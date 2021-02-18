Стосовно "Нафтогазу" ведеться кілька кримінальних проваджень, - Венедіктова

Офіс Генпрокурора відкрив кілька кримінальних проваджень щодо НАК "Нафтогаз України", зокрема, його недавнього аудиту Державною аудиторською службою.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час виступу в парламенті заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство у нас триває. Ці справи для нас не є якимись невідомими. Вони заслуховуються раз на два тижні. ... Як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це буде інформація на сайті Офісу Генерального прокурора", - сказала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження.

Також читайте: Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв