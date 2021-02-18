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Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Хочемо повернути

Група "Нафтогаз" планує повернути собі позицію найбільшого гравця на оптовому ринку природного газу України.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв сьогодні на презентації бізнес-стратегії групи "Нафтогаз" до 2025 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо збільшити компетенції в трейдингу, хочемо повернути собі статус найбільшого трейдера газу на оптовому ринку, який за своєю суттю буде виконувати певну роль банку або страхування всього ринку, згладжуючи цінові піки", - сказав він

За його словами, в частині поставки газу побутовим споживачам (населенню) група хоче зайняти частку не менше 30% цього ринку.

"Нафтогаз" також має намір виходити на ринки електроенергії та тепла.

Також читайте: Пропозиція про зміну наглядової ради і глави "Нафтогазу" була відповіддю на доручення прем'єра, - Вітренко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Танці з бубном навколо Нафтогазу продовжуються.
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18.02.2021 11:19
+7
По документам Коболев бездомный. Официально ни у него, ни у его родителей в Украине нет собственной жилплощади. А живет в доме бывшей жены с которой разведен, причем там живет и его бывшая жена.
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18.02.2021 11:26
+4
как эту рожу развидеть? Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 8737
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18.02.2021 11:21
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Танці з бубном навколо Нафтогазу продовжуються.
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18.02.2021 11:19 Відповісти
как эту рожу развидеть? Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 8737
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18.02.2021 11:21 Відповісти
Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 6948Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 3754
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18.02.2021 11:25 Відповісти
По документам Коболев бездомный. Официально ни у него, ни у его родителей в Украине нет собственной жилплощади. А живет в доме бывшей жены с которой разведен, причем там живет и его бывшая жена.
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18.02.2021 11:26 Відповісти
...я развєду... термінологія звичайного гопніка.
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18.02.2021 11:27 Відповісти
Хотим вернуть.-Наворованное? Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020
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18.02.2021 11:28 Відповісти
пипец... нафтогаз выходит на рынок населения.. идиото.. компании таких масштабов должны выходить на мировые рынки, а не с населения дрынчить деньги.. ироды!
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18.02.2021 11:36 Відповісти
И чем торговать на мировом рынке?
Расийским газом?
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18.02.2021 11:44 Відповісти
а почему бы и нет? я никогда не понимал "транзит" , при этом Украина имеет огромные хранилища, и газ имеет закономерную особенность, если глянуть на графики цены, в определнные месяцы снижаться в цене, а в определенные (в основном зимние) подниматься! Но у нас закачивают по низкой цене и продают своим же в три раза дороже, хороший бизнес на своих.! Да и помнится мне ни раз властьимущие заявляли, что у нас огромные залежи газа, которые необходимо вскрыть, но воз и ныне на том же месте! От газа рашки властьимущие не отказываются, так что , а почему бы и торговать им! Вон , по моему , не помню какая страна ЕС, ночью покупает по заниженным тарифам электроэнергию, а днем продает ее обратно по дневному тарифу , который выше ночного! и ничего)))
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18.02.2021 11:57 Відповісти
Напомню тебе, что Расия продаёт свой газ Европе не на границе Расия-Украина, а Украина-ЕС....
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18.02.2021 16:24 Відповісти
Напомню тебе, а кто подписал такие соглашения? Кто занял позицию транзита а не поставщика? И что раньше и сейчас мы не покупаем газ РФ? Или ты из тех кто думает что труба работает в обратном направлении когда Украине нужно? Не смеши ааа!! И взгляни на цену газа за 2020 год! Которая менялась в зависимости сезона и спроса! И не у нас ли самые большие газохранилища в Европе? Ну давай только честно!А тем временем одним из преимуществ отечественной ГТС является наличие третьего в мире по объему парка ПХГ. В них помещается больше 30 млрд м3 газа, причем это не придел: данную цифру можно увеличить минимум на 5. Сможет ли Россия найти альтернативные транзитные мощности с такими ПХГ после 2019 года - покажет время. "По итогам 2020 года Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения газа, принадлежащих нерезидентам" и здесь мы заняли позицию хранения ,а не торговли! Так понятно? или еще разжевывать?
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Чё ты гоношишся?
Я вовсе не против участия Украины в международном рынке, а даже "за"!
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18.02.2021 18:56 Відповісти
Так зачем ты говоришь о невозможности? опираясь на разницу в частотах, когда в реальности частота одинакова!?
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18.02.2021 18:59 Відповісти
Чем человек менее образован - тем он активнее и агрессивнее.
Спроси свою учительницу по физике, чтобы он а тибе объяснила, что значение имеет не только среднее значение параметра, но и величина отклонения от этого значения.
Не понял? Я не удивлён!
Попроси у мамы баночку маслин и почитай надписи на ней. И ты с изумлением прочитаешь нечто вроде "масса нетто 280 гр плюс-минус 3%.
Не понял? Я не удивлён!

Продолжим - так вот если ты будешь производить маслины масса нетто 280 гп плюс-минус 50% - то никто такие у тибя не купит!
Уф-ф-ф......
Я так старался, но он всё равно ничего не понял.....
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19.02.2021 09:44 Відповісти
Вот и я не против! Я только не могу понять почему, для чего, зачем властьимущие делают наоборот!? в чью угоду? и чет мне подсказывает , что делается это исключительно в угоду именно властьимущим!
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18.02.2021 20:37 Відповісти
а возьмите электроэнергию, Украина имеет 15 энергоблоков, а вырабатывает 6Гвт , Германия имеет 6 блоков и вырабатывает 8 Гвт! Вам не странна такая ситуация?
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18.02.2021 12:01 Відповісти
Украинская электроэнергия по параметрам не отвечает стандартам ЕС по частоте (за исключением бурштынового острова) и соответственно туда не может быть продана....
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18.02.2021 16:25 Відповісти
Это что за глупость то такая не отвечает стандартам? каким стандартам? Изменение стандартного значения напряжения было проведено для получения полного соответствия европейским стандартам качества электроэнергии. Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии.Электрическое оборудование, выпускаемое как в России так и в Украине должно нормально работать как при напряжении 220В, так и при напряжении 230В.Таким образом нормальное напряжение в сети наших домов и квартир должно быть в пределах от 198 до 253 вольт.!! В Нермании, Франции и других странах ЕС напряжение 230Вольт частота 50Гц!!!Ознакомьтесь будь ласка! и не говорите ерунды! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Ты сперва разберись, чем герц отличается от вольта, а ПОТОМ умничай.
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18.02.2021 18:53 Відповісти
Ты сначала посмотри какая частота в ЕС и у нас! А потом умничай! Я тебе таблицу кинул с вольтами и частотой по странам! В Германии и др странах частота 50герц! У нас другая?
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18.02.2021 18:55 Відповісти
Чем человек менее образован - тем он активнее и агрессивнее.
Спроси свою учительницу по физике, чтобы он а тибе объяснила, что значение имеет не только среднее значение параметра, но и величина отклонения от этого значения.
Не понял? Я не удивлён!
Попроси у мамы баночку маслин и почитай надписи на ней. И ты с изумлением прочитаешь нечто вроде "масса нетто 280 гр плюс-минус 3%.
Не понял? Я не удивлён!

Продолжим - так вот если ты будешь производить маслины масса нетто 280 гп плюс-минус 50% - то никто такие у тибя не купит!
Уф-ф-ф......
Я так старался, но он всё равно ничего не понял.....
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19.02.2021 09:40 Відповісти
Особенно улыбнуло "тИбе" ! Образованный ты наш)) Так вот, ты думаешь в той же Германии идет четко 50Гц , для тебя "образованного" , в любой электротехническом оборудовании есть погрешность на точность, до 10% а то и более! у тебя часто в сети бывает 110Вольт? у меня нет, обычно выше 220!
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19.02.2021 12:46 Відповісти
"Я так старался, но он всё равно ничего не понял....."
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19.02.2021 12:52 Відповісти
Ну а теперь контрольный выстрел в голову!
За перші три місяці 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на 22,2% (17,9 мільйонів доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 98,3 мільйонів.
Про це з посиланням на дані Державної фіскальної служби повідомляє Інтерфакс-Україна.
При цьому в березні прибуток від експорту електроенергії зріс на 33,798 млн дол.
Найбільше електроенергії було поставлено в Угорщину (на 58,014 млн дол), Польщу (22,1 млн дол), Молдову (13,6 млн дол). В інші країни - на 4,6 млн дол. А теперь сам выстрел Польша - напряжение 230вольт 50Гц Молдова -230вольт 50Гц и т.д.! Выстрел принял? Умный ты наш!)) тИбе так понятно? Али еще разжевывать?
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19.02.2021 13:02 Відповісти
и еще один контрольный)))20 мая 2014 года на территории Украины был принят международный европейский стандарт CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014» - «Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте установлено напряжение 400/230 В ± 10 %, и иные вопросы официально гармонизированы со стандартами ЕС.
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19.02.2021 13:09 Відповісти
Нда....
Училка так тибе и не объяснила, чем вольт отличается от герца...
Наверное, только контрольный в голову тибе поможет...
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19.02.2021 15:38 Відповісти
Я не пойму, тИ совсем тю тю? Я тебе пишу, что у нас частота в сети 50 гц и в ЕС 50 гц - что у нас yнапруга 220-230 вольт, и в ЕС так же.. я тебе ссылку на экспорт в ЕС . а ты все равно -не возможно экспортировать!? в чем проблема то? Что не подходит под стандарт в электроэнергии произведенной в Украине? По моему ты действительно глуп)))) И если уж на то пошло, то конечная частота и напряжение формируется на трансформаторных подстанциях, соответственно параметр частоты и напряжения зависит именно от подстанции! Так зрозуміло?
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19.02.2021 15:47 Відповісти
Ты идиот. ОТКЛОНЕНИЕ от частоты 50Гц украинской электрики не соответствует европейскому стандарту.
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19.02.2021 17:15 Відповісти
"ргии произведенной в Украине? По моему ты действительно глуп)))) И если уж на то пошло, то конечная частота и напряжение формируется на трансформаторных подстанциях, соответственно параметр частоты и напряжения зависит именно от подстанции!

Читай, идиот бизграматный:
Эле́ктротрансформа́тор, в разговорной речи чаще просто трансформа́тор (от лат. transformare - «превращать, преобразовывать») - статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты[1][2].
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19.02.2021 17:21 Відповісти
Читай тупень! твое определение "электротрансформатор" - это определение обычного бытового транса! Вот же идиото тупое ты))) Читай чайнота!
Функционально подстанции делятся на:Трансформаторные подстанции (разницу , тупень, улавливаешь)- подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов. Преобразовательные подстанции - подстанции, предназначенные для преобразования рода тока или его частоты.
Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции, называется распределительным пунктом. Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и последующего преобразования постоянного тока в переменный исходной или иной частоты называется вставкой постоянного тока. Вот я именно про эти трансформаторные подстанции! Улавливаешь!? Так почему Украина не может экспортировать электроэнергию? по твоей версии не проходит по стандартам! Давай к началу вернемся! (напомню Ахметка продает миллионы квт!)
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19.02.2021 18:15 Відповісти
Ты - идиот! Какой постоянный ток в ЛЭП? Какое преобразование частоты, 50 Гц в 50 Гц?
Куда ты лезешь со своей школьной Википедией?
Ты придурок говорливый, ты что писал?
Andre2014

Я не пойму, тИ совсем тю тю? Я тебе пишу, что у нас частота в сети 50 гц и в ЕС 50 гц - что у нас yнапруга 220-230 вольт, и в ЕС так же.. я тебе ссылку на экспорт в ЕС . а ты все равно -не возможно экспортировать!? в чем проблема то? Что не подходит под стандарт в электроэнергии произведенной в Украине? По моему ты действительно глуп)))) И если уж на то пошло, то конечная частота и напряжение формируется на трансформаторных подстанциях, соответственно параметр частоты и напряжения зависит именно от подстанции! Так зрозуміло?
19.02.2021 15:47
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Ты, засранец, улавливаешь различие между "трансформаторных подстанциях, " ПРО КОТОРУЮ ТЫ ПИСАЛ и "Преобразовательная подстанция" ???????????????????
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19.02.2021 18:30 Відповісти
короче тупез..день.. скажи почему по твоему Украина не может экспортировать электроэнергию, по каким стандартам она не проходит!? Клоун ты! Ахметка продает на миллионы, а ты говоришь что не те стандарты! И кстати Преобразовательная подстанция стоится практически совместно с трансформаторной и служит она именно для ЭКСПОРТА эелектроэнергии (экономически , технически выгоден экспорт с преобразовательной подстанцией ) Так каким стандартам не подходит электроэнергия Украины в ЕС?
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19.02.2021 20:46 Відповісти
Эти идиоты так идиотичны....
Надоел, придурок.
Гоподи, дай мне терпения!
Читай, что тибе было написано: "Украинская электроэнергия по параметрам не отвечает стандартам ЕС по частоте (за исключением бурштынового острова) и соответственно туда не может быть продана...."
Бурштыновый остров - это и есть ОТДЕЛЬНАЯ ОТ УКРАИНСКОЙ сеть, в пределах которой отклонение частоты соответствует стандарту ЕС и поэтому экспортируется в ЕС.
Ахметов, которому принадлежит Бурштын, и экспортирует эту ПРАВИЛЬНУЮ электрику.
Ты понял, придурок?
Естественно нет.
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20.02.2021 10:08 Відповісти
Идиото, давай заново! Какая у тебя в розетке частота? Что произойдет если частота будет меньше 50гц?
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20.02.2021 10:38 Відповісти
Всё, надоел. Засунь пальцы в розетку без меня.
Сраный школьник будет учить кандидата физико-математических наук.
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20.02.2021 11:26 Відповісти
я тебя умоляю, кандидат и слово "тИбе" не вяжется Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7029 ))) Тупень - сколько герц в твоей розетки?
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20.02.2021 12:35 Відповісти
Может, было бы желание! а у нас найдут тысячу причин что бы не делать и ни одной что бы сделать!
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18.02.2021 18:09 Відповісти
Монополия, наше все. Совок правда загнулся из-за госмонополий, но ничего, зато Коболев и компания заработают и сразу в США переведут деньги.
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18.02.2021 12:01 Відповісти
Хто з ноьго "великого" кекрівника зробив? Як казав один професор економіки - постав ідіота на монополію і він успішно справиться. А тут і цього немає.
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18.02.2021 12:14 Відповісти
у нас не народ, народишко. Уже бы давно этого козла заволили вместе с пианистом. Чё вы терпилы ждёте?
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18.02.2021 12:15 Відповісти
Мама хочет стать трейдером Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7349
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18.02.2021 13:49 Відповісти
О.Кучеренко:нажаль нараду було зірвано.Не з"явились керівники двох фракцій.Як ,це не дивно це фракція "ЄС"і "СН".
**
«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6
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18.02.2021 15:09 Відповісти
Кто хочет тот делает, а кто не хочет трепется языком рассовывая деньги по карманам. Этот уже давно должен быть на параше со своими идеями фикс.
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18.02.2021 16:22 Відповісти
 
 