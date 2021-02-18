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Стосовно "Нафтогазу" ведеться кілька кримінальних проваджень, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс Генпрокурора відкрив кілька кримінальних проваджень щодо НАК "Нафтогаз України", зокрема, його недавнього аудиту Державною аудиторською службою.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час виступу в парламенті заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Слідство у нас триває. Ці справи для нас не є якимись невідомими. Вони заслуховуються раз на два тижні. ... Як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це буде інформація на сайті Офісу Генерального прокурора", - сказала генпрокурор.
Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження.
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Таке враження, що у нас півкраїни щось робить і працює чи воює, а інша половина розслідує і хоче першу половину у буцигарню запроторити.
Такими темпами вони уже самі себе будуть розслідувати і саджати. Проходили уже у 30-х роках минулого століття.