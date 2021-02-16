РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11453 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
12 941 62
наблюдательный совет (95) Нафтогаз (3099) увольнение (2508) Коболев (455) Витренко Юрий (376)

Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом говорится в письме Витренко Шмыгалю от 12 февраля.

Витренко называет несколько причин для таких кадровых изменений:

1) Невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.

В июне 2019 года Наблюдательный совет НАК утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым, в частности, установлен прогноз добычи природного газа АО "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд куб. метров в 2019 году, и 14,9 млн куб. метров в 2020 году. Это, отмечает Витренко, противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 №161-р и постановлению от 26.04.2017 №351 об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности АО "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которым добыча должна составить в 2019 году не менее 18,2 млрд. куб. метров газа, в 2020 году - не менее 20,1 млрд. куб. метров.

2) Дальнейшие планы по сокращению добычи газа.

Витренко отмечает, что на период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи - прогнозные объемы в 2025 году от 9,9 до 12,5 млрд куб. метров по разным сценариям.

3) Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" за период с 01.10.2018 по 31.12.2019, проведенной Госудитслужбой, которыми установлены нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривень.

Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в АО "Укртрансгаз" на сумму 37,3 млрд гривень привели к занижению уплаченных АО "НАК "Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривень.

Также читайте: Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

"Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" также указывают на необходимость приведения бухгалтерского учета АО "НАК "Нафтогаз Украины" в соответствие с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, в частности, внесение изменений в учетную политику АО "НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

В настоящее время уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 действующих членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно устава НАК (п. 68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения, - Коболев

Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет Нафтогаза, - СМИ 01
Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет Нафтогаза, - СМИ 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Наталья Витренко агент еще старого КГБ,а сыночек в ФСБ перебрался... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 500
Україно,Україно,подивись на Себе
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко
показать весь комментарий
16.02.2021 10:02
+12
Раскудахтался! Коболева давно нужно было гнать вместе с тобой и со всей этой пи..обратией.. Обсели трубу,суки, и сосут из народа бабло. А оно сбежало и теперь пиарится.Не даром не хотят за такого голосовать,чуть что СДАСТ ВСЕХ!!!!
показать весь комментарий
16.02.2021 10:17
+9
А Вітренко певне для наріду старається. Нє? 😊
показать весь комментарий
16.02.2021 10:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коболев и этот совет делали при ЗЕле всё для Бени.
И Гудка Леонидовича.
показать весь комментарий
16.02.2021 09:59 Ответить
А Вітренко певне для наріду старається. Нє? 😊
показать весь комментарий
16.02.2021 10:22 Ответить
Витренко, пожалей маму! Как ей теперь там жить? Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7727
показать весь комментарий
16.02.2021 10:00 Ответить
Вітренко хвилює його власна мама. Кобєлєва-мать його не хвилює.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:02 Ответить
Наталья Витренко агент еще старого КГБ,а сыночек в ФСБ перебрался... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 500
Україно,Україно,подивись на Себе
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко
показать весь комментарий
16.02.2021 10:02 Ответить
Я бачу, як ти смієшся!
Не можна ж так палитися.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:04 Ответить
до чого це ти серонув?
показать весь комментарий
16.02.2021 10:05 Ответить
що ти хотіло сказати?
показать весь комментарий
16.02.2021 10:06 Ответить
На що я тобі Теплохудий чувирло Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7187 Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7187
показать весь комментарий
16.02.2021 10:05 Ответить
П і а р! Вони з ОДНІЄЇ бочки.....Ніхто нікого не прогонить і не спитають за базар. До влади ТРЕБА наших, роботящих, патріотів!
показать весь комментарий
16.02.2021 10:06 Ответить
Це тих, які жінок кидають з дітьми? Бо щось не пригадую де це я зустрічав "роботящих патріотів" в реальності.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:08 Ответить
Зелемойские,помните, Индюкович удирал через Ростов... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 6650 Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 6650
показать весь комментарий
16.02.2021 10:06 Ответить
Не бути Вітрянку міністром
показать весь комментарий
16.02.2021 10:08 Ответить
" Не бути Вітрянку міністром.."
Коли в другій спробі він не пройшов-зрозуміло чому-мало заніс тай ще в гривнях....з третьої спроби,напевне заповзе-заніс,як сказали....скількіж купюр,але в євро. Іван,ці потвори без часті.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:55 Ответить
Це не потвори,це глисти в хворому тілі українського народу,вони втовкмачують що вони тут народились,вони є частиною народу та вони є такою ж частиною народу як глисти що народились ,виросли і жеруть тіло свого хазяїна
показать весь комментарий
16.02.2021 19:05 Ответить
Оце кацап операційка Вітренка вітрянкою вперто назива 😆
показать весь комментарий
16.02.2021 10:09 Ответить
Ну що ж, почалася помста одного "бідного" ненажери іншому "бідненькому" нуворишу. Хоча цього слід було чекати! Але найкраще було б обох в одну камеру посадити і кожний знав би за що сидить!!!
показать весь комментарий
16.02.2021 10:10 Ответить
Десятки миллиардов убытков в госкомпании и выплаты при этом десятков миллиардов дивидендов частным лицам. Что это, если не ЗЕкоррупция?
показать весь комментарий
16.02.2021 10:10 Ответить
Месть, - это блюдо, которое подается холодным=)
показать весь комментарий
16.02.2021 10:17 Ответить
Раскудахтался! Коболева давно нужно было гнать вместе с тобой и со всей этой пи..обратией.. Обсели трубу,суки, и сосут из народа бабло. А оно сбежало и теперь пиарится.Не даром не хотят за такого голосовать,чуть что СДАСТ ВСЕХ!!!!
показать весь комментарий
16.02.2021 10:17 Ответить
Яйценюх, внедрил в гос-предприятия *********** советы по выкачиванию бабла из гос-бюджета, один Коболев, законно, нагреб уже больше двух миллиардов гривен... Сперва Яйценюха благодарим!
А менять там нужно не людей, а систему и правила а то "новые огурчики" в той бочке прокиснут ещё быстрее!
показать весь комментарий
16.02.2021 12:27 Ответить
Вова, твори чудеса, пока МВФ и старик Джо дремают. Будут знать, как игнорировать президента великой страны. А то кредита ...................., Файзера .........................., скажи им Китай нам друг, ОАЭ.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:20 Ответить
Витренко 2 раза уже прокатили с назначением. Так он решил конкурента через Шмыгу убрать. Обычная дележка корыта коррупционерами, с визгом и соплями.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:21 Ответить
Коболєва у Прем*єри наче не пропонували ...
показать весь комментарий
16.02.2021 11:18 Ответить
Бєня називав Вітренка можливим кандидатом на прем'єра в 2019 році.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:33 Ответить
Та оба они пид@ры!
показать весь комментарий
16.02.2021 10:22 Ответить
Краткость сестра таланта. Лучше и не скажешь !
показать весь комментарий
16.02.2021 10:29 Ответить
Під"ри це сексуальна орієнтація. А нас цікавлять державні гроші. Очевидно вкрадені.
показать весь комментарий
16.02.2021 11:20 Ответить
Коболев менеджер международного класса с хорошим кредитным прошлым,таких на Западе не очень то и много.Хотя кому я объясняю...тонкости и детали,...Зелемойские не поймут..."большевики" чЛенинцы Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
16.02.2021 10:27 Ответить
так и сидел бы там питор! а то грабят тут твари
показать весь комментарий
16.02.2021 12:08 Ответить
При зарплате по миллиону в день! у любого дурака, будет хорошее "кредитное прошлое"... Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9317
показать весь комментарий
16.02.2021 12:29 Ответить
Нафтогаз при Порошенко имел 17 млрд. прибутку Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3700Зараз одні збитки...а що трапилось панове*???
показать весь комментарий
16.02.2021 10:34 Ответить
Какие нахрен "прибыли" при Порошенко?! А на субсидии сколько гепали? До Порошенка, платили "Нафтогазу" прямо из бюджета, при Порошенко, то же самое через субсидии.
Хрен, редьки не слаще! Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3459
показать весь комментарий
16.02.2021 12:33 Ответить
после того,как Коболев озвучил сколько в украинских хранилищах осталось газа, Витренко ,который перед этим рассказывая басни о том.что никто не ведает сколько решил отомстить
показать весь комментарий
16.02.2021 10:34 Ответить
Коболев продався Путлеру Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8799 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8799
показать весь комментарий
16.02.2021 10:35 Ответить
Хорошее название нашел в Ютьюбе...Быдломойские... Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4785 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4785Кучмисты
показать весь комментарий
16.02.2021 10:37 Ответить
снова "мы стоим на пороге грандиозного шухера"
показать весь комментарий
16.02.2021 10:40 Ответить
Предложения этого жулика никак не меняет коррупционный государственный Нафтогаз.В начале убери от этой кормушки Беню,выступай с инициативой,причём в открытом пространстве,о преступных законах предложенных комитетом ВР, принятый парламентов и подписанный президентам.А это пыль,от которой народу глаза засорятся.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:41 Ответить
Вот и нтересно - а про что Витренко с Коболевым посрались?
Они вроде в начале дружненько работали?
показать весь комментарий
16.02.2021 10:46 Ответить
За дєвушку ... Нє ? Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1562
показать весь комментарий
16.02.2021 11:21 Ответить
Кучма начальник Украины...остальные "шестерки"...
показать весь комментарий
16.02.2021 10:47 Ответить
Кобель жирует давно. Нахер его.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:58 Ответить
Давно пора разогнать эту коболевскую шайку которая зарабатывает только на перепродаже газа с бешеной наценкой и из года в год уменьшает собственную добычу газа.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:58 Ответить
А я предлагаю всем трём "бери шинель вали домой".
показать весь комментарий
16.02.2021 11:21 Ответить
Взе зрозуміло. У Вітренко з Коболєвим - конфлікт особистого характеру. Хтось когось послав...
показать весь комментарий
16.02.2021 11:25 Ответить
Все в сад!»©
показать весь комментарий
16.02.2021 11:27 Ответить
Ї###ала жаба гадюку...
показать весь комментарий
16.02.2021 11:40 Ответить
мамалюбитскорость)
показать весь комментарий
16.02.2021 11:59 Ответить
Уволить, как и разрушить - легче всего. Что дальше? Ладно, пускай Коболев мудак, а кого на его место? Есть кандидатура? Прежде чем увольнять нужно найти замену получше. Иначе одного уволят, а на его место возьмут того, кто в 10 раз хуже.
показать весь комментарий
16.02.2021 12:04 Ответить
Я могу! Даже согласен за пол ляма в день...
У меня дальний родственник " работал" до последнего времени в "Нафтогазе", ни образования, ни практики и даже газа в квартире нет... - электро-плита. И ещё руки из задницы растут... Но "работал"! Дали выходное "пособие" 600 000 гривен...
Учитесь студенты!
Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842
показать весь комментарий
16.02.2021 12:39 Ответить
Для замены коболева , экс-менеджера конфетной фабрики порошенко, найдутся! Коболев "смог"-смогут и другие
показать весь комментарий
16.02.2021 15:15 Ответить
Так мудак-клоун думал: смог Порошенко - смогу и я. Чем кончилось? Обосрался клоун по полной.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:17 Ответить
Не понимаю ажиотажа вокруг витренка. Зная его мамашу,ему максимум в дворники дорога. А он ещё что-то там распоряжается. А упорное желание пролезть в министры вообще за гранью добра и зла. Зелёный трэш продолжается.
показать весь комментарий
16.02.2021 12:30 Ответить
А пять лимонов маме в Люксембург отправил.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:21 Ответить
Вот он момент истины, теперь очевидно для чего Витренко в правительство тянули, аж Верховная Рада заворачивалась, боятся зелёные выхухоли независимого и влиятельного Коболева, из него может получиться хороший премьер.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:40 Ответить
Ромочка ПОЦ из него уже получился хороший ВОР альхен и уже ничего другого не получится
показать весь комментарий
16.02.2021 15:01 Ответить
Жабогадюкинг Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 559 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7972
показать весь комментарий
16.02.2021 14:55 Ответить
Мы вас всех не только уволи м ,мы вас ун...жим
показать весь комментарий
16.02.2021 14:59 Ответить
Витренко кого за идиотов держит? И коболева, и витренко-СУДИТЬ с конфискацией! Выведенные из Украины млрд ВЕРНУТЬ в страну!
показать весь комментарий
16.02.2021 15:11 Ответить
Згодний.
Один одного вартий.
Це як Іван Іванич посварився з Іваном Микифоровичом.
Або як ведмудчук увів на рф санкції проти мураєва.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:19 Ответить
Не поділили премії?
показать весь комментарий
16.02.2021 16:16 Ответить
 
 