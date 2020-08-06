Транзит российского газа сократился с начала года на 44%. ИНФОГРАФИКА
За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 29,8 млрд кубометров российского газа. Это на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), информирует Цензор.НЕТ.
В западном направлении был произведен транзит 27,7 млрд кубометров газа (-39%). Из них в Польшу - 2,2 млрд кубометров, Словакию - 20,4 млрд кубометров, Венгрию - 5,1 млрд кубометров.
В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд кубометров (-73%). Из них 0,4 млрд кубометров - в Румынию и 1,7 млрд кубометров - в Молдову.
Такое падение транзита по южному маршруту в ОГТСУ связывают с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ поставляется из России в Турцию, а оттуда - в балканские страны.
Читайте на Цензор.НЕТ: Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер
В компании добавили, что с начала года российский Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%.
Как сообщалось, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в течение следующих четырех лет.
В 2021 году, после запуска второй ветки "Турецкого потока", Украина, вероятно, потеряет 15 млрд кубометров транзита газа в год. Об этом в июле этого года сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Также на Цензор.НЕТ: Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины
Поделом....
Когда кацапы раздадут все украденное, то что там останется?
Меньше транзита? Так спроса нет - откуда транзит
Газотранспортная система (ГТС) - разветвлённая государственная система обеспечения потребителей природным газом, состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.
Всё это может принадлежать разным компаниям, а не одной.
Смотрите: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Grid_plc. Компания из Великобритании "delivers electricity and natural gas to areas of the Northeast states of Massachusetts, New York, and Rhode Island." В других Штатах другие компании, а вот и конкурент: https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison "Consolidated Edison Company of New York, Inc., (CECONY), a regulated utility providing electric and gas service in New York City and Westchester County, New York, and steam service in the borough of Manhattan;"