Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом говорится в письме Витренко Шмыгалю от 12 февраля.

Витренко называет несколько причин для таких кадровых изменений:



1) Невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.



В июне 2019 года Наблюдательный совет НАК утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым, в частности, установлен прогноз добычи природного газа АО "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд куб. метров в 2019 году, и 14,9 млн куб. метров в 2020 году. Это, отмечает Витренко, противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 №161-р и постановлению от 26.04.2017 №351 об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности АО "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которым добыча должна составить в 2019 году не менее 18,2 млрд. куб. метров газа, в 2020 году - не менее 20,1 млрд. куб. метров.



2) Дальнейшие планы по сокращению добычи газа.



Витренко отмечает, что на период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи - прогнозные объемы в 2025 году от 9,9 до 12,5 млрд куб. метров по разным сценариям.



3) Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" за период с 01.10.2018 по 31.12.2019, проведенной Госудитслужбой, которыми установлены нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривень.



Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в АО "Укртрансгаз" на сумму 37,3 млрд гривень привели к занижению уплаченных АО "НАК "Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривень.

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"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

"Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" также указывают на необходимость приведения бухгалтерского учета АО "НАК "Нафтогаз Украины" в соответствие с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, в частности, внесение изменений в учетную политику АО "НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

В настоящее время уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 действующих членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно устава НАК (п. 68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

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