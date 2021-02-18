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Новини Політика України
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Нафтогаз (1243) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2351)

Стосовно "Нафтогазу" ведеться кілька кримінальних проваджень, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стосовно

Офіс Генпрокурора відкрив кілька кримінальних проваджень щодо НАК "Нафтогаз України", зокрема, його недавнього аудиту Державною аудиторською службою.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час виступу в парламенті заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство у нас триває. Ці справи для нас не є якимись невідомими. Вони заслуховуються раз на два тижні. ... Як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це буде інформація на сайті Офісу Генерального прокурора", - сказала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проти керівництва "Нафтогазу" почали кримінальне провадження.

Також читайте: Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв

Автор: Анастасія Потіха
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Уголовница разбушевалась.
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18.02.2021 11:29 Відповісти
Бубачка поділився з нею отриманим пенделем.
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18.02.2021 11:33 Відповісти
И как только-так сразу.
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18.02.2021 11:34 Відповісти
КАНЕЧНО. Нафтогаз не выплатил мильенную премию будущему министру. Пришлось праведный суд подключать.
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18.02.2021 11:50 Відповісти
Задовбали із цими справами. Проти Пороха було більше 6 десятків, проти ветеранів та учасників АТО нашили, проти учасників Майдану, тепер за Нафтогаз узялися.
Таке враження, що у нас півкраїни щось робить і працює чи воює, а інша половина розслідує і хоче першу половину у буцигарню запроторити.
Такими темпами вони уже самі себе будуть розслідувати і саджати. Проходили уже у 30-х роках минулого століття.
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18.02.2021 11:51 Відповісти
 
 