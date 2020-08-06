Транзит російського газу скоротився з початку року на 44%. ІНФОГРАФІКА

За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України здійснив транзит 29,8 млрд кубометрів російського газу. Це на 44% менше, ніж за той самий період минулого року.

Про це повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), інформує Цензор.НЕТ.

У західному напрямку був здійснений транзит 27,7 млрд кубометрів газу (-39%). З них до Польщі - 2,2 млрд кубометрів, Словаччини - 20,4 млрд кубометрів, Угорщини - 5,1 млрд кубометрів.

У трансбалканському напрямку транзит становив 2,1 млрд кубометрів (-73%). З них 0,4 млрд кубометри - до Румунії і 1,7 млрд кубометри - в Молдову.

Таке падіння транзиту південним маршрутом в ОГТСУ пов'язують із запуском в січні 2020 року "Турецького потоку", за яким газ поставляється з Росії до Туреччини, а звідти - в балканські країни.

У компанії додали, що з початку року російський Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує тільки 79%.

Як повідомлялося, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром" була укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів в 2020 році і по 40 млрд кубометрів протягом наступних чотирьох років.

У 2021 році, після запуску другої гілки "Турецького потоку", Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу в рік. Про це в липні цього року сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.