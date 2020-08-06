Транзит российского газа сократился с начала года на 44%. ИНФОГРАФИКА

За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 29,8 млрд кубометров российского газа. Это на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В западном направлении был произведен транзит 27,7 млрд кубометров газа (-39%). Из них в Польшу - 2,2 млрд кубометров, Словакию - 20,4 млрд кубометров, Венгрию - 5,1 млрд кубометров.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд кубометров (-73%). Из них 0,4 млрд кубометров - в Румынию и 1,7 млрд кубометров - в Молдову.

Такое падение транзита по южному маршруту в ОГТСУ связывают с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ поставляется из России в Турцию, а оттуда - в балканские страны.

В компании добавили, что с начала года российский Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%.

Как сообщалось, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в течение следующих четырех лет.

В 2021 году, после запуска второй ветки "Турецкого потока", Украина, вероятно, потеряет 15 млрд кубометров транзита газа в год. Об этом в июле этого года сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

