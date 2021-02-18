Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Группа "Нафтогаз" планирует вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины.
Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев сегодня на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы хотим увеличить компетенции в трейдинге, хотим вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики", - сказал он
По его словам, в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка.
"Нафтогаз" также намерен выходить на рынки электроэнергии и тепла.
Топ комментарии
+7 5 копійок
показать весь комментарий18.02.2021 11:19
+7 jmerinka rules
показать весь комментарий18.02.2021 11:26
+4 Скромный Кролик
показать весь комментарий18.02.2021 11:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Расийским газом?
Я вовсе не против участия Украины в международном рынке, а даже "за"!
Спроси свою учительницу по физике, чтобы он а тибе объяснила, что значение имеет не только среднее значение параметра, но и величина отклонения от этого значения.
Не понял? Я не удивлён!
Попроси у мамы баночку маслин и почитай надписи на ней. И ты с изумлением прочитаешь нечто вроде "масса нетто 280 гр плюс-минус 3%.
Не понял? Я не удивлён!
Продолжим - так вот если ты будешь производить маслины масса нетто 280 гп плюс-минус 50% - то никто такие у тибя не купит!
Уф-ф-ф......
Я так старался, но он всё равно ничего не понял.....
Спроси свою учительницу по физике, чтобы он а тибе объяснила, что значение имеет не только среднее значение параметра, но и величина отклонения от этого значения.
Не понял? Я не удивлён!
Попроси у мамы баночку маслин и почитай надписи на ней. И ты с изумлением прочитаешь нечто вроде "масса нетто 280 гр плюс-минус 3%.
Не понял? Я не удивлён!
Продолжим - так вот если ты будешь производить маслины масса нетто 280 гп плюс-минус 50% - то никто такие у тибя не купит!
Уф-ф-ф......
Я так старался, но он всё равно ничего не понял.....
За перші три місяці 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на 22,2% (17,9 мільйонів доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 98,3 мільйонів.
Про це з посиланням на дані Державної фіскальної служби повідомляє Інтерфакс-Україна.
При цьому в березні прибуток від експорту електроенергії зріс на 33,798 млн дол.
Найбільше електроенергії було поставлено в Угорщину (на 58,014 млн дол), Польщу (22,1 млн дол), Молдову (13,6 млн дол). В інші країни - на 4,6 млн дол. А теперь сам выстрел Польша - напряжение 230вольт 50Гц Молдова -230вольт 50Гц и т.д.! Выстрел принял? Умный ты наш!)) тИбе так понятно? Али еще разжевывать?
Училка так тибе и не объяснила, чем вольт отличается от герца...
Наверное, только контрольный в голову тибе поможет...
Читай, идиот бизграматный:
Эле́ктротрансформа́тор, в разговорной речи чаще просто трансформа́тор (от лат. transformare - «превращать, преобразовывать») - статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты[1][2].
Функционально подстанции делятся на:Трансформаторные подстанции (разницу , тупень, улавливаешь)- подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов. Преобразовательные подстанции - подстанции, предназначенные для преобразования рода тока или его частоты.
Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции, называется распределительным пунктом. Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и последующего преобразования постоянного тока в переменный исходной или иной частоты называется вставкой постоянного тока. Вот я именно про эти трансформаторные подстанции! Улавливаешь!? Так почему Украина не может экспортировать электроэнергию? по твоей версии не проходит по стандартам! Давай к началу вернемся! (напомню Ахметка продает миллионы квт!)
Куда ты лезешь со своей школьной Википедией?
Ты придурок говорливый, ты что писал?
Andre2014
Я не пойму, тИ совсем тю тю? Я тебе пишу, что у нас частота в сети 50 гц и в ЕС 50 гц - что у нас yнапруга 220-230 вольт, и в ЕС так же.. я тебе ссылку на экспорт в ЕС . а ты все равно -не возможно экспортировать!? в чем проблема то? Что не подходит под стандарт в электроэнергии произведенной в Украине? По моему ты действительно глуп)))) И если уж на то пошло, то конечная частота и напряжение формируется на трансформаторных подстанциях, соответственно параметр частоты и напряжения зависит именно от подстанции! Так зрозуміло?
19.02.2021 15:47
Ответить
Мне нравится
Ты, засранец, улавливаешь различие между "трансформаторных подстанциях, " ПРО КОТОРУЮ ТЫ ПИСАЛ и "Преобразовательная подстанция" ???????????????????
Надоел, придурок.
Гоподи, дай мне терпения!
Читай, что тибе было написано: "Украинская электроэнергия по параметрам не отвечает стандартам ЕС по частоте (за исключением бурштынового острова) и соответственно туда не может быть продана...."
Бурштыновый остров - это и есть ОТДЕЛЬНАЯ ОТ УКРАИНСКОЙ сеть, в пределах которой отклонение частоты соответствует стандарту ЕС и поэтому экспортируется в ЕС.
Ахметов, которому принадлежит Бурштын, и экспортирует эту ПРАВИЛЬНУЮ электрику.
Ты понял, придурок?
Естественно нет.
Сраный школьник будет учить кандидата физико-математических наук.
**
«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6