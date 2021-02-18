Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв

Група "Нафтогаз" планує повернути собі позицію найбільшого гравця на оптовому ринку природного газу України.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв сьогодні на презентації бізнес-стратегії групи "Нафтогаз" до 2025 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо збільшити компетенції в трейдингу, хочемо повернути собі статус найбільшого трейдера газу на оптовому ринку, який за своєю суттю буде виконувати певну роль банку або страхування всього ринку, згладжуючи цінові піки", - сказав він

За його словами, в частині поставки газу побутовим споживачам (населенню) група хоче зайняти частку не менше 30% цього ринку.

"Нафтогаз" також має намір виходити на ринки електроенергії та тепла.

Також читайте: Пропозиція про зміну наглядової ради і глави "Нафтогазу" була відповіддю на доручення прем'єра, - Вітренко