это не он выиграл! А оплаченная услуга Адвокатов, которые уже выиграли этот ИСК другим странам ЕС , ранее судившимся по тому же вопросу к РФ. А он как ЧИНОВНИК был обязан по своим должностным обязанностям, обратится к адвокатам.
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18.09.2020 14:02 Відповісти
А тем временем долляри стали 28+. И ни одна млядь не требует УЗеленскага по 7, как у Порошенко. Нарит подменили?
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16.09.2020 07:17 Відповісти
Это хорошо! Будем строить дороги!
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16.09.2020 03:51 Відповісти
Да,да... Только один вопрос... Чего вы их строите, там где они ЕСТЬ?) А там где их нет не трогаете?)))
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16.09.2020 03:54 Відповісти
Бг-ггг... у вас шо ни стройка , то АЛГЕМБА...ХЕХ...
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16.09.2020 05:34 Відповісти
Альо!!!!!
Хто там вже півтора року наживається на війні?!?!!
Не чую,!!!!
Альо,довбойоби,де ви?!?!
Гімноїди,альо,де ви зникли???!
Хто вже півтора року розкрадає армію?!?!
Чого гімна в рот набрали?!?!

Ідіоти!!!
Альо!!!!!

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 6250
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16.09.2020 07:08 Відповісти
На газовом рынке Украины хозяин Фирташ.70 % сбыта газа....НАК Нафтогаз всего 2 %,когда пишите туфту хоть зайдите узнайте что где и кому....
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16.09.2020 04:45 Відповісти
РосУкрЭнерго никуда не исчезло.Дима Фирташ стал миллирдером за год
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16.09.2020 04:47 Відповісти
А до этого он кем был?
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16.09.2020 05:26 Відповісти
Не знаешь биографию крутого мэна Украины? А Билл Гэйтса хоть знаешь?Или Илана Маска?
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16.09.2020 05:33 Відповісти
В смысле, он и был миллиардером, еще при Юще.
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16.09.2020 06:15 Відповісти
Компанию РосУкрЭнерго Фирташ создал в 2004 году при помощи Путлера,причем тут Ющ?
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16.09.2020 06:19 Відповісти
Это путин у тебя был. А у нас был тогда Ющенко.
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Когда мне было 20 лет,я читал все подряд....Благо у покойного отца Сенатора была богатейшая библиотека...
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16.09.2020 05:38 Відповісти
ТРАНЗИТ ГАЗА ВРАГА !!!??? ЭТО ПОЗОР НАЦИИ !!! ЛУЧШЕ ПУСТЬ БЕЗРАБОТНЫЕ ВСЕ ЗАБЕРУТ У ОЛИГАРХОВ !!!
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16.09.2020 06:06 Відповісти
Скажи это Меркельше
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16.09.2020 06:15 Відповісти
ОНА БОЛЬНА !)
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16.09.2020 06:21 Відповісти
https://youtu.be/P34Usm8SDLQ
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16.09.2020 06:35 Відповісти
пусть платят !
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16.09.2020 06:54 Відповісти
Миллиардами Путлера больны пол мира...даже ФИФА и Олимпийский комитет
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16.09.2020 06:29 Відповісти
Не болен только КороновиRUSный ВОЗ
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16.09.2020 06:32 Відповісти
Странно - обычно раньше рАсия волала что Украина ей что то должна !
Как мир всетаки меняется ......
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16.09.2020 06:53 Відповісти
Дохлый ссср раньше любил сравнивать сЦарскую РАБссию 1913 года с достижениями совка...Между тем Украина тогда была самой прибыльной в Европе 1913 года..Чугун 70 %,сталь 75 %,уголь 80 %,зерно 85%,масло растительное 70%...Что производила тогда дохлая Мацковия сЦаря Николашки? сосчитайте сами....
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16.09.2020 07:02 Відповісти
Кацапобыдло всё равно уверено,что мы их газ ещё и воруем.
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16.09.2020 07:13 Відповісти
За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 8566
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16.09.2020 07:21 Відповісти
Аллилуйя !!!
единственный и неповторимый..

За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 7847
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16.09.2020 08:12 Відповісти
фельдгетьмэн
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16.09.2020 09:17 Відповісти
а сколько заработала рашка???
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16.09.2020 07:45 Відповісти
Україна фінансує тероризм. Транзитом газу ми допомагаємо кацапам заробляти мільярди на зброю, якою вбивають наших захисників.
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16.09.2020 08:45 Відповісти
Было 3 млрд а стало 2, следующие же 4 года будет вообще 1,3 млрд.
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16.09.2020 07:55 Відповісти
Было 3 мильярда и народ их не видел,так что народ ничем
Но не теряет.
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16.09.2020 08:22 Відповісти
А когда делить будем? Или опят Коболев всё в Америку отошлёт?
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16.09.2020 08:21 Відповісти
Прибыль РосУкрЭнерго Фирташа в Украине по газу сродни ГрязьПрому....НАК Нафтогаз не реализует свои возможности,всего 2 % ...это вам не 70% Фирташа...не прикидывайтесь ДУРАКАМИ...
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16.09.2020 08:29 Відповісти
Вы платите Фирташу,а не Коболеву...
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16.09.2020 08:32 Відповісти
хочется подарить вору кобылеву табурет, веревку и мыло... пусть играется... а поиграется - под суд за воровство...
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16.09.2020 09:05 Відповісти
Каломойше и Суркисам хватит для выплаты компенсации за спи..еные ими же деньги с Привата?
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16.09.2020 10:35 Відповісти
 
 