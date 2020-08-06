РУС
Транзит российского газа сократился с начала года на 44%. ИНФОГРАФИКА

Транзит российского газа сократился с начала года на 44%. ИНФОГРАФИКА

За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 29,8 млрд кубометров российского газа. Это на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), информирует Цензор.НЕТ.

В западном направлении был произведен транзит 27,7 млрд кубометров газа (-39%). Из них в Польшу - 2,2 млрд кубометров, Словакию - 20,4 млрд кубометров, Венгрию - 5,1 млрд кубометров.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд кубометров (-73%). Из них 0,4 млрд кубометров - в Румынию и 1,7 млрд кубометров - в Молдову.

Такое падение транзита по южному маршруту в ОГТСУ связывают с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ поставляется из России в Турцию, а оттуда - в балканские страны.

Транзит российского газа сократился с начала года на 44% 01

В компании добавили, что с начала года российский Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%.

Как сообщалось, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в течение следующих четырех лет.

В 2021 году, после запуска второй ветки "Турецкого потока", Украина, вероятно, потеряет 15 млрд кубометров транзита газа в год. Об этом в июле этого года сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Транзит газа (372) Оператор ГТС (87)
+7
Кількість транзитного газу буде зменшуватися разом із чисельністю кацапів.
06.08.2020 19:32
+6
Эрдоган и принц саудитов Салман сделают РАБссию нищей голой и босой....

Поделом....

Поделом....
06.08.2020 19:32
+6
Турецкий и Северный потоки в обход Украины были задуманы лет за 6 до Майдана в Украине..."братские бараны" Кремля мыслили стратегиццки.... Турецкие потоки засуньте Путлеру в дупло...
06.08.2020 19:37
Кількість транзитного газу буде зменшуватися разом із чисельністю кацапів.
06.08.2020 19:32
Под женским ником и чужим флагом не стыдно заходить?😂××
06.08.2020 20:21
Дык госпоже Меркель и прокачивают. В статье не все объемы
06.08.2020 20:21
Эрдоган и принц саудитов Салман сделают РАБссию нищей голой и босой....

Поделом....
06.08.2020 19:32
Турецкий и Северный потоки в обход Украины были задуманы лет за 6 до Майдана в Украине..."братские бараны" Кремля мыслили стратегиццки.... Турецкие потоки засуньте Путлеру в дупло...
06.08.2020 19:37
А можешь гордо зайти под своей тряпкой?😂🌷××
06.08.2020 19:46
Шо и ты тоже глазки в пол?😂🌷×××
06.08.2020 19:53
Часть ленинградской области- это аннексированная исконная территория Эстонии.
Когда кацапы раздадут все украденное, то что там останется?
Меньше транзита? Так спроса нет - откуда транзит
06.08.2020 19:41
І Фінляндії. Вчить географію та історію.
06.08.2020 19:45
Эсто́нская Ингерманла́ндия (эст. Eesti Ingeri, фин. Viron Inkeri, швед. Estniska Ingermanland) - часть исторической области Ингерманландия, расположенная на западе современного Кингисеппского района Ленинградской области в нижнем течении реки Нарва[2]. Сформировалась в результате передачи Эстонии в 1920 году по Тартускому мирному договору части территории РСФСР с преимущественно финноязычным населением, включающей в себя Ивангород, реку Россонь и 13 деревень, где проживали около 1800 человек и на которой впоследствии были образованы волость Нарва и лютеранский приход Калливиере[1].
06.08.2020 19:49
И Финляндии тоже. И Крым и тд
06.08.2020 19:50
Отож.
06.08.2020 19:53
Пора приватизировать ГТС! Отдать за недорого в хорошие руки!
06.08.2020 19:41
Смех cмехом, но государства должны заниматься только своими тремя ветвями власти, а остальное - частный и общественный сектор. Государство же с помощью законов регулирует их деятельность. Владение государства любым производством выводит это производство из справедливой конкурентной борьбы.
06.08.2020 19:51
Конкурентная борьба понятие не совместимое с монополией. А ГТС - это монополия. Отдать монополию в частные руки? Ну, и производство транзита газа сложно назвать производством продукта с добавленной стоимостью.
06.08.2020 21:20
Монополий быть не должно, согласно антимонопольного законодательства.

Газотранспортная система (ГТС) - разветвлённая государственная система обеспечения потребителей природным газом, состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Всё это может принадлежать разным компаниям, а не одной.

Смотрите: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Grid_plc. Компания из Великобритании "delivers electricity and natural gas to areas of the Northeast states of Massachusetts, New York, and Rhode Island." В других Штатах другие компании, а вот и конкурент: https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison "Consolidated Edison Company of New York, Inc., (CECONY), a regulated utility providing electric and gas service in New York City and Westchester County, New York, and steam service in the borough of Manhattan;"
07.08.2020 07:44
рашкованы любят зелю
06.08.2020 22:45
Пофиг. Платят за полный. Потоки на Турцию практически пусты. Нет спроса. Зето идет азербайджанский,вот свинорусы и подсуетились с Карабахом.
06.08.2020 23:08
 
 