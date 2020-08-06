Транзит російського газу скоротився з початку року на 44%. ІНФОГРАФІКА
За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України здійснив транзит 29,8 млрд кубометрів російського газу. Це на 44% менше, ніж за той самий період минулого року.
Про це повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), інформує Цензор.НЕТ.
У західному напрямку був здійснений транзит 27,7 млрд кубометрів газу (-39%). З них до Польщі - 2,2 млрд кубометрів, Словаччини - 20,4 млрд кубометрів, Угорщини - 5,1 млрд кубометрів.
У трансбалканському напрямку транзит становив 2,1 млрд кубометрів (-73%). З них 0,4 млрд кубометри - до Румунії і 1,7 млрд кубометри - в Молдову.
Таке падіння транзиту південним маршрутом в ОГТСУ пов'язують із запуском в січні 2020 року "Турецького потоку", за яким газ поставляється з Росії до Туреччини, а звідти - в балканські країни.
У компанії додали, що з початку року російський Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує тільки 79%.
Як повідомлялося, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром" була укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів в 2020 році і по 40 млрд кубометрів протягом наступних чотирьох років.
У 2021 році, після запуску другої гілки "Турецького потоку", Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу в рік. Про це в липні цього року сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поделом....
Когда кацапы раздадут все украденное, то что там останется?
Меньше транзита? Так спроса нет - откуда транзит
Газотранспортная система (ГТС) - разветвлённая государственная система обеспечения потребителей природным газом, состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.
Всё это может принадлежать разным компаниям, а не одной.
Смотрите: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Grid_plc. Компания из Великобритании "delivers electricity and natural gas to areas of the Northeast states of Massachusetts, New York, and Rhode Island." В других Штатах другие компании, а вот и конкурент: https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison "Consolidated Edison Company of New York, Inc., (CECONY), a regulated utility providing electric and gas service in New York City and Westchester County, New York, and steam service in the borough of Manhattan;"